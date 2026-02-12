Deviza
Erre felhördül a világ: elvágják egy olyan fémtől, ami mindenhova kell, főleg az autókhoz

Drasztikusan visszavághatják a világ legnagyobb nikkelbányájának termelését, miután Indonézia az árak felhajtása érdekében csökkentené a globális kínálatot. A lépés érzékenyen érintheti a fém piacát, mivel a délkelet-ázsiai ország a világ nikkeltermelésének mintegy kétharmadát adja. Ez a fém kulcsszerepet játszik az európai energiatárolási és elektromosjármű-iparban.
Németh Anita
2026.02.12, 06:10

A világ legnagyobb nikkelbányája jelentősen csökkentheti termelését, miután az indonéz kormány az export csökkentésével mesterségesen emelné a globális árakat – tudta meg a Bloomberg bennfentesektől.

fém
Az indonéziai Észak-Malukuban, Halmahera szigetén található nikkelbánya, amelynek vissza kell vágnia fémkitermelését / Fotó: AFP

A hírügynökség forrásai szerint

a PT Weda Bay Nickel idén mindössze 12 millió tonna érc kitermelésére kap kvótát, ami töredéke a tavalyi 42 milliónak.

Az indonéz energiaügyi és ásványkincsekért felelős minisztérium szóvivője ugyanakkor ezt az értesülést nem erősítette meg, csak arról számolt be, hogy még dolgoznak a kitermelhető mennyiség kvótáján.

A hatóságok az éves kitermelési engedélyek kiadásával szabályozzák a bányák termelését. Az éves kvóták év közben módosíthatók, így a ténylegesen kitermelt mennyiség eltérhet a kezdeti tervektől.

Az Észak-Malukuban, Halmahera szigetén található bánya tulajdonosai a Tsingshan Holding Group, a francia Eramet SA és a PT Aneka Tambang. A vállalatok nem kívántak nyilatkozni.

A Weda Bay Nickel számára különösen súlyos lehet a kitermelés visszafogása, mivel korábban azt tervezte, hogy az évi kitermelést 60 millió tonna fölé növeli egy közeli ipari park ellátására. Ehelyett a vállalat kénytelen jelentős mennyiségű ércet importálni a Fülöp-szigetekről a helyi kínálat hiánya miatt.

A nikkel Indonézia legfontosabb exportcikke. Az ország részesedése a globális termelésből 65 százalék. A délkelet-ázsiai állam túlnyomó piaci részesedése miatt a nyersanyag ára decemberen kétéves mélypontra csökkent, ami miatt több ausztrál és új-kaledóniai bányát bezártak.

A nikkel ára azután indult újra emelkedésnek, miután Indonézia januárban jelezte, hogy az idei évben mintegy 260 millió tonnára csökkentené az érc kitermelését a 2025-re kitűzött 379 millió tonnáról. 

Igaz, a tavalyi tényleges termelés ennél alacsonyabb lehetett – mutatott rá a Bloomberg.

A Nikkel árfolyama
 

A nikkelt rozsdamentes acél és elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához használják, azonban az utóbbi szektor kereslete gyengült, mivel egyre több gyártó tér át nikkelmentes akkumulátorokra. A nikkel ennek ellenére kulcsszerepet játszik az európai energiatárolási és elektromosjármű-iparban, amelyben az EU csökkenteni kívánja külső – különösen kínai – függőségét.

Hivatalos: aranyat és nagyon ritka ásványkincseket találtak Erdélyben, külföldi óriáscég tárta fel a lelőhelyet – ez a bánya egész Európának kulcsfontosságú lehet

Urán-, kobalt-, nikkel- és aranylelőhelyeket azonosítottak az Erdélyi-szigethegységben egy kanadai vállalat kutatásai során. A cég szerint a térség jelentős geológiai potenciált mutat, de a feltárás még nem jelenti a bányászati kitermelés megkezdését.

