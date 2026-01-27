Részvénypiac: sorsdöntő időszak következik, kiderül, hogy folytatódik-e az MI-láz

Emelkedett kedden a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a befektetők bizakodva tekintenek az amerikai technológiai óriások gyorsjelentési dömpingje elé. Ugyanakkor Donald Trump elnök legújabb, Dél-Koreát érintő vámintézkedései korlátozták a szélesebb körű emelkedést, viszont felfelé hajtották az arany és az ezüst árát.

A technológiai óriások gyorsjelentésére vár a részvénypiac / Fotó: AFP

Trump hétfő késő este azzal vádolta Dél-Korea törvényhozását, hogy nem tartja be a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást, és bejelentette: 25 százalékra emeli az Egyesült Államokba irányuló import vámját Ázsia negyedik legnagyobb gazdaságából származó termékekre, például az autókra, a faanyagra és a gyógyszerekre.

A részvénypiac a technológiai óriások gyorsjelentésére vár

A részvénypiacok látszólag higgadtan fogadták a hírt:

a Nasdaq határidős jegyzései 0,2 százalékkal emelkedtek, a befektetők a hét legnagyobb technológiai cég, a Magnificent Seven vállalatainak – köztük a Microsoft, az Apple és a Tesla – szerdától érkező gyorsjelentéseire készülnek.

Még a dél-koreai KOSPI index is gyorsan ledolgozta korábbi veszteségeit, és legutóbb 0,8 százalék pluszban állt.

A menedékeszköznek számító arany ára 1 százalékkal unciánként 5066 dollárra emelkedett, nem messze az 5110 dolláros történelmi csúcstól. Az ezüst 6,4 százalékkal 110,60 dollárra ugrott, megközelítve a hétfőn beállított 117,70 dolláros rekordot.

A bizonytalanság és a gyengébb dollár voltak a fő mozgatórugói ennek az újabb emelkedési hullámnak

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Christopher Louney, az RBC Capital Markets nyersanyagstratégája.

Hozzátette: a korábbi nagy ralik időtartama alapján a csúcs jellemzően szeptember elejére vagy december közepére esett, így a mostani emelkedés időtávja egyáltalán nem számít kirívónak. Várakozásai szerint az arany ára az év végére akár 7100 dollár/uncia szintig is emelkedhet.

Ázsiában az MSCI Japánt nem tartalmazó ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal emelkedett.

A japán Nikkei 0,1 százalékkal csökkent, az indexet a jen közelmúltbeli erős visszapattanása fogta vissza.

A kínai blue chip részvények árfolyamát követő CSI300 index stagnált,

a hongkongi Hang Seng index 0,4 százalékkal erősödött.

Az Egyesült Államokban a Wall Street negyedik egymást követő napon zárt emelkedéssel, az S&P 500 és a Nasdaq több mint egyhetes csúcsra jutott.

A figyelem középpontjában az amerikai technológiai óriások gyorsjelentései állnak, amelyek kulcsfontosságúak az MI által vezérelt rali fenntarthatósága szempontjából.