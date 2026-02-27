Deviza
Ukrajna
zaporizzsjai atomerőmű
orosz-ukrán háború
Oroszország

Kicsit leáll a háború a hatalmas atomerőműnél, mindenki retteg egy második Csernobiltól

Helyi tűzszünet lépett életbe az orosz ellenőrzés alatt lévő zaporizzsjai atomerőműnél. A háború alatt bekövetkezett áramkimaradások miatt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több korlátozott tűzszünetet is közvetített, hogy lehetővé váljon a keletkezett károk kijavítása.
VG/MTI
2026.02.27, 16:50
Frissítve: 2026.02.27, 17:07

 Helyi tűzszünet lépett életbe Ukrajnában a zaporizzsjai atomerőműnél egy fontos távvezeték megjavítása érdekében – közölte pénteken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

Zaporizhzhia Nuclear Power Plant Ideiglenes tűzszünet a zaporizzsjai atomerőműnél – javítják a kulcsfontosságú távvezetéket
Mindkét oldal elfogadta a NAÜ által közvetített tűzszünetet / Fotó: Anadolu via AFP

A délkelet-ukrajnai létesítmény Európa legnagyobb atomerőműve. Az orosz erők röviddel Moszkva 2022 februárjában megkezdett teljes körű háborújukban elfoglalták. Az erőmű a háború során többször megrongálódott, ami miatt fennállt egy nukleáris baleset veszélye. A reaktorokat óvintézkedésként leállították, de hűtésükhöz továbbra is áramra van szükség.

A NAÜ nyilatkozatban az X-en közölte, hogy jelenleg is folyik a munka a létesítményben a 330 kilovoltos tartalék-áramellátás helyreállításának érdekében. A szerelés előtt aknamentesítésre is szükség van – idézték a dokumentumban Rafael Grossinak, az IAEA vezetőjének szavait.

Egy távvezeték megjavítása érdekében lépett életbe a tűzszünet

A NAÜ szerint az érintett távvezetéken az áramellátás február 10-én szakadt meg, míg egy másik, 750 kilovoltos vezeték sértetlen maradt. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint Alekszandr Lihacsov, az orosz atomenergia-együttműködési vállalatnak, a Roszatomnak a vezetője is megerősítette a NAÜ által közvetített tűzszünetet. 

Mindkét fél többször is vádolta a másikat azzal, hogy tüzérséggel támadta az erőművet. A harcok alatt bekövetkezett áramkimaradások miatt a NAÜ több korlátozott tűzszünetet is közvetített, hogy lehetővé váljon a keletkezett károk kijavítása.

Érdemes megemlíteni, hogy a létesítmény a háború lezárásában is hangsúlyos szerepet kap: a területi kérdések mellett az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki gyakorolja az ellenőrzést a zaporizzsjai atomerőmű felett.

Atomrulett: Csernobil ehhez képest esti mese volt, őrült vita miatt gazdátlanul hagyták a gigaerőművet
Lassan hozzáértő szakemberek nélkül marad a világ egyik legnagyobb nukleáris erűműve. A csernobili atomerőmű katasztrófája esti mese volt ahhoz képest, ami itt történhet, és a történet példázza, milyen nehéz biztonságot teremteni, ha egyszer már elfajultak a dolgok, pedig óriási a tét.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12879 cikk
