Dermesztő figyelmeztetés: eltűnhetnek a magyar élelmiszerek a boltokból, lengyel és szlovák termékek áraszthatják el a polcokat - egyetlen esély maradt

A szakmai szervezet szerint a magyar túlélés záloga a technológiai váltás és a hazai feldolgozóipar megerősítése — közölte az Agrárszektor.

Csillagászati árakat kellene fizetnünk a magyar termékekért a boltokban. / Fotó: Pexels

Már tárgyalják a magyar fejlesztéseket, nincs más út

A magyar agrárium és élelmiszeripar szereplői számára az idei év az alkalmazkodásról és a stratégiai fejlesztésekről kell, hogy szóljon. Az Agrárközösség által szervezett három állomásos, évnyitó szakmai esemény célja az volt, hogy olyan

konkrét megoldásokat és inspirációt adjon a gazdálkodóknak, amelyekkel közvetlenül javíthatják hatékonyságukat és csökkenthetik költségeiket.

A résztvevők hangsúlyozták: a hatékony termelés a biztosítéka annak, hogy az élelmiszerárak stabilak maradjanak, a minőség pedig folyamatosan javuljon.

Mezőgazdaság 2024: olcsóbban termeltek kevesebbet

Versenyfutás az idővel és a külföldi importtal

A rendezvénysorozat egyik legfontosabb üzenete a magyar termékek versenyképességének megőrzése volt. A szakértők figyelmeztettek, hogy a lengyel és szlovák termelők hatékonysága, az olcsóbb román munkaerő és az ottani nagy léptékű fejlesztések, a cseh élelmiszerfeldolgozási kapacitás, komoly fenyegetést jelent a hazai piacra.

Alapvetően kevesek vagyunk ahhoz, hogy globális folyamatokat egyedül megfordítsunk, de azért dolgozunk, hogy a magyar élelmiszertermelés fennmaradjon. Ha nem érjük el ugyanazt a hatékonysági szintet, amit a külföldi piacok hoznak, akkor öt év múlva már nem magyar termékeket, hanem lengyel és szlovák árut fogunk találni a polcokon. A megoldás az lehet, hogy ne csak az alapanyag-termelést tartsuk itthon, hanem a feldolgozást és a csomagolást is. Ne adjuk el külföldre az alapanyagot azért, hogy aztán drágábban, feldolgozott termékként vásároljuk vissza

— hangsúlyozta Török Zoltán, az Agrárközösség ügyvezetője.

Pályázati lehetőségek és finanszírozási stabilitás

A 2024 második felében elindult Közös Agrárpolitika (KAP) pályázatai kulcsszerepet játszanak a fejlesztésekben. 2026 a pályázati eredményhirdetés, a megvalósítás és az eredmények éve lesz, ahol a hangsúly a precíziós gazdálkodáson és az automatizáláson van. Az Agrárközösség rendezvénysorozatán elhangzott, hogy

az agrárolló 119,2 százalékkal zárult 2025 végén, ami árindex-alapon azt jelzi, hogy a termelői árak emelkedése összességében meghaladta a ráfordításokét – ugyanakkor a volumen visszaesése és az ágazati sokkok (járvány, aszály) miatt sok gazdaságnál ez nem jelentett javuló jövedelmezőséget.

Nagyon nehéz év volt ez a magyar mezőgazdaság számára és idén sem lesz könnyebb a dolgunk, hiszen úgy nyitottuk az évet, hogy az EU aláírta a szabadkereskedelmi egyezményt a dél-amerikai államokkal, amely a teljes uniós mezőgazdaságra nagy hatással lesz.