Így jöhetünk ki kedvezőbben egy romantikus Valentin-napi hétvégéből – alternatív európai úticélok és költségek

Valentin-nap előtt sok pár gondolkodik el azon, hogy kilépve a megszokott sémákból az ilyenkor megszokott vacsora helyett inkább élményt ajándékozzanak egymásnak, akár egy rövid, romantikus városi kiruccanás formájában. Bár a klasszikus úti célok – Párizs, Velence vagy Róma – továbbra is népszerűek, egyre többen keresnek kevésbé zsúfolt, mégis hangulatos alternatívákat – írja az Origo.

Új Valentin-napi úti cél Oslo is, amely a modern városi életet ötvözi a természet közelségével / Fotó: Shutterstock

Valentin-nap: mediterrán naplementétől a fjordokig

Az utazási összeállítás is ezt a trendet erősíti: alternatív romantikus úti célokat mutat be, amelyek elkerülik a tömegturizmust, mégis különleges hangulattal, gazdag kulturális kínálattal és emlékezetes élményekkel várják a párokat Valentin-nap környékén. A válogatásban szerepel

csendesebb olasz város, ahol a reneszánsz örökség és a helyi gasztronómia dominál,

északi városok, amelyek a modern városi életet ötvözik természetközeli élményekkel – fjordokkal, szaunákkal, látványos tájakkal –,

valamint mediterrán helyszínek, ahol a történelmi utcák, a tenger közelsége és a naplementék adják a romantikus alaphangulatot.

Az Origo válogatásából kiderül az is, mennyit kell költenünk egy romantikus hétvégi kiruccanásért, repülőjegyért, szállásért és étkezésért.

Tavaly a hazai turizmusnak is érezhetően sokat hozott a Valentin-nap.