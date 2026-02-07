Deviza
EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,35 +0,04% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0% EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,35 +0,04% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
Valentin-nap
utazás

Így jöhetünk ki kedvezőbben egy romantikus Valentin-napi hétvégéből – alternatív európai úticélok és költségek

A klasszikus „szerelmes” úti célok – mint Párizs vagy Velence – mellett érdemes szétnézni kevésbé ismert, hangulatos európai városokban is, ha rövid romantikus utazást tervezel. Valentin-nap közeledtével ezek az alternatív úti célok nem csak különleges élményeket kínálnak, hanem gyakran kedvezőbb árakat is az utazás és szállás tekintetében.
VG
2026.02.07, 16:06

Valentin-nap előtt sok pár gondolkodik el azon, hogy kilépve a megszokott sémákból az ilyenkor megszokott vacsora helyett inkább élményt ajándékozzanak egymásnak, akár egy rövid, romantikus városi kiruccanás formájában. Bár a klasszikus úti célok – Párizs, Velence vagy Róma – továbbra is népszerűek, egyre többen keresnek kevésbé zsúfolt, mégis hangulatos alternatívákat – írja az Origo.

Valentin-nap
Új Valentin-napi úti cél Oslo is, amely a modern városi életet ötvözi a természet közelségével / Fotó:  Shutterstock

Valentin-nap: mediterrán naplementétől a fjordokig

Az utazási összeállítás is ezt a trendet erősíti: alternatív romantikus úti célokat mutat be, amelyek elkerülik a tömegturizmust, mégis különleges hangulattal, gazdag kulturális kínálattal és emlékezetes élményekkel várják a párokat Valentin-nap környékén. A válogatásban szerepel 

  • csendesebb olasz város, ahol a reneszánsz örökség és a helyi gasztronómia dominál, 
  • északi városok, amelyek a modern városi életet ötvözik természetközeli élményekkel – fjordokkal, szaunákkal, látványos tájakkal –, 
  • valamint mediterrán helyszínek, ahol a történelmi utcák, a tenger közelsége és a naplementék adják a romantikus alaphangulatot.

Az Origo válogatásából kiderül az is, mennyit kell költenünk egy romantikus hétvégi kiruccanásért, repülőjegyért, szállásért és étkezésért.

Tavaly a hazai turizmusnak is érezhetően sokat hozott a Valentin-nap. 

Alaposan megdobta a hazai turizmust a Valentin-nap

Február harmadik hétvégéje 243 ezer vendégéjszakát hozott itthon. A Valentin-nap 7,5 milliárdos forgalmat generált a hazai szálláshelyeknek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu