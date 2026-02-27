Egy nagy ország érthetően irtózott a Google-térképektől, de most ők is feladták

Dél-Korea feltételesen jóváhagyja a Google kérelmét a nagy pontosságú térképadatok külföldre történő továbbítására. Ez jelentős fordulatot jelent a digitális szuverenitásról és nemzetbiztonságról szóló vitában – írja a Bloomberg.

A Google Maps szolgáltatásai ezzel javulnak / Fotó: Mamun_Sheikh / Shutterstock

A Google Maps eddig korlátozottan működött Dél-Koreában a részletes földrajzi adatok exportjára vonatkozó korlátozások miatt. Az elmúlt években az ügy szélesebb kereskedelmi tárgyalásokban is feszültségforrássá vált Washingtonnal, amely azzal vádolta Szöult, hogy hátrányosan megkülönbözteti az amerikai technológiai vállalatokat.

A kormány pénteki közlése alapján

engedélyezi a Google számára az 1:5000 léptékű digitális térképadatok exportját, amitől a navigációs és helyalapú szolgáltatások pontosabbá válhatnak, ám közben az érzékeny információk felett továbbra is felügyelete marad.

Li Dzsemjung elnök feltételes jóváhagyása irányváltást jelez az eddigi politikában. A kormány egyszerre igyekszik megfelelni a nemzetközi kereskedelmi partnerek és a hazai versenytársak elvárásainak, közben pedig összehangolni a védelmi aggályokat a globális digitális gazdaság realitásaival.

Az új cél tehát a biztonsági prioritások és Dél-Korea digitális és mesterségesintelligencia-központtá válási törekvéseinek összehangolása.

A Google először 2007-ben nyújtott be hivatalos kérelmet, amelyet Dél-Korea többször is elutasított nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Az ország technikailag továbbra is háborúban áll Észak-Koreával, mivel az 1950–53-as koreai háború fegyverszünettel, nem pedig békeszerződéssel zárult – emlékeztetett a hírügynökség.

A jelenlegi szabályok szerint a külföldi cégeknek a részletes térképadatokat Dél-Koreában található szervereken kell tárolniuk. Ez a politika korlátozta a Google Maps pontosságát a hazai versenytársakhoz, például a Naverhez és a Kakaohoz képest, amelyek a belföldi szabályozás alapján részletesebb navigációs szolgáltatásokat kínálhatnak.