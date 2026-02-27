A történelmi csúcsra érő Richter húzta a budapesti tőzsdét

A Richter kellemes meglepetést okozó eredményei és a mesterséges intelligencia körüli amerikai aggodalmak terjedése után pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 0,64 százalékos erősödéssel 127 579,97 ponton kezdte a kereskedést, a miután a gyógyszergyártó részvényei rögtön történelmi csúcson nyitottak a kiváló eredmények után.

A Richter történelmi csúcsával nyitott a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán

A forint erős maradt a hét utolsó napján is, miután a keddi kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a vártnál szigorúbb hangot ütött meg. A magyar fizetőeszköz így az euróval szemben több mint kétéves csúcsok közelében mozgott, az európai közös pénz 375,4 forintot ért péntek reggel.

A pesti tőzsde nagyjai közül már csak az OTP eredményére várunk

A négy blue chip közül már csak az OTP eredményére várunk, amit a pénzintézet jövő pénteken tesz közzé. A többi nagypapír eredményére azonban nem lehet panasz. A legnagyobb magyar részvények a pénteki kereskedést a következő módon nyitották.