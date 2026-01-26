Deviza
EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF322,27 +0,03% GBP/HUF440,53 +0,09% CHF/HUF415,63 +0,37% PLN/HUF90,79 0% RON/HUF75 +0,47% CZK/HUF15,75 +0,01% EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF322,27 +0,03% GBP/HUF440,53 +0,09% CHF/HUF415,63 +0,37% PLN/HUF90,79 0% RON/HUF75 +0,47% CZK/HUF15,75 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 713,76 +0,52% MTELEKOM1 936 +0,1% MOL3 846 +1,98% OTP39 390 +0,36% RICHTER10 360 -0,58% OPUS550 0% ANY7 840 -0,26% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 0% BUMIX10 374,82 +0,19% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 644,63 +0,65% BUX125 713,76 +0,52% MTELEKOM1 936 +0,1% MOL3 846 +1,98% OTP39 390 +0,36% RICHTER10 360 -0,58% OPUS550 0% ANY7 840 -0,26% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 0% BUMIX10 374,82 +0,19% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 644,63 +0,65%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nukleáris arzenál
haditengerészet
Donald Trump
kínai hadsereg
fegyverkezési verseny

Fegyverkezési verseny: csendben keletre billent az erőegyensúly – a kínai lendület az amerikai hadsereget is porban hagyhatja

A nagyhatalmi versengés nem ért véget, hanem új szakaszba lépett. A kínai hadsereg növekedése egyre szűkebb mozgásteret hagy az Egyesült Államoknak, hiába indította újra Trump a hadigépezetet.
VG
2026.01.26., 07:31

Az amerikai–kínai katonai erőegyensúly hosszú ideje Peking javára tolódik el, miközben a nyugati diskurzus ezt gyakran alábecsüli. Tíz évvel ezelőtt a kínai hadsereg még csak regionális védelemre volt alkalmas, mára azonban nyílt tengeri flottát, modern légierőt és gyorsan növekvő nukleáris arzenált épített fel. S bár az Egyesült Államok újra belépett a fegyverkezési versenybe, lehetséges, hogy az elvesztett lendület miatt hamarosan az első helyet is elveszítheti.

CHINA-XINJIANG-URUMQI-XI JINPING-REPRESENTATIVES-MEETING (CN) kínai hadsereg
A kínai hadsereg növekedése egyre szűkebb mozgásteret hagy az Egyesült Államoknak, hiába indította újra Trump a hadigépezetet / Fotó: Xinhua via AFP

Arthur Herman, a The Wall Street Journal újságírójának azon állítása, miszerint a nagyhatalmi versengés lezárult, és Kína „távoli második helyre csúszik vissza”, inkább vágyvezérelt gondolkodás, mint stratégiai realitás. A katonai adatok ugyanis ennek épp az ellenkezőjét mutatják: 

az amerikai–kínai erőegyensúly hosszú ideje kedvezőtlen irányba tolódik Washington számára.

Tíz évvel ezelőtt a kínai haditengerészet elsősorban partvédelmi feladatokra volt alkalmas:

  • mindössze három modern Luyang III. rombolóval, 17 Jiangkai II. fregattal és egyetlen, kiképzési célokra használt repülőgép-hordozóval rendelkezett.
  • A kínai légierőben ekkor még egyetlen bevethető J-20-as, ötödik generációs lopakodó vadászgép sem állt szolgálatban.
  • A nukleáris arzenálja pedig körülbelül 200 robbanófejből állt, ami egy minimális elrettentési doktrínát tükrözött.

Élre tör a kínai hadsereg

Mára azonban a kép drámaian megváltozott.

Kína valódi, nyílt tengeri műveletekre képes flottát épített ki: három repülőgép-hordozóval, négy partraszálló rohamhajóval, nyolc Renhai cirkálóval, 25 Luyang III. rombolóval és 40 Jiangkai II. fregattal.

A kínai légierő már több száz J-20-assal repül, miközben a hadsereg a világ legnagyobb szárazföldi telepítésű hagyományos rakétaarzenálját működteti, kiegészítve légi, tengeri és tengeralattjáróról indítható fegyverekkel.

A leglátványosabb növekedés azonban a nukleáris fegyverzetben történt: mindössze öt év alatt megháromszorozódott az állomány, amely ma már mintegy 600 robbanófejet számlál. 

Ez az egyik legnagyobb és leggyorsabb katonai expanzió a modern történelemben – és Peking nem tervezi, hogy behúzza a kéziféket az elrettentésben.

Az Egyesült Államok hadereje természetesen nem tétlenkedett, és történelmileg sosem bölcs dolog Amerika ellen fogadni. Donald Trump újraválasztásával pedig Washington újra elkezdett fegyverkezni, a hadiflottától a csúcstechnológiás szuperfegyverekig. Ugyanakkor Kína gyorsan csökkenti mind a mennyiségi, mind a minőségi különbségeket, sőt egyes területeken – például a hiperszonikus fegyvereknél – már előnybe is került.

A meglévő lendület pedig akár azt is biztosíthatja, hogy hamarosan a lassan felébredő USA-t is lehagyják. A Nyugat ezt már megtapasztalta az ukrajnai háború kitörését követően, amikor kiderült, hogy valójában milyen nehéz újjáéleszteni a szunnyadó védelmi ipart.

Ezzel szemben Kína katonai felemelkedése már nemcsak propaganda, hanem mérhető tény.

Hullanak a fejek a kínai hadsereg felső vezetésében, sokan a Tajvan elleni támadás előkészítését látják a lépésben – Amerika már feszülten figyel

Hszi Csin-ping hatalmas politikai tisztogatást végez a kínai hadseregben. Az ország vezetőjeként Tajvan és Kína egyesítése a célja, számolnia kell belső ellenállással is. Ha azonban Tajvan védelmi erői súlyos veszteségeket okoznának, az ebből fakadó megaláztatás veszélyeztetné a Kommunista Párt túlélését is.

 

 

Világrend

Világrend
792 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Mohács

Kiderült, hol nyit meg az első autós étterme a népszerű gyorsétteremláncnak – erre a helyszínre senki sem számított

A magyar gyorsétteremlánc eddig 25 éttermet nyitott. A Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén.
2 perc
haditengerészet

Fegyverkezési verseny: csendben keletre billent az erőegyensúly – a kínai lendület az amerikai hadsereget is porban hagyhatja

A nagyhatalmi versengés nem ért véget, hanem új szakaszba lépett.
7 perc
tankhajó

Amerika felé tart a gigantikus Gloria Maris, egymillió hordó olaj a szállítmánya – nyomában a „kistestvér", Washington elégedett lehet

Mintegy egymillió hordónyi olajjal van úton az Egyesült Államokba a libériai zászló alatt hajózó Gloria Maris tankhajó a Caracas és Washington között ebben a hónapban megkötött 50 millió hordós szállítási megállapodás részeként.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu