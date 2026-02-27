A történelmi csúcsra érő Richter húzta a budapesti tőzsdét
A Richter kellemes meglepetést okozó eredményei és a mesterséges intelligencia körüli amerikai aggodalmak terjedése után pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 0,64 százalékos erősödéssel 127 579,97 ponton kezdte a kereskedést, a miután a gyógyszergyártó részvényei rögtön történelmi csúcson nyitottak a kiváló eredmények után.
A forint erős maradt a hét utolsó napján is, miután a keddi kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a vártnál szigorúbb hangot ütött meg. A magyar fizetőeszköz így az euróval szemben több mint kétéves csúcsok közelében mozgott, az európai közös pénz 375,4 forintot ért péntek reggel.
A pesti tőzsde nagyjai közül már csak az OTP eredményére várunk
A négy blue chip közül már csak az OTP eredményére várunk, amit a pénzintézet jövő pénteken tesz közzé. A többi nagypapír eredményére azonban nem lehet panasz. A legnagyobb magyar részvények a pénteki kereskedést a következő módon nyitották.
- Az OTP is erősen kezdte a kereskedést, a bankpapír több mint 1 százalékos erősödés után ismét átlépte a 40 ezer forintos határt.
- A Mol árfolyama nem változott a kereskedés kezdetén, így az olajvállalat részvényei 3520 forinton cseréltek gazdát.
- A Richter a parádés eredmények után rögtön történelmi csúcson nyitott és a gyógyszergyártó részvényei 1,69 százalékos erősödés után a 12 ezer forintos határ fölött, 12 030 forinton cseréltek gazdát péntek reggel.
- A Magyar Telekom tovább tudott erősödni a csütörtöki szárnylás után és a cég részvényei elérték a 2200 forintot.