Deviza
EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13% EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 689,88 +0,73% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP39 980 +0,93% RICHTER12 000 +1,42% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 831,06 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 693,81 +0,49% BUX127 689,88 +0,73% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP39 980 +0,93% RICHTER12 000 +1,42% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 831,06 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 693,81 +0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvény
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
Mol
Richter

A történelmi csúcsra érő Richter húzta a budapesti tőzsdét

A gyógyszergyártó parádés eredményei után jó a hangulat a pesti parketten. A gyógyszergyártó mellett a többi blue chip is jól teljesít a kereskedés első perceiben a budapesti tőzsdén.
K. B. G.
2026.02.27, 09:12
Frissítve: 2026.02.27, 10:06

A Richter kellemes meglepetést okozó eredményei és a mesterséges intelligencia körüli amerikai aggodalmak terjedése után pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 0,64 százalékos erősödéssel 127 579,97 ponton kezdte a kereskedést, a miután a gyógyszergyártó részvényei rögtön történelmi csúcson nyitottak a kiváló eredmények után.

20251105_bet_002_VZ tőzsde
A Richter történelmi csúcsával nyitott a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán

A forint erős maradt a hét utolsó napján is, miután a keddi kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a vártnál szigorúbb hangot ütött meg. A magyar fizetőeszköz így az euróval szemben több mint kétéves csúcsok közelében mozgott, az európai közös pénz 375,4 forintot ért péntek reggel.

A pesti tőzsde nagyjai közül már csak az OTP eredményére várunk

A négy blue chip közül már csak az OTP eredményére várunk, amit a pénzintézet jövő pénteken tesz közzé. A többi nagypapír eredményére azonban nem lehet panasz. A legnagyobb magyar részvények a pénteki kereskedést a következő módon nyitották.

  • Az OTP is erősen kezdte a kereskedést, a bankpapír több mint 1 százalékos erősödés után ismét átlépte a 40 ezer forintos határt.
  • A Mol árfolyama nem változott a kereskedés kezdetén, így az olajvállalat részvényei 3520 forinton cseréltek gazdát.
  • A Richter a parádés eredmények után rögtön történelmi csúcson nyitott és a gyógyszergyártó részvényei 1,69 százalékos erősödés után a 12 ezer forintos határ fölött, 12 030 forinton cseréltek gazdát péntek reggel.
  • A Magyar Telekom tovább tudott erősödni a csütörtöki szárnylás után és a cég részvényei elérték a 2200 forintot.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu