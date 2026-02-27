Engedjék be az ellenőröket: közösen szólítják fel a zsaroló Ukrajnát, Orbán Viktor és Robert Fico egyeztetett

„Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!” – közölte Orbán Viktor a Facebookon pénteken. Gyorsan ki i9s derült: a magyar kormányfő az ukrán zsarolással szembeszálló régiós ellenállást szervezi. A külügyminiszter közben a szintén érintett Szerbiába érkezett. Kijev az uniós ellenőröket sem engedné be, nem volt elég erre az unióból Ukrajnába érkező irdatlan pénztámogatás és fegyver sem.

Mi történt a Barátság kőolajvezetékkel? Ficóval egyeztetett Orbán Viktor – közösen lépnek fel / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Zelenszkijék az állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van. Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak ” – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A friss posztjában azt is írta, hogy Robert Ficóval megállapodott, hogy

magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.

A magyar kormányfő felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy

a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.

Olajháború a régióban: leállt a Barátság, Budapest és Kijev egymásnak feszült

Szijjártó Péter pénteken elrepült Szerbiába. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a magyar–szerb stratégiai együttműködés kulcsszerepet játszik abban, hogy csökkentsék Ukrajna „zsarolási potenciálját”.

A politikus szerint a két ország partnerségének alapja, hogy kölcsönösen hozzájárulnak egymás energiabiztonságához.

Az Európai Unió is felajánlotta, hogy személyes látogatással megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát, azonban Kijev ezt elutasította.

A Mol olajtársaság jelentette be korábban, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.

Az ellátási hiány pótlására a Mol megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba.

A kiesés különösen érzékenyen érinti a régiót, mivel Szlovákia és Magyarország jelentős mértékben támaszkodik a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyagra.