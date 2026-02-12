Teljesen elszabadultak az ingatlanárak Szlovákiában

Tavaly látványosan gyorsult a lakóingatlanok drágulása Szlovákiában. A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) friss jelentése szerint országos viszonylatban az áremelkedés mértéke egy év alatt 12 százalék volt, miközben 2024-ben még csupán 1 százalékos.

Szlovák ingatlanpiac: durva áremelkedés tapasztalható, főleg Pozsonyban / Fotó: Artur Bogacki / Shutterstock

Szlovák ingatlanárak

A legdurvábban Kassa megyében nőttek az árak (17,2 százalék),

majd Nyitra (13,2) és

Pozsony megye a sorrend (12,5 százalékkal).

2024-ben országos átlagban 2500 euró volt egy négyzetméternyi ingatlan értéke, 2025-ben viszont már 2800 euró, sőt 2025 utolsó negyedévében az idevágó mutató elérte a 2906 eurót.

A képhez hozzátartozik, hogy az átlagárakat leginkább a fővárosi kereslet és kínálat határozza meg, mivel a lakáspiac forgalmának mintegy harmada Pozsonyra koncentrálódik – ebből adódóan az országos átlag csalóka, mivel az összes többi megye árszintje ez alatti.

Ha megyei lebontásban vizsgáljuk az adatokat, akkor kiviláglik:

a főváros holdudvarát magában foglaló Pozsony megye árszintje fölényesen magasabb az ország többi 7 megyéjének szintjénél. A jegybank adatai szerint tavaly 3731 euró/négyzetméter volt az idevágó adat, míg

a fővárost körbeölelő, szintén magas népsűrűségű Nagyszombat megyében csupán 1982 euró,

az ugyancsak nyugat-szlovákiai Nyitra megyében pedig csak 1589 euró.

Egyedül a keleti Kassa megye próbálja tartani a lépést Pozsonnyal, a maga 2608 eurós adatával. A tavalyi ottani árvágta elsősorban a rövidesen üzembe helyezendő Volvo autógyárnak köszönhető, azonban a kassai lakáspiac jóval kisebb hatású a pozsonyinál, az éves forgalom alig tizedét teszi ki.

Az árakat két tényező hajtja fel

Az egyik a jelzáloghitelek kamatainak mérséklődése: 2024-ben még 4 százalék fölött mozgott az átlagos kamatszint, ami viszont 2025 utolsó negyedében 3,5 százalék alá bukott. A másik tényező az építőipar gyenge teljesítménye: 2025 első 9 hónapjában csupán 11 015 új lakást adtak át, ami 13,5 százalékkal kevesebb a 2024-es első háromnegyedévi adatnál.

A várakozások szerint idén folytatódik a drágulás mértéke, ám ennek üteme már nem lesz olyan gyors mint tavaly – fogalmazott Vladimír Kubricky ingatlanpiaci elemző. Szerinte az újabb kormányzati konszolidációs csomag ellenére a háztartások anyagi helyzete még mindig lehetővé teszi az ingatlanvásárlást, igaz, ez éppen Pozsonyban a legnehezebb, ahol már a középosztály számára is szinte megfizethetetlen egy 3 szobás, új építésű lakás.