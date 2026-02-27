Engedjék be az ellenőröket: közösen szólítják fel a zsaroló Ukrajnát, Orbán Viktor és Robert Fico egyeztetett
„Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!” – közölte Orbán Viktor a Facebookon pénteken. Gyorsan ki i9s derült: a magyar kormányfő az ukrán zsarolással szembeszálló régiós ellenállást szervezi. A külügyminiszter közben a szintén érintett Szerbiába érkezett. Kijev az uniós ellenőröket sem engedné be, nem volt elég erre az unióból Ukrajnába érkező irdatlan pénztámogatás és fegyver sem.
„Zelenszkijék az állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van. Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak ” – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában.
A friss posztjában azt is írta, hogy Robert Ficóval megállapodott, hogy
magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.
A magyar kormányfő felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy
a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.
Olajháború a régióban: leállt a Barátság, Budapest és Kijev egymásnak feszült
Szijjártó Péter pénteken elrepült Szerbiába. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a magyar–szerb stratégiai együttműködés kulcsszerepet játszik abban, hogy csökkentsék Ukrajna „zsarolási potenciálját”.
A politikus szerint a két ország partnerségének alapja, hogy kölcsönösen hozzájárulnak egymás energiabiztonságához.
Az Európai Unió is felajánlotta, hogy személyes látogatással megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát, azonban Kijev ezt elutasította.
A Mol olajtársaság jelentette be korábban, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.
Az ellátási hiány pótlására a Mol megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba.
A kiesés különösen érzékenyen érinti a régiót, mivel Szlovákia és Magyarország jelentős mértékben támaszkodik a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyagra.
A helyzet politikai feszültséget is generált. Robert Fico szlovák miniszterelnök február 23-án bejelentette, hogy országa leállítja az Ukrajnának nyújtott rendkívüli villamosenergia-szállításokat, és úgy vélte, a Barátság vezeték újraindításának elmaradásáért Kijev felelős.
Eközben Orbán Viktor blokkolta az Európai Unió 90 milliárd eurós (mintegy 35 100 milliárd forintos) hitelcsomagját Ukrajna számára.
Az ukrán álláspont szerint ugyanakkor jelenleg nincs konkrét terv a vezeték működésének helyreállítására,
és a szlovák fél nem kapott hivatalos értesítést a februári újraindításról. Mindez azt jelenti, hogy a régió energiaellátási bizonytalansága tovább húzódhat, miközben a politikai üzengetés egyre élesebbé válik a tranzit kérdésében.
Hétfőre virradóra ukrán légi csapások érték Oroszországot, amelyek során kigyulladt a tatárföldi Kalejkino olajszivattyú-állomás. Ez a létesítmény kulcsszerepet játszik a Barátság kőolajvezetéken érkező kőolaj továbbításában: itt keverik össze az orosz régiókból érkező nyersanyagot, mielőtt az exportpiacokra, illetve Közép-Európába kerül.
Budapest pedig leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot, amíg Kijev nem indítja újra a Magyarország felé tartó kőolajszállítást.
A kormány politikai nyomásgyakorlásként értékeli az ukrán lépéseket, és jelezte: az ellátásbiztonság érdekében stratégiai tartalékok felszabadításával és tengeri beszerzéssel készül kezelni a helyzetet. Emellett blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot, valamint a 20. szankciós csomag elfogadását is.
Orbán Viktor február 25-én, a Védelmi Tanács ülését követően bejelentette, hogy a kormány fegyveresekkel megerősíti a kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét. A kormányfő szerint politikai zsarolásról van szó, amely veszélyeztetheti az ország energiarendszerének működését.