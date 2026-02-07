Új autópályák épülhetnek Magyarországon: Orbán Viktor áldását adta a nagy tervre

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök szombathelyi háborúellenes gyűlésén beszélt a Vas vármegyei közúthálózat fejlesztési terveiről. A kormányfő ismertette, hogy folytatják az M86-os gyorsforgalmi út építését 279 milliárd forintból.

/ Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Emellett megépítik az M87-es autópályát 190 milliárd forintos költséggel, amelynek nyomvonala érinti majd Bük települést is.

Ezen felül tervezik az M76-os út Körmend és Zalaegerszeg közötti szakaszának megépítését is.

Külön említette a Szombathelyi nyugati elkerülő út fejlesztését, amelynek költsége 25 milliárd forint. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az elmúlt 16 évben jelentős eredményeket értek el az útépítés és -felújítás terén a régióban, többek között megépült az M80-as út. A kormányfő kitért Szombathely és a nyugat-dunántúli határ menti térség sajátos helyzetére is.

Külön fejlesztés kell a határ menti sávnak

A kormányfő szerint Szombathely különleges település, mivel négy főváros – Bécs, Pozsony, Zágráb és Ljubljana – közelebb fekszik hozzá, mint Budapest.

Ez a földrajzi elhelyezkedés pedig sajátos helyzetet teremt a városnak.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Mosonmagyaróvár–Sopron–Szombathely tengelyen húzódó határ menti sávnak külön fejlesztési programra van szüksége. Véleménye szerint ha ez a térség nem kap célzott fejlesztéseket, akkor kimarad az ország gazdasági vérkeringéséből, ami inkább kivonódáshoz, mintsem bevonódáshoz vezetne.

A miniszterelnök ezért elvárja a térség országgyűlési képviselőjétől – utalva Vámos Istvánra –, hogy készítse el és tegye le az asztalra a konkrét fejlesztési tervet. Mint fogalmazott, enélkül a régió nem tudja kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.

Feltételes közbeszerzés indult az M86–M87 fejlesztésére

Ahogy arról lapunk beszámolt február elején konkrét lépés történt az M86–M87 gyorsforgalmi utak ügyében: a Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzést indított a gyorsforgalmi utak fejlesztésére és hosszú távú üzemeltetésére. A nagyszabású projekt új szakaszok építését, meglévő utak felújítását és komplex infrastruktúra-fejlesztést is magában foglal.