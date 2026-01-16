Megállapodás a vámháború árnyékában: Kanada megelőzte Amerikát, és Kína kezébe csapott – kulcstermékek sorsa dőlt el

Miközben az Amerikai Egyesült Államok és Kína hosszú hónapok óta nem tud dűlőre jutni egymással a különféle, kulcsfontosságú termékekre kivetett vámokról, vannak olyan gazdasági szereplők, akik kevésbé látványosam, ám érezhetően hatékonyabban folytatják le ezeket a tárgyalásokat. A Donald Trump amerikai elnökhöz, és főként az ő áprilisi nagy bejelentéséhe köthető vámháború árnyékában Kanada és Kína előzetes kereskedelmi megállapodást kötött egymással, amely jelentősen csökkenti többek között elektromos járművekre és a repcére kivetett vámokat.

Mark Carney kanadai miniszterelnök (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök (j) Pekingben előzetes megállapodást kötött a vámokról / Fotó: Xie Huanchi / Xinhua / AFP

Az előzetes megállapodás tényét Mark Carney kanadai miniszterelnök jelentett be, miután mindkét ország ígéretet tett a kereskedelmi korlátok lebontására és új stratégiai kapcsolatok kiépítésére – számolt be róla a Reuters.

Mark Carney, aki 2017 óta az első kanadai miniszterelnök, aki Kínába látogat, hónapokig tartó diplomáciai erőfeszítések után igyekszik helyreállítani a kapcsolatokat Kínával, amely az Amerikai Egyesült Államok után országának második legnagyobb kereskedelmi partnere. Carney többek között Hszi Csin-ping kínai elnökkel is tárgyalásokat folytatott.

Kanada enyhítette az autóipari vámokat

A bejelentés szerint Kanada kezdetben legfeljebb 49 000 kínai elektromos járművet enged majd be az országba, 6,1 százalékos vámmal, a legkedvezőbb feltételek mellett. Ennek időtartamát egyelőre nem közölték. Ez a 6,1 százalék igencsak kedvező, főleg azzal a 100 százalékos vámmal összevetve, amit még Justin Trudeau kormánya vetett ki a kínai elektromos járművekre 2024-ben, az Egyesült Államok hasonló szankcióit követve. Azt megelőzően, 2023-ban Kína 41 678 elektromos járművet exportált Kanadába, vagyis kevesebbet, mint a mostani kvóta.

„Ez lényegében a visszatérés a legutóbbi kereskedelmi feszültségek előtti szintre, de egy olyan megállapodás keretében, amely sokkal többet ígér a kanadaiaknak” – mondta újságíróknak Pekingben Carney.

Két évvel ezelőtt Justin Trudeau azzal indokolta vámokat, hogy a kínai gyártók állami támogatásokból származó tisztességtelen globális piaci előnnyel rendelkeznek, ami veszélyt jelent Kanada hazai iparára.