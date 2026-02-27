A Lukoil újabb haladékot kapott – Washington időhúzással tartja fenn a nyomást Moszkván a béketárgyalásokon

Az amerikai pénzügyminisztérium ismét meghosszabbította a Lukoil orosz energetikai vállalat eladásának határidejét, ezúttal február 27-ről április elsejére, hogy legyen elég idő az üzlet lebonyolítására. Egyes források szerint azonban Washington azért lassítja a dolgot, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai béketárgyalásokon.

Amerikai vezetők, elsősorban Scott Bessent pénzügyminiszter is egyre nagyobb szerepet játszik a Lukoil külföldi vagyonának eladásában / Fotó: Anadolu via AFP

Donald Trump elnök még október végén vetett ki szankciókat a magánkézben lévő Lukoilra és az állami tulajdonú Rosznyeftyre, amelynek értelmében el kell adniuk a külföldi vagyontárgyaikat.

A Lukoil már több partnerrel is próbálkozott, elsőként a Gunvorral, ami tökéletes megoldásnak tűnt, az üzlet azonban meghiúsult, és így a cégnek darabonként kell megszabadulnia az érdekeltségeitől.

Washington eleinte nagyon rövid, alig egy hónapos határidőt szabott, amelyet azóta többször meghosszabbítottak.

Áprilisig kapott haladékot a Lukoil

Az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön jelentette be a legújabbat. Az Anadolu török hírügynökség tudósítása szerint így április 1-jéig engedélyezi azokat a tranzakciókat, amelyek „szükségesek a Lukoil International GmbH és kapcsolt vállalkozásainak eladására, elidegenítésére vagy átruházására vonatkozó szerződések tárgyalásához és megkötéséhez".

Az engedély értelmében a Lukoil eddig az időpontig folytathatja nemzetközi tevékenységét.

Kifejezetten tiltja azonban „pénzeszközök átutalását az Orosz Föderációban található bármely személynek vagy számlára".

A Lukoilnak el kell adnia 22 milliárd dolláros külföldi vagyonát / : AFP

A megkötött szerződéseket változatlanul engedélyeztetni kell az amerikai pénzügyminisztériummal – így azt is, amelyet a szaúd-arábiai Midad Energyvel írtak alá. A Midad egyik legnagyobb riválisa az amerikai Carlyle Group magántőkealap.

Washington fokozza a nyomást Moszkvára

A Lukoil Oroszország második legnagyobb olajtermelője, és kulcsfontosságú célpont a nyugati erőfeszítésekben, hogy csökkentsék az ukrajnai háborúra fordítható orosz pénzügyi forrásokat.

Az Egyesült Államok gyakran frissíti szankciós engedélyeit, hogy kezelje a globális piacokra gyakorolt gazdasági hatást, miközben fenntartja a Kremlre nehezedő nyomást.