Megújul a Fehér Ház. Látványos képeken, hogy fog kinézni Trump washingtoni rezidenciája

Noha heves vitát robbantott ki Donald Trump kétszázötvenmillió dolláros beruházása, amelynek keretében egy új báltermet építenek a Fehér Házhoz, még ez sem állíthatta meg az elnököt. A bontás már tavaly év végén megkezdődött, ezúttal pedig a végleges látványképeket is közzétették.
VG
2026.02.27, 09:11

Az éles kritikák ellenére tény, hogy a Fehér Ház eddig nem volt alkalmas nagyszabású fogadások megtartására, azokat az épület közelében felállított sátorban rendezték meg. A Fehér Háznak tehát már régóta szüksége van egy rendezvényteremre, ezért is építik meg a nagyjából 90 ezer négyzetláb (több mint 8300 négyzetméter) alapterületű báltermet, amely díszes dizájnjával mintegy 650 fő fogadására lesz alkalmas. A bálterem tervezője, a Shalom Baranes Architects digitalizált rajzait és látványterveit a Képzőművészeti Bizottság (CFA) február 19-i ülésén mutatták be és hagyták jóvá.  Mostanra pedig nyilvánosságra is hozták a vitatott projekt új látványterveit. 

Noha heves vitát robbantott ki Donald Trump kétszázötvenmillió dolláros beruházása, amelynek keretében egy új báltermet építenek a Fehér Házhoz, még ez sem állíthatta meg az elnököt. Fotó: AFP
Noha heves vitát robbantott ki Donald Trump kétszázötvenmillió dolláros beruházása, amelynek keretében egy új báltermet építenek a Fehér Házhoz, még ez sem állíthatta meg az elnököt. Fotó:  AFP

A Fehér Ház báltermének megépítése a legnagyobb beavatkozás az épületen azóta, hogy a Keleti szárnyat 1942-ben kibővítették

A projektet vezető építésziroda szerint a felújítás utáni épület is megőrzi az épület klasszikus eleganciáját, és nem veszik el a történelmi jelentősége sem. A Fehér Ház bálterme jelentősen elkülönül majd a főépülettől, de építészeti stílusában szinte azonos lesz vele - számolt be róla a Deezen. A bálterem helyszíne ott lesz, ahol most a keleti szárny található, melyet 1902-ben építettek, és azóta sokszor megváltoztattak és felújítottak. A keleti szárny 1942-ben emeletet is kapott.

Az építkezés várhatóan Trump második ciklusának vége, 2029 januárja előtt befejeződik. 

„Megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az első elnök, aki végre elindíthatja ezt a nagyon is szükséges projektet. A bálterem építése magánfinanszírozás keretében valósul meg, nem kerül adófizetői pénzbe"

 – írta egy korábbi közösségi-média bejegyzésében Donald Trump.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a további képeket a megújuló Fehér házról!

