Új partnert talált az Európai Unió, itt már mások a játékszabályok: kidobnák a kukába a vámokat – történelmi megállapodás előtt állunk

Az Európai Unió és India szabadkereskedelmi megállapodása (FTA) a végső fázisba érkezett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a davosi Világgazdasági Fórumon történelmi egyezményként jellemezte a megállapodást. A paktum mintegy 2 milliárd embert számláló piacot hozna létre, és a globális GDP közel egynegyedét fedné le.

Fotó: AFP

A tárgyalások 2007 óta zajlanak, de az utóbbi időszakban jelentősen felgyorsultak, részben a globális kereskedelmi környezet változásai, köztük az Egyesült Államokból érkező vámfenyegetések miatt. India tavaly több országgal – például az Egyesült Királysággal, Ománnal és Új-Zélanddal – kötött szabadkereskedelmi megállapodást, hogy diverzifikálja exportpiacait.

A megállapodás szerint a felek várhatóan a kereskedett áruk több mint 90 százalékáról eltörölnék a vámokat, míg az érzékeny területeken – például az acél- és autóipari termékekről – továbbra is folynak a tárgyalások. India jelentős acéltermelőként nagyobb piaci hozzáférést szeretne az EU piacához, míg az EU egyes tagállamai aggályokat fogalmaztak meg az indiai piacra való tényleges belépés mértékével kapcsolatban,

különösen a mezőgazdaság és az autók területén.

A felek már megállapodtak abban, hogy korlátozott mértékben megnyitják piacukat bizonyos mezőgazdasági termékek előtt: az EU prémiumélelmiszereket (például csokoládé, eper, áfonya, feldolgozott sajtok) exportálhat a világ legnépesebb országába, míg India több friss zöldséget és trópusi gyümölcsöt (mangó, banán, jákafa, szőlő) szállíthat az unióba.

Ursula von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke a héten Újdelhibe látogatnak, ahol EU–India-csúcstalálkozót tartanak, és várhatóan bejelentik a megállapodás véglegesítését. A Bloomberg szerint a kétoldalú áruforgalom India 2025. március végéig tartó pénzügyi évében 136,5 milliárd dollárt tett ki, az EU India teljes exportjának több mint 17 százalékát adta.

Az Európai Unió egyes tagállamaiban továbbra is szkepticizmus tapasztalható azzal kapcsolatban, hogy a kompromisszumok – például a mezőgazdaság és az autók terén – valóban kielégítő piaci hozzáférést biztosítanak-e az európai exportőröknek. A megállapodás bejelentése egybeesik az Egyesült Államokból érkező újabb vámfenyegetésekkel.