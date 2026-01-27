Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Részvénypiac: sorsdöntő időszak következik, kiderül, hogy folytatódik-e az MI-láz

Hiába fenyegette meg újabb 25 százalékos vámmal Dél-Koreát az amerikai elnök, a befektetők nem riadtak meg tőle. A részvénypiac a technológiai óriások gyorsjelentéseit várja; a tét az MI-rali folytatódása.
D. GY.
2026.01.27, 06:56
Frissítve: 2026.01.27, 09:16

Emelkedett kedden a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a befektetők bizakodva tekintenek az amerikai technológiai óriások gyorsjelentési dömpingje elé. Ugyanakkor Donald Trump elnök legújabb, Dél-Koreát érintő vámintézkedései korlátozták a szélesebb körű emelkedést, viszont felfelé hajtották az arany és az ezüst árát.

részvénypiac
A technológiai óriások gyorsjelentésére vár a részvénypiac / Fotó: AFP

Trump hétfő késő este azzal vádolta Dél-Korea törvényhozását, hogy nem tartja be a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást, és bejelentette: 25 százalékra emeli az Egyesült Államokba irányuló import vámját Ázsia negyedik legnagyobb gazdaságából származó termékekre, például az autókra, a faanyagra és a gyógyszerekre.

A részvénypiac a technológiai óriások gyorsjelentésére vár

A részvénypiacok látszólag higgadtan fogadták a hírt: 

  • a Nasdaq határidős jegyzései 0,2 százalékkal emelkedtek, a befektetők a hét legnagyobb technológiai cég, a Magnificent Seven vállalatainak – köztük a Microsoft, az Apple és a Tesla – szerdától érkező gyorsjelentéseire készülnek. 
  • Még a dél-koreai KOSPI index is gyorsan ledolgozta korábbi veszteségeit, és legutóbb 0,8 százalék pluszban állt. 
  • A menedékeszköznek számító arany ára 1 százalékkal unciánként 5066 dollárra emelkedett, nem messze az 5110 dolláros történelmi  csúcstól. Az ezüst 6,4 százalékkal 110,60 dollárra ugrott, megközelítve a hétfőn beállított 117,70 dolláros rekordot.

A bizonytalanság és a gyengébb dollár voltak a fő mozgatórugói ennek az újabb emelkedési hullámnak

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Christopher Louney, az RBC Capital Markets nyersanyagstratégája.
Hozzátette: a korábbi nagy ralik időtartama alapján a csúcs jellemzően szeptember elejére vagy december közepére esett, így a mostani emelkedés időtávja egyáltalán nem számít kirívónak. Várakozásai szerint az arany ára az év végére akár 7100 dollár/uncia szintig is emelkedhet. 

  • Ázsiában az MSCI Japánt nem tartalmazó ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal emelkedett. 
  • A japán Nikkei 0,1 százalékkal csökkent, az indexet a jen közelmúltbeli erős visszapattanása fogta vissza. 
  • A kínai blue chip részvények árfolyamát követő CSI300 index stagnált, 
  • a hongkongi Hang Seng index 0,4 százalékkal erősödött. 
  • Az Egyesült Államokban a Wall Street negyedik egymást követő napon zárt emelkedéssel, az S&P 500 és a Nasdaq több mint egyhetes csúcsra jutott. 

A figyelem középpontjában az amerikai technológiai óriások gyorsjelentései állnak, amelyek kulcsfontosságúak az MI által vezérelt rali fenntarthatósága szempontjából.

A Federal Reserve szerdán teszi közzé legfrissebb kamatdöntését, amelytől nem várható változtatás. Az ülést azonban beárnyékolja a Trump-adminisztráció által indított büntetőeljárás Jerome Powell Fed-elnök ellen, akinek megbízatása májusban jár le. 

Az online fogadási piacok jelenleg 50 százalék esélyt adnak arra, hogy a BlackRock kötvényrészlegének vezetője, Rick Rieder – aki Trumphoz hasonlóan az alacsonyabb kamatok híve – lehet Powell utódja.

Ismét mélyrepülésben a dollár 

Az amerikai dollár 2026 első heteiben ismét nyomás alá került, mivel egyre több tényező – köztük Washington gyengébb dollár iránti vágya és Trump kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája – arra készteti a befektetőket, hogy újragondolják a zöldhasú stabilitására vonatkozó várakozásaikat. 

A dollár legutóbbi, több mint négy hónapos mélypontra esése a japán jen pénteken kezdődött erősödésének volt köszönhető, miután a piacon híresztelések terjedtek el arról, hogy az amerikai és a japán monetáris hatóságok közösen avatkozhatnak be a jen dollárral szembeni gyengülésének megállítása érdekében. 

  • A dollár kedden 154,30 jen körül mozgott, miután az elmúlt két kereskedési napban megdöbbentő, 2,6 százalék esést szenvedett el, és jóval a japán hatóságok által „vörös vonalnak” tekintett 160 jenes szint alatt járt. 
  • Az USA hat fő kereskedelmi partnerének devizáiból képzett, a forgalommal súlyozott index 97,09 ponton stagnált, közel a négy és fél hónapos mélypontot jelentő 96,8-hoz. 
  • Az amerikai állampapírpiacon a tízéves referenciahozam egy bázisponttal 4,225 százalékra emelkedett, miután négy egymást követő napon csökkent a közelmúltbeli 4,313 százalékos csúcsról.

A háttérben 

ismét felvetődött egy újabb amerikai kormányzati leállás veszélye,

mivel a republikánusok és a demokraták nem jutnak dűlőre a belbiztonsági minisztérium finanszírozásáról, miután Minnesotában szövetségi bevándorlási ügynökök egy második amerikai állampolgárt is lelőttek.

Az olajárak kedden többnyire változatlanok maradtak. 

  • A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzései 0,1 százalékkal hordónként 60,58 dollárra csökkentek, 
  • az amerikai WTI 0,2 százalékkal 65,48 dollárra esett.
