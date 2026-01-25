Utálják a románok, hogy magyar gázzal fűtenek, Orbán Viktor naphosszat csak a rejtett tartalékra gondol – a hét legolvasottabb cikkei
Az Európai Unió harmadik legnagyobb energiaforrása vált egyik pillanatról a másikra bizonytalanná, miután ukrán dróntámadások bénították meg a kazah olajexport kulcsútvonalát. A történet tökéletes lenyomata annak, hogyan vált az energiadiverzifikáció politikai jelszóvá, valódi biztonság nélkül.
Az elmúlt hónapok eseményei világossá tették, milyen súlyos következményei vannak az Európai Unió elhibázott energiadiverzifikációs stratégiájának. A politikai döntéssel kikényszerített orosz leválás mögött nem épült ki valódi, több lábon álló infrastruktúra, csupán új forrásnevek jelentek meg a statisztikákban. A kockázat azonban maradt – sőt, koncentráltabbá vált. Kazahsztán ma Románia legnagyobb kőolajszállítója, és az Európai Unió harmadik legfontosabb importforrása. A probléma az, hogy az EU-ba érkező kazah olaj döntő része egyetlen útvonalon jut el Európába: a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium rendszerén keresztül, amely az oroszországi Novorosszijszknál éri el a Fekete-tengert.
Egész Európa azt nézi, mit művelnek Magyarországon a napelemek: a hollandok és a spanyolok láttak már hasonlót – itt a hivatalos jelentés
Magyarország tavaly is megőrizte vezető helyét Európában a napelemekkel megtermelt áram részarányában, amely 28 százalékra nőtt 2025-ben – írta az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében az Ember nemzetközi energetikai agytröszt elemzésére hivatkozva. Magyarország mellett még Ciprus, Görögország, Spanyolország és Hollandia mondhatja el magáról, hogy a belföldön előállított villamos energiának legalább ötödét napenergiával biztosítja – tette hozzá az államtitkár. A legutóbbi teljes adatsor szerint Magyarország 2024-ben világelső volt a napelemekkel megtermelt áram részaránya tekintetében – tette hozzá Czepek Gábor.
A jelentés kiemeli, hogy az uniós nap- és szélerőművek 2025-ben először múlták felül a fosszilis áramtermelést, míg Magyarország ezt a mérföldkövet már egy évvel korábban elérte – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy „a józan észen alapuló patrióta zöldpolitika látványos eredményeket hoz”.
Czepek Gábor szerint a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni. A februárban induló Otthoni Energiatároló Programban és a Jedlik Ányos Energetikai Program vállalkozásoknak szóló kiírásában összesen 150 milliárd forinttal ösztönzi a kormány a korszerű akkumulátorok telepítését.
„Azon dolgozunk, hogy a napenergia-forradalom után 2030-ra az európai élvonalba lépjünk előre az energiatárolásban is” – zárta bejegyzését Czepek Gábor.
A szél- és a napenergia együtt 2025-ben termelt első alkalommal több villamos energiát az Európai Unióban, mint a fosszilis tüzelőanyagok. A fordulatot elsősorban a napenergia gyors bővülése hozta, miközben a szén szerepe történelmi mélypontra esett, az EU ugyanakkor továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a földgázra – derül ki az Ember energetikai agytröszt honlapján csütörtökön publikált elemzésből.
Egyre közelebb Nagy-Románia létrejötte: eladta nekik a 2,5 milliós ország az egyetlen kikötőjét – filléreket kértek érte
Románia megteszi az utolsó lépéseket annak érdekében, hogy a konstancai Tengerészeti Kikötők Igazgatóságán keresztül átvegye a Moldovai Köztársaságban található Giurgiulesti Nemzetközi Szabadkikötő üzemeltetőjét, a Danube Logistics vállalatot. A moldovai kikötőhöz Románia fillérekért, mindössze két Rolls-Royce áráért jutott hozzá. A moldovai fekete-tengeri kikötő adásvételi szerződését, beleértve a tranzakciós árat is, most a részvényesek közgyűlésének kell jóváhagynia – közölte a Profit.ro.
A román állam által a közlekedési minisztériumon keresztül 80 százalékos tőkerészesedéssel rendelkező Konstancai Tengerészeti Kikötők Nemzeti Vállalati Igazgatósága (APM) kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújtott be
körülbelül 62 millió dollár értékben a moldovai Giurgiulesti kikötő üzemeltetőjének, az ICS Danube Logisticsnek az árverésén, amelynek egyedüli részvényese az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
– derül ki a Profit.ro által korábban kiderített adatokból. A 62 millió dolláros összegen felül, amely csupán az ICS Danube Logistics felvásárlási árát jelentené, az APM az ajánlattal kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt követően legalább 28 millió dollárt fektet be Giurgiulesti kikötőjébe.
A Telegramon a Sputnik Moldova 2.0 csatorna megjegyezte, hogy Moldova két Rolls-Royce La Rose Noire Droptail áráért adja el a Fekete-tengerhez való hozzáférést.
A romániai Külföldi Beruházásokat Vizsgáló Bizottság (CEISD) megfelelője, a chisinau-i állambiztonsági szempontból fontos beruházásokat vizsgáló tanács július 11-én jóváhagyta az APM-beruházást, szigorúan nemzetbiztonsági szempontból.
