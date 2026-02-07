Új autópályák épülhetnek Magyarországon: Orbán Viktor áldását adta a nagy tervre
Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök szombathelyi háborúellenes gyűlésén beszélt a Vas vármegyei közúthálózat fejlesztési terveiről. A kormányfő ismertette, hogy folytatják az M86-os gyorsforgalmi út építését 279 milliárd forintból.
Emellett megépítik az M87-es autópályát 190 milliárd forintos költséggel, amelynek nyomvonala érinti majd Bük települést is.
Ezen felül tervezik az M76-os út Körmend és Zalaegerszeg közötti szakaszának megépítését is.
Külön említette a Szombathelyi nyugati elkerülő út fejlesztését, amelynek költsége 25 milliárd forint. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az elmúlt 16 évben jelentős eredményeket értek el az útépítés és -felújítás terén a régióban, többek között megépült az M80-as út. A kormányfő kitért Szombathely és a nyugat-dunántúli határ menti térség sajátos helyzetére is.
Külön fejlesztés kell a határ menti sávnak
A kormányfő szerint Szombathely különleges település, mivel négy főváros – Bécs, Pozsony, Zágráb és Ljubljana – közelebb fekszik hozzá, mint Budapest.
Ez a földrajzi elhelyezkedés pedig sajátos helyzetet teremt a városnak.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Mosonmagyaróvár–Sopron–Szombathely tengelyen húzódó határ menti sávnak külön fejlesztési programra van szüksége. Véleménye szerint ha ez a térség nem kap célzott fejlesztéseket, akkor kimarad az ország gazdasági vérkeringéséből, ami inkább kivonódáshoz, mintsem bevonódáshoz vezetne.
A miniszterelnök ezért elvárja a térség országgyűlési képviselőjétől – utalva Vámos Istvánra –, hogy készítse el és tegye le az asztalra a konkrét fejlesztési tervet. Mint fogalmazott, enélkül a régió nem tudja kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
Feltételes közbeszerzés indult az M86–M87 fejlesztésére
Ahogy arról lapunk beszámolt február elején konkrét lépés történt az M86–M87 gyorsforgalmi utak ügyében: a Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzést indított a gyorsforgalmi utak fejlesztésére és hosszú távú üzemeltetésére. A nagyszabású projekt új szakaszok építését, meglévő utak felújítását és komplex infrastruktúra-fejlesztést is magában foglal.
Az M87-es gyorsforgalmi út Szombathely és Kőszeg közötti szakasza az M86-os útra csatlakozva valósulhat meg. Korábbi tervek szerint a 16,3 kilométeres, az országhatárig vezető szakasz 2030 végére készülhet el. A beruházás része továbbá 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométer új út építése. Az M87-es ezen szakaszán 2-szer 2 sávos forgalommal számolnak.
A projekt egyik látványos eleme a Szombathelyt északi irányból elkerülő út hiányzó szakaszának megépítése is. 8,5 kilométeren új nyomvonalon kötik össze a 87-es és 89-es főutakat, új körforgalmú csomópontok jönnek létre a 86-os, 87-es és 89-es főutak csatlakozásánál, az út pedig közvetlen kapcsolatot teremt a meglévő M86-os és a megépülő M87-es gyorsforgalmi úttal.
Ezzel kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter már korábban kijelentette, hogy azért kellett autópályát építeni, hogy logisztikailag megközelíthető legyen Sopron, valamint összekötik Szombathelyt és Körmendet új közúti infrastruktúrával. A tárcavezető szerint ezek megtartják a választópolgárokat és nem kényszerítik sem a fiatalt, sem középkorút arra, hogy elmenjenek Ausztriába dolgozni.
Már Ausztriát is utolértük autópályák terén
Magyarországon jelentősen nőtt az autópályahálózat hossza 2010 óta, nagyságrendileg az autóutakkal együtt számítva már eléri a 2000 km-t. Régiós szinten is kimagasló is az infrastrukturális ellátottságunk, terület- és lakosságarányosan is megelőzzük Lengyelországot, Szlovkákát vagy épp Ausztriát. Mivel az államnak egyre nagyobb terhet jelent a folyamatosan bővülő gyorsforgalmi hálózat, ezért döntött úgy korábban, hogy az üzemeltetést és fenntartást is egy koncessziós cégre bízza. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2022. szeptember elsejétől, 1237 km már meglévő magyarországi gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését vette át. Amellett, hogy vállalta a szinthozási munkálatakat, további bővítést és fejlesztést is tervez a vállalat:
- ennek első lépcsőjeként kezdődött meg az M1-es kétszer négysávosra való bővítése,
- ezt követően 2027-ben kezdődik meg az M7 hasonló fejlesztése, valamint az M200-as építése,
- majd végül 2030 után az M3-as kapacitásnövelése veszi kezdetét.
A tervek szerint 2034-ig 279 km új gyorsforgalmi út épül, 299 km-en pedig bővíti a már meglévő hálózatot.
