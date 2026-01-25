Utálják a románok, hogy magyar gázzal fűtenek, Orbán Viktor naphosszat csak a rejtett tartalékra gondol – a hét legolvasottabb cikkei

Az Európai Unió harmadik legnagyobb energiaforrása vált egyik pillanatról a másikra bizonytalanná, miután ukrán dróntámadások bénították meg a kazah olajexport kulcsútvonalát. A történet tökéletes lenyomata annak, hogyan vált az energiadiverzifikáció politikai jelszóvá, valódi biztonság nélkül.

Fotó: Caspian Pipeline Consortium / Reuters

Az elmúlt hónapok eseményei világossá tették, milyen súlyos következményei vannak az Európai Unió elhibázott energiadiverzifikációs stratégiájának. A politikai döntéssel kikényszerített orosz leválás mögött nem épült ki valódi, több lábon álló infrastruktúra, csupán új forrásnevek jelentek meg a statisztikákban. A kockázat azonban maradt – sőt, koncentráltabbá vált. Kazahsztán ma Románia legnagyobb kőolajszállítója, és az Európai Unió harmadik legfontosabb importforrása. A probléma az, hogy az EU-ba érkező kazah olaj döntő része egyetlen útvonalon jut el Európába: a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium rendszerén keresztül, amely az oroszországi Novorosszijszknál éri el a Fekete-tengert.

Egész Európa azt nézi, mit művelnek Magyarországon a napelemek: a hollandok és a spanyolok láttak már hasonlót – itt a hivatalos jelentés

Magyarország tavaly is megőrizte vezető helyét Európában a napelemekkel megtermelt áram részarányában, amely 28 százalékra nőtt 2025-ben – írta az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében az Ember nemzetközi energetikai agytröszt elemzésére hivatkozva. Magyarország mellett még Ciprus, Görögország, Spanyolország és Hollandia mondhatja el magáról, hogy a belföldön előállított villamos energiának legalább ötödét napenergiával biztosítja – tette hozzá az államtitkár. A legutóbbi teljes adatsor szerint Magyarország 2024-ben világelső volt a napelemekkel megtermelt áram részaránya tekintetében – tette hozzá Czepek Gábor.

A jelentés kiemeli, hogy az uniós nap- és szélerőművek 2025-ben először múlták felül a fosszilis áramtermelést, míg Magyarország ezt a mérföldkövet már egy évvel korábban elérte – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy „a józan észen alapuló patrióta zöldpolitika látványos eredményeket hoz”.

Czepek Gábor szerint a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni. A februárban induló Otthoni Energiatároló Programban és a Jedlik Ányos Energetikai Program vállalkozásoknak szóló kiírásában összesen 150 milliárd forinttal ösztönzi a kormány a korszerű akkumulátorok telepítését.