Teljesen elszabadultak az ingatlanárak Szlovákiában
Tavaly látványosan gyorsult a lakóingatlanok drágulása Szlovákiában. A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) friss jelentése szerint országos viszonylatban az áremelkedés mértéke egy év alatt 12 százalék volt, miközben 2024-ben még csupán 1 százalékos.
Szlovák ingatlanárak
- A legdurvábban Kassa megyében nőttek az árak (17,2 százalék),
- majd Nyitra (13,2) és
- Pozsony megye a sorrend (12,5 százalékkal).
2024-ben országos átlagban 2500 euró volt egy négyzetméternyi ingatlan értéke, 2025-ben viszont már 2800 euró, sőt 2025 utolsó negyedévében az idevágó mutató elérte a 2906 eurót.
A képhez hozzátartozik, hogy az átlagárakat leginkább a fővárosi kereslet és kínálat határozza meg, mivel a lakáspiac forgalmának mintegy harmada Pozsonyra koncentrálódik – ebből adódóan az országos átlag csalóka, mivel az összes többi megye árszintje ez alatti.
Ha megyei lebontásban vizsgáljuk az adatokat, akkor kiviláglik:
- a főváros holdudvarát magában foglaló Pozsony megye árszintje fölényesen magasabb az ország többi 7 megyéjének szintjénél. A jegybank adatai szerint tavaly 3731 euró/négyzetméter volt az idevágó adat, míg
- a fővárost körbeölelő, szintén magas népsűrűségű Nagyszombat megyében csupán 1982 euró,
- az ugyancsak nyugat-szlovákiai Nyitra megyében pedig csak 1589 euró.
- Egyedül a keleti Kassa megye próbálja tartani a lépést Pozsonnyal, a maga 2608 eurós adatával. A tavalyi ottani árvágta elsősorban a rövidesen üzembe helyezendő Volvo autógyárnak köszönhető, azonban a kassai lakáspiac jóval kisebb hatású a pozsonyinál, az éves forgalom alig tizedét teszi ki.
Az árakat két tényező hajtja fel
- Az egyik a jelzáloghitelek kamatainak mérséklődése: 2024-ben még 4 százalék fölött mozgott az átlagos kamatszint, ami viszont 2025 utolsó negyedében 3,5 százalék alá bukott.
- A másik tényező az építőipar gyenge teljesítménye: 2025 első 9 hónapjában csupán 11 015 új lakást adtak át, ami 13,5 százalékkal kevesebb a 2024-es első háromnegyedévi adatnál.
A várakozások szerint idén folytatódik a drágulás mértéke, ám ennek üteme már nem lesz olyan gyors mint tavaly – fogalmazott Vladimír Kubricky ingatlanpiaci elemző. Szerinte az újabb kormányzati konszolidációs csomag ellenére a háztartások anyagi helyzete még mindig lehetővé teszi az ingatlanvásárlást, igaz, ez éppen Pozsonyban a legnehezebb, ahol már a középosztály számára is szinte megfizethetetlen egy 3 szobás, új építésű lakás.
Rudolf Bruchánik, a Bencont ingatlanügynökség vezető elemzője úgy látja, hogy a fővárosban egy átlagos keresetű ember nem kap akkora jelzáloghitelt, ami elég egy lakás megvásárlásához.
Pozsonyban 2025-ben átlagosan 10 százalékkal drágultak az ingatlanok, a négyzetméterenkénti ár már az 5000 eurót ostromolja.
A Bencont adatai szerint a fővárosi lakások átlagára napjainkban már átlépte a 370 ezer eurót.