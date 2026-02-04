Begyújtotta a rakétákat a 4iG: soha nem látott pénzügyi eredményeket ért el a cégcsoport

Történetének legerősebb pénzügyi teljesítményét érte el 2025-ben a 4iG csoport, miközben az elmúlt években végrehajtott stratégiai átalakulása új növekedési lehetőségeket nyitott meg a távközlési, digitális infrastruktúra, valamint az űr- és védelmi ipari területeken. A rekord pénzügyi eredmények és a jelentős stratégiai lépések egyaránt alátámasztják a vállalat hosszú távú értékteremtési képességét – közölte a cég péntek reggel.

A 4iG székhelye / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tisztított nettó profit több mint hatszorosára nőtt

A cégcsoport IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025-ben 733,88 milliárd forintot ért el, ami 6,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az EBITDA 19 százalékkal, 275 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA-marzs pedig 37 százalékot tett ki.

Az EBIT (kamatok és adófizetés előtti eredmény) több mint duplájára, 86,27 milliárd forintra emelkedett, míg az adózott eredmény 21,23 milliárd forint volt.

Az egyszeri tételektől, a vételár-allokációs hatástól és nem realizált árfolyamhatásoktól megtisztított adózott eredmény 35,96 milliárd forintra nőtt, amely több mint hatszorosa az előző évinek.

A növekedés részben a vállalat átalakulásának is köszönhető, amely a közlemény szerint már érzékelhető pénzügyi eredményeket hoz, és az alaptevékenységek egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a nyereséghez.

A pénzügyi és stratégiai eredmények jelentős részvényesi értékteremtést eredményeztek. A 4iG részvényárfolyama 2025 során 351 százalékkal emelkedett, így a társaság piaci kapitalizációja az év végére meghaladta az 1 247 milliárd forintot.