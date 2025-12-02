Deviza
Drámai bejelentést tett az elnök: itt a vége, leállítják Szerbia egyetlen finomítóját – Magyarország segítséget ajánlott

Szerbia nem kapta meg a felmentést a szankciók alól. A NIS nem működik tovább, veszélyben az ország ellátása.
VG
2025.12.02, 15:25
Frissítve: 2025.12.02, 15:43

Szerbia nem kapott engedélyt az Egyesült Államoktól a Szerbiai Olajipar (NIS) működésének folytatására – jelentette be Aleksandar Vucic elnök az energiastabilitási illetékesekkel folytatott találkozót követően, ezért le kell állítani a finomító működését, ami veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását.

Serbian President Aleksandar Vucic NIS
Aleksandar Vucic elnök számolt be a NIS leállásáról / Fotó: Anadolu via AFP

„Arra számítottunk, hogy az Egyesült Államoktól kapunk engedélyt a pancsovai finomítónk olajellátásának folytatására. Nem kaptunk pozitív döntést” – idézte a Danas az elnököt. „Azt kell mondanom, hogy nemcsak le vagyok sújtva, hanem meg is lepődtem, mert nem látom, hogy mit nyertek ezzel” – tette hozzá Vucic.

A döntés nem meglepő, Vucic már hétfőn közölte, hogy kedden leáll a pancsovai finomító, mert Washington nem hosszabbította meg a szankciók alóli felmentést.

A Reuters tudósítása szerint a szerb elnök azt is közölte, hogy a kormány a hét végéig engedélyezi az amerikai szankciók hatálya alá tartozó, orosz tulajdonú NIS olajtársaság kifizetéseit és tranzakcióit, annak ellenére, hogy ezzel a másodlagos szankciókat kockáztatja.

Aggódhatnak a másodlagos szankciók miatt

Az ideiglenes intézkedés célja, hogy segítsen a NIS-nek kifizetni a munkavállalókat és más tranzakciókat végrehajtani, miután az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma októberben szankciókat vezetett be a NIS-szel szemben.

Ezek az orosz energiaipar ellen az ukrajnai inváziót követően elrendelt szélesebb körű szankciók részét képezték, miután január óta számos felmentést kapott.

FILE PHOTO: The installations of oil refinery NIS is seen in the Serbian town of Pancevo pancsovai finomító nis
A szankciók miatt leáll a finomító / Fotó: Ivan Milutinovic / REUTERS

Orbán Viktor magyar kormányfő a múlt hónapban Szabadkán járt, ahol kijelentette, hogy a szerbek számíthatnak Magyarország segítségére, Budapest a Mol révén kész beszállni a tulajdonosi struktúra esetleges megváltoztatása esetén is.

Nem tudni, mi lesz a NIS tulajdonjogával

Vucic szerint azonban egyértelmű, hogy 

a Gazprom csoport nem akarja eladni a részesedését.

„Nem pénzről van szó, hanem politikáról” – fogalmazott az elnök, aki szerint „az amerikaiakat viszont semmi más nem érdekli, csak a geopolitikai érdekeik”. „Szerbia az, amelyik viseli a következményeket” – tette hozzá.

A Bloomberg viszont arról számolt be, hogy Szerbia január 15-ig még megvárhatja, mi lesz a Gazprom és a potenciális vevők közötti tárgyalások végkimenetele. Azt Vucic nem árulta el, hogy mit tesz majd a kormány, ha ezek a tárgyalások nem vezetnek eredményre.

Ráadásul az országnak 

a Gazprommal nincsen egyelőre új szerződése a jövőbeni gázszállításokról sem;

ha a szerződést péntekig nem újítják meg, akkor a kormány hétfőtől elkezdi keresni a lehetséges beszállítókat, mondta Vucic.

A JANAF horvát olajvezeték-üzemeltető Belgrád kérése ellenére nem hajlandó nyersolajat biztosítani a szerb állami tartalékok számára, annak ellenére, hogy biztosítékokat kapott: azokat nem a NIS használja majd fel.
 

