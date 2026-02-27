Deviza
EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13% EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 689,88 +0,73% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP39 980 +0,93% RICHTER12 000 +1,42% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 831,06 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 694,02 +0,5% BUX127 689,88 +0,73% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP39 980 +0,93% RICHTER12 000 +1,42% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 831,06 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 694,02 +0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szankciók
Donald Trump
Lukoil
orosz olaj

A Lukoil újabb haladékot kapott – Washington időhúzással tartja fenn a nyomást Moszkván a béketárgyalásokon

Egyre nagyobb szerep jut vezető amerikai politikusoknak a folyamatban. A Lukoil külföldi vagyonát április elejéig kell eladni.
M. Cs.
2026.02.27, 10:20
Frissítve: 2026.02.27, 12:06

Az amerikai pénzügyminisztérium ismét meghosszabbította a Lukoil orosz energetikai vállalat eladásának határidejét, ezúttal február 27-ről április elsejére, hogy legyen elég idő az üzlet lebonyolítására. Egyes források szerint azonban Washington azért lassítja a dolgot, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai béketárgyalásokon.

Scott Bessent Lukoil
Amerikai vezetők, elsősorban Scott Bessent pénzügyminiszter is egyre nagyobb szerepet játszik a Lukoil külföldi vagyonának eladásában / Fotó: Anadolu via AFP

Donald Trump elnök még október végén vetett ki szankciókat a magánkézben lévő Lukoilra és az állami tulajdonú Rosznyeftyre, amelynek értelmében el kell adniuk a külföldi vagyontárgyaikat.

A Lukoil már több partnerrel is próbálkozott, elsőként a Gunvorral, ami tökéletes megoldásnak tűnt, az üzlet azonban meghiúsult, és így a cégnek darabonként kell megszabadulnia az érdekeltségeitől.

Washington eleinte nagyon rövid, alig egy hónapos határidőt szabott, amelyet azóta többször meghosszabbítottak.

Áprilisig kapott haladékot a Lukoil

Az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön jelentette be a legújabbat. Az Anadolu török hírügynökség tudósítása szerint így április 1-jéig engedélyezi azokat a tranzakciókat, amelyek „szükségesek a Lukoil International GmbH és kapcsolt vállalkozásainak eladására, elidegenítésére vagy átruházására vonatkozó szerződések tárgyalásához és megkötéséhez".

Az engedély értelmében a Lukoil eddig az időpontig folytathatja nemzetközi tevékenységét.

 Kifejezetten tiltja azonban „pénzeszközök átutalását az Orosz Föderációban található bármely személynek vagy számlára".

lukoil
A Lukoilnak el kell adnia 22 milliárd dolláros külföldi vagyonát / : AFP

A megkötött szerződéseket változatlanul engedélyeztetni kell az amerikai pénzügyminisztériummal – így azt is, amelyet a szaúd-arábiai Midad Energyvel írtak alá. A Midad egyik legnagyobb riválisa az amerikai Carlyle Group magántőkealap.

Washington fokozza a nyomást Moszkvára

A Lukoil Oroszország második legnagyobb olajtermelője, és kulcsfontosságú célpont a nyugati erőfeszítésekben, hogy csökkentsék az ukrajnai háborúra fordítható orosz pénzügyi forrásokat.

Az Egyesült Államok gyakran frissíti szankciós engedélyeit, hogy kezelje a globális piacokra gyakorolt gazdasági hatást, miközben fenntartja a Kremlre nehezedő nyomást.

A Reuters négy forrásból származó értesülése szerint Washingtonnak most is 

az a célja a határidő kitolásával, hogy eredményt kényszerítsen ki a Kremlből az ukrajnai béketárgyalásokon,

 amelyek folytatódnak ugyan, de áttörés nélkül. A következő fordulót márciusra tervezik.

Beszállnak az amerikai vezetők is

A források szerint azonban a Lukoil mintegy 22 milliárd dollár értékű külföldi vagyonának eladása megtörténhet a békemegállapodástól függetlenül is. A cég 

  • olajmezőket, 
  • finomítókat 
  • és benzinkutakat 

birtokol a világ számos országában Iraktól Finnországig.

Lukoil orosz-ukrán háború
Az orosz cég újabb határidőt kapott / Fotó: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Bár az eladásokat hivatalosan a pénzügyminisztériumon belül működő Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatal (Office of Foreign Assets Control – OFAC) intézi, abba a brit hírügynökség forrásai szerint 

az utóbbi időben egyre inkább részt vesznek magas rangú fehér házi, pénzügyminisztériumi és külügyminisztériumi illetékesek is, elsősorban Scott Bessent pénzügyminiszter.

A hónap elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy hírszerző szolgálatok tájékoztatása szerint az Oroszország szuverén vagyonalapját is irányító Kirill Dmitrijev orosz megbízott egy 12 ezermilliárd dollár értékű gazdasági megállapodást javasolt a Trump-adminisztrációnak.

Ez az üzlet Lukoil-eszközöket is tartalmaz, ami tovább bonyolíthatja az eladást, állítja egy, az ügyhöz közel álló személy.

Érdeklődők vannak bőven az értékes vagyonra

Számos vállalat írt alá már – még függőben lévő – megállapodást a Lukoillal, a Carlyle Group és a Midad Energy mellett az amerikai milliárdos, Todd Boehly, aki az Xtellus Partners befektetési bankkal és az Egyesült Arab Emírségek-beli Alliance Investment Partners alappal dolgozik együtt.

A Chevron és a texasi Quantum Capital Group is összefogott, és közösen folytat aktív tárgyalásokat a portfólióról, de még nem állapodtak meg a Lukoillal a feltételekről.

A Fehér Ház, a pénzügyminisztérium, külügyminisztérium és a Lukoil nem kommentálta az eladás és a béketárgyalások közötti összefüggéseket.


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu