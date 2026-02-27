A Lukoil újabb haladékot kapott – Washington időhúzással tartja fenn a nyomást Moszkván a béketárgyalásokon
Az amerikai pénzügyminisztérium ismét meghosszabbította a Lukoil orosz energetikai vállalat eladásának határidejét, ezúttal február 27-ről április elsejére, hogy legyen elég idő az üzlet lebonyolítására. Egyes források szerint azonban Washington azért lassítja a dolgot, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai béketárgyalásokon.
Donald Trump elnök még október végén vetett ki szankciókat a magánkézben lévő Lukoilra és az állami tulajdonú Rosznyeftyre, amelynek értelmében el kell adniuk a külföldi vagyontárgyaikat.
A Lukoil már több partnerrel is próbálkozott, elsőként a Gunvorral, ami tökéletes megoldásnak tűnt, az üzlet azonban meghiúsult, és így a cégnek darabonként kell megszabadulnia az érdekeltségeitől.
Washington eleinte nagyon rövid, alig egy hónapos határidőt szabott, amelyet azóta többször meghosszabbítottak.
Áprilisig kapott haladékot a Lukoil
Az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön jelentette be a legújabbat. Az Anadolu török hírügynökség tudósítása szerint így április 1-jéig engedélyezi azokat a tranzakciókat, amelyek „szükségesek a Lukoil International GmbH és kapcsolt vállalkozásainak eladására, elidegenítésére vagy átruházására vonatkozó szerződések tárgyalásához és megkötéséhez".
Az engedély értelmében a Lukoil eddig az időpontig folytathatja nemzetközi tevékenységét.
Kifejezetten tiltja azonban „pénzeszközök átutalását az Orosz Föderációban található bármely személynek vagy számlára".
A megkötött szerződéseket változatlanul engedélyeztetni kell az amerikai pénzügyminisztériummal – így azt is, amelyet a szaúd-arábiai Midad Energyvel írtak alá. A Midad egyik legnagyobb riválisa az amerikai Carlyle Group magántőkealap.
Washington fokozza a nyomást Moszkvára
A Lukoil Oroszország második legnagyobb olajtermelője, és kulcsfontosságú célpont a nyugati erőfeszítésekben, hogy csökkentsék az ukrajnai háborúra fordítható orosz pénzügyi forrásokat.
Az Egyesült Államok gyakran frissíti szankciós engedélyeit, hogy kezelje a globális piacokra gyakorolt gazdasági hatást, miközben fenntartja a Kremlre nehezedő nyomást.
A Reuters négy forrásból származó értesülése szerint Washingtonnak most is
az a célja a határidő kitolásával, hogy eredményt kényszerítsen ki a Kremlből az ukrajnai béketárgyalásokon,
amelyek folytatódnak ugyan, de áttörés nélkül. A következő fordulót márciusra tervezik.
Beszállnak az amerikai vezetők is
A források szerint azonban a Lukoil mintegy 22 milliárd dollár értékű külföldi vagyonának eladása megtörténhet a békemegállapodástól függetlenül is. A cég
- olajmezőket,
- finomítókat
- és benzinkutakat
birtokol a világ számos országában Iraktól Finnországig.
Bár az eladásokat hivatalosan a pénzügyminisztériumon belül működő Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatal (Office of Foreign Assets Control – OFAC) intézi, abba a brit hírügynökség forrásai szerint
az utóbbi időben egyre inkább részt vesznek magas rangú fehér házi, pénzügyminisztériumi és külügyminisztériumi illetékesek is, elsősorban Scott Bessent pénzügyminiszter.
A hónap elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy hírszerző szolgálatok tájékoztatása szerint az Oroszország szuverén vagyonalapját is irányító Kirill Dmitrijev orosz megbízott egy 12 ezermilliárd dollár értékű gazdasági megállapodást javasolt a Trump-adminisztrációnak.
Ez az üzlet Lukoil-eszközöket is tartalmaz, ami tovább bonyolíthatja az eladást, állítja egy, az ügyhöz közel álló személy.
Érdeklődők vannak bőven az értékes vagyonra
Számos vállalat írt alá már – még függőben lévő – megállapodást a Lukoillal, a Carlyle Group és a Midad Energy mellett az amerikai milliárdos, Todd Boehly, aki az Xtellus Partners befektetési bankkal és az Egyesült Arab Emírségek-beli Alliance Investment Partners alappal dolgozik együtt.
A Chevron és a texasi Quantum Capital Group is összefogott, és közösen folytat aktív tárgyalásokat a portfólióról, de még nem állapodtak meg a Lukoillal a feltételekről.
A Fehér Ház, a pénzügyminisztérium, külügyminisztérium és a Lukoil nem kommentálta az eladás és a béketárgyalások közötti összefüggéseket.