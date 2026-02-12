Deviza
lakás
Pozsony
főváros
szlovák gazdaság
Szlovákia
euró
ingatlanpiac

Teljesen elszabadultak az ingatlanárak Szlovákiában

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) friss jelentése szerint országos viszonylatban az ingatlanár-emelkedés mértéke egy év alatt 12 százalék volt, miközben 2024-ben még csupán 1 százalékos.
Sidó Zoltán
2026.02.12, 05:50
Frissítve: 2026.02.12, 06:13

Tavaly látványosan gyorsult a lakóingatlanok drágulása Szlovákiában. A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) friss jelentése szerint országos viszonylatban az áremelkedés mértéke egy év alatt 12 százalék volt, miközben 2024-ben még csupán 1 százalékos. 

Szlovák ingatlanpiac: durva áremelkedés tapasztalható, főleg Pozsonyban / Fotó: Artur Bogacki / Shutterstock

Szlovák ingatlanárak

  • A legdurvábban Kassa megyében nőttek az árak (17,2 százalék), 
  • majd Nyitra (13,2) és 
  • Pozsony megye a sorrend (12,5 százalékkal). 

2024-ben országos átlagban 2500 euró volt egy négyzetméternyi ingatlan értéke, 2025-ben viszont már 2800 euró, sőt 2025 utolsó negyedévében az idevágó mutató elérte a 2906 eurót. 

A képhez hozzátartozik, hogy az átlagárakat leginkább a fővárosi kereslet és kínálat határozza meg, mivel a lakáspiac forgalmának mintegy harmada Pozsonyra koncentrálódik – ebből adódóan az országos átlag csalóka, mivel az összes többi megye árszintje ez alatti. 

Ha megyei lebontásban vizsgáljuk az adatokat, akkor kiviláglik: 

  • a főváros holdudvarát magában foglaló Pozsony megye árszintje fölényesen magasabb az ország többi 7 megyéjének szintjénél. A jegybank adatai szerint tavaly 3731 euró/négyzetméter volt az idevágó adat, míg 
  • a fővárost körbeölelő, szintén magas népsűrűségű Nagyszombat megyében csupán 1982 euró, 
  • az ugyancsak nyugat-szlovákiai Nyitra megyében pedig csak 1589 euró. 
  • Egyedül a keleti Kassa megye próbálja tartani a lépést Pozsonnyal, a maga 2608 eurós adatával. A tavalyi ottani árvágta elsősorban a rövidesen üzembe helyezendő Volvo autógyárnak köszönhető, azonban a kassai lakáspiac jóval kisebb hatású a pozsonyinál, az éves forgalom alig tizedét teszi ki.

Az árakat két tényező hajtja fel 

  1. Az egyik a jelzáloghitelek kamatainak mérséklődése: 2024-ben még 4 százalék fölött mozgott az átlagos kamatszint, ami viszont 2025 utolsó negyedében 3,5 százalék alá bukott. 
  2. A másik tényező az építőipar gyenge teljesítménye: 2025 első 9 hónapjában csupán 11 015 új lakást adtak át, ami 13,5 százalékkal kevesebb a 2024-es első háromnegyedévi adatnál. 

A várakozások szerint idén folytatódik a drágulás mértéke, ám ennek üteme már nem lesz olyan gyors mint tavaly – fogalmazott Vladimír Kubricky ingatlanpiaci elemző. Szerinte az újabb kormányzati konszolidációs csomag ellenére a háztartások anyagi helyzete még mindig lehetővé teszi az ingatlanvásárlást, igaz, ez éppen Pozsonyban a legnehezebb, ahol már a középosztály számára is szinte megfizethetetlen egy 3 szobás, új építésű lakás. 

Rudolf Bruchánik, a Bencont ingatlanügynökség vezető elemzője úgy látja, hogy a fővárosban egy átlagos keresetű ember nem kap akkora jelzáloghitelt, ami elég egy lakás megvásárlásához. 

Pozsonyban 2025-ben átlagosan 10 százalékkal drágultak az ingatlanok, a négyzetméterenkénti ár már az 5000 eurót ostromolja. 

A Bencont adatai szerint a fővárosi lakások átlagára napjainkban már átlépte a 370 ezer eurót.