Kiborultak a románok, mert magyar gázzal kell fűteniük: nagyon nem tetszik nekik, hogy így mentik meg őket – „Sebezhetőek vagyunk, ellátási válság alakulhat ki”
Dumitru Chisalita, az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Románia a rendkívüli hideg időszakokban nem tudja belső termelésből és tárolókból fedezni a gázfogyasztási csúcsokat, ezért ilyenkor a Magyarországról származó import nélkülözhetetlenné válik – írja az Agerpres.
Attól hangos Románia, hogy masszívan emelkedik a földgáz azonnali (spot) ára az alacsony hőmérséklet miatt. Emiatt a román állam most minden lehetséges vezetéken keresztül importra állt át.
A január 19-i szállítású földgáz átlagára elérte a 232 lejt – átszámítva mintegy 17 400 forint – megawattóránként. Ilyen magas szintet a tavaly téli, februári fagyhullám óta nem tapasztaltak.
A Román Árutőzsde gázpiacán forgalmazott mennyiség csaknem 80 ezer megawattóra volt, ami 7,6 millió köbméternek felel meg. Ez jelentős hányadát teszi ki az ország napi fogyasztásának, amely a jelenlegi alacsony hőmérsékletű időszakban körülbelül 57-58 millió köbméter.
Egy nappal korábban ráadásul közel 100 ezer megawattórát értékesítettek, azaz 9,4 millió köbmétert. Ekkora volumenre a tavaly téli, februárban bekövetkezett (egyébként egyetlen) fagyhullám óta nem volt példa.
A Bukarestben kereskedett földgáz azonnali árai masszívan emelkedtek az elmúlt héten – ahogy gyakorlatilag az év eleje óta folyamatosan – a hőmérséklet lehűlése miatt. Az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy az eddigi egyhétnyi fagy után a hideg idő még legalább két hétig kitarthat.
A magyar irányból érkező gázimport strukturális sebezhetőséget jelent, mert ha az import megszűnik vagy drágul, ellátási válság alakulhat ki Romániában és Moldovában is
– mondta Chisalita, és hangsúlyozta, hogy a biztonságot nem pusztán a források megléte, hanem azok valós idejű hozzáférhetősége adja, ezért szerinte komplexebb energetikai autonómiára van szükség – számolt be róla a Mandiner.
Európa kiürül, de Magyarországon ott a rejtett tartalék – ezen jár mindennap Orbán Viktor esze, interjúban szólta el magát a miniszterelnök
Alighogy némi enyhülést jeleztek az időjárási előrejelzések, az európai gázárak megindultak lefelé hétfőn a holland TTF-gáztőzsdén. A megawattóránként több mint 37 eurós szintről a délelőtti órákban 34 euró alá csökkent a nyersanyag ára, amit az is segíthetett, hogy a legfrissebb adatok szerint lassult némiképp a gáztárolók ürülésének üteme is.
Azonban az év elejét jellemző hideg és az emiatt gyorsan apadó készletek hatása továbbra is érezhető a piacon, hiszen a fagyok előtt az árfolyam még bőven 30 euró alatti szinten mozgott. Az európai tárolók ráadásul alacsonyabb szintig teltek meg a mostani fűtési szezon kezdetén, mint egy évvel korábban, így jelenleg csak kapacitásuk mintegy feléig vannak feltöltve, szemben a tavaly ilyenkor jellemző, 60 százalékot meghaladó értékkel.
Középtávon a mostani áresés a jelentős LNG-kínálat megjelenése ellenére az árak a korábban vártnál magasabbak lehetnek, a Goldman Sachs idén a korábbi 29 euró per megawattóra helyett már 36 eurós átlagárral, jövőre pedig a korábbi 20 helyett 23 eurós átlagárral számol a holland gáztőzsdén.
Az amerikai bank a fűtési szezon végére az európai tárolók 16 százalékos töltöttségével számol, szemben a korábbi, 28 százalékról szóló jóslattal.
Minden reggel foglalkozik a gáztartalékok kérdésével, ezért napi tudása van erről – jelentette ki a Kossuth rádiónak adott interjújában Orbán Viktor a múlt héten. A kormányfő ismertette, hogy messze az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalékkal kezdte meg Magyarország a telet, és bőségesen van még belőle. Nem is kell felhasználni belőle, vagy ha igen, csak kis százalékban, mivel folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Mindez azt mutatja, hogy nem akadt el az ország gázellátása. Ez kulcskérdés Orbán Viktor szerint, mert ha nem jönne gáz, és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk.
Messze nagyobb a magyar gáztartalék, mint ami a nyugat-európai országokban megszokott. A miniszterelnök szerint ennek az az oka, hogy Magyarországnak csak egy csövön keresztül van komoly ellátási lehetősége, ezért nagyobb tartalékkal kell dolgoznia.
A gázár ismét magasabb lehet Európában a tavaszi, nyári hónapokban
Ez pedig azt is jelentheti, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is emelkedettek lehetnek a tavaszi és nyári gázárak, a megemelkedett tárolási igények miatt. A következő napokban pedig az LNG-ellátásban az jelenthet kockázatot, hogy Ázsia egyes részein szintén hideghullám várható, ami növeli a versenyt a szállítmányokért, ráadásul Észak-Amerikában is hidegbetörés várható, ami az export felől a helyi felhasználás felé terelheti az ottani készleteket.