Megállapodás a vámháború árnyékában: Kanada megelőzte Amerikát, és Kína kezébe csapott – kulcstermékek sorsa dőlt el
Miközben az Amerikai Egyesült Államok és Kína hosszú hónapok óta nem tud dűlőre jutni egymással a különféle, kulcsfontosságú termékekre kivetett vámokról, vannak olyan gazdasági szereplők, akik kevésbé látványosam, ám érezhetően hatékonyabban folytatják le ezeket a tárgyalásokat. A Donald Trump amerikai elnökhöz, és főként az ő áprilisi nagy bejelentéséhe köthető vámháború árnyékában Kanada és Kína előzetes kereskedelmi megállapodást kötött egymással, amely jelentősen csökkenti többek között elektromos járművekre és a repcére kivetett vámokat.
Az előzetes megállapodás tényét Mark Carney kanadai miniszterelnök jelentett be, miután mindkét ország ígéretet tett a kereskedelmi korlátok lebontására és új stratégiai kapcsolatok kiépítésére – számolt be róla a Reuters.
Mark Carney, aki 2017 óta az első kanadai miniszterelnök, aki Kínába látogat, hónapokig tartó diplomáciai erőfeszítések után igyekszik helyreállítani a kapcsolatokat Kínával, amely az Amerikai Egyesült Államok után országának második legnagyobb kereskedelmi partnere. Carney többek között Hszi Csin-ping kínai elnökkel is tárgyalásokat folytatott.
Kanada enyhítette az autóipari vámokat
A bejelentés szerint Kanada kezdetben legfeljebb 49 000 kínai elektromos járművet enged majd be az országba, 6,1 százalékos vámmal, a legkedvezőbb feltételek mellett. Ennek időtartamát egyelőre nem közölték. Ez a 6,1 százalék igencsak kedvező, főleg azzal a 100 százalékos vámmal összevetve, amit még Justin Trudeau kormánya vetett ki a kínai elektromos járművekre 2024-ben, az Egyesült Államok hasonló szankcióit követve. Azt megelőzően, 2023-ban Kína 41 678 elektromos járművet exportált Kanadába, vagyis kevesebbet, mint a mostani kvóta.
„Ez lényegében a visszatérés a legutóbbi kereskedelmi feszültségek előtti szintre, de egy olyan megállapodás keretében, amely sokkal többet ígér a kanadaiaknak” – mondta újságíróknak Pekingben Carney.
Két évvel ezelőtt Justin Trudeau azzal indokolta vámokat, hogy a kínai gyártók állami támogatásokból származó tisztességtelen globális piaci előnnyel rendelkeznek, ami veszélyt jelent Kanada hazai iparára.
„Ahhoz, hogy Kanada saját versenyképes elektromos járműipart építsen ki, tanulnunk kell az innovatív partnerektől, hozzá kell férnünk az ellátási láncaikhoz, és növelnünk kell a helyi keresletet” – érvelt Carney. A kormányfő hozzátette, hogy a tiszta energia tárolása és termelése terén szorosabb partnerségre van szükség Kínával, ez pedig új beruházásokat is ösztönözne. Carney szerint az elektromos járművekre vonatkozó megállapodás jelentős kínai beruházásokat vonzhat Kanada autóiparába, jó karrierlehetőségeket teremt Kanadában, és az ország könnyebben elérheti ezáltal a nettó nulla kibocsátással kapcsolatos célkitűzéseit.
A mezőgazdaságban is békét hozhat a megállapodás
A Kanada és Kína közötti megállapodás természetesen a kölcsönösségen alapul. A Justin Trudeau által kivetett vámok megtorlásaként Kína több mint 2,6 milliárd dollár értékű kanadai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékre, például repceolajra és repcemaglisztre vetett ki vámokat, majd augusztusban ezt megtoldotta a repcemagra kivetett vámokkal is. Ez 10,4 százalékos visszaesést okozott Kína 2025-ös kanadai áruimportjában.
Mark Carney szerint az új megállapodás értelmében Kanada arra számít, hogy Kína március elsejéig nagyjából 15 százalékos szintre mérsékli a repcemagra kivetett vámokat, ami jelentős csökkentés lenne a jelenlegi, 84 százalékos vámszinthez képest. Kína egy 4 milliárd dolláros repcemag-piacot jelent Kanadának.
Kanada arra is számít, a repcemag, a homár, a rák és a borsó esetében március 1-jétől legalább az év végéig eltörlik a diszkriminatív vámokat. A megállapodások közel 3 milliárd dollár értékű exportmegrendelést jelentenének a kanadai gazdák, halászok és feldolgozók számára.
A kínai állami Xinhua hírügynökség által közzétett közös nyilatkozatban a két ország ígéretet tett arra, hogy újraindítja a magas szintű gazdasági és pénzügyi párbeszédet, fellendíti a kétoldalú kereskedelmet és beruházásokat, valamint megerősíti az együttműködést a mezőgazdaság, az olaj, a gáz és a zöld energia területén egyaránt.