Ennyi volt: teljesen váratlanul bezárt a híres budapesti szórakozóhely, elbúcsúzott a tulajdonos - "Ez volt a kedvencem"

Bezár Óbudán a Mad Garden Buda, a vendéglátóhely csupán 2022-ben nyílt meg az egykori óbudai Selyemgombolyító üzem kertjében – írja a We Love Budapest a Mad Scientist sörfőzde blogjának friss bejegyzésére hivatkozva.

Idén már nem nyit ki idén a Mad Garden Buda / Fotó: Claudio Divizia / Shutterstock

A vállalkozás szerint a Mad Garden idén már nem nyit ki, mivel ők már nem üzemeltetik idén, és nem találtak vállalkozót, aki átvenné a helyet. A bezárás hátterének részleteit nem osztották meg, csupán annak gyorsaságát és váratlanságát emelték ki.

Szilágyi Tamás ügyvezető és tulajdonos így búcsúzott:

"Amikor évekkel ezelőtt először megláttam a helyszínt, akkor megmozdított bennem valamit. Úgy éreztem, hogy ez lehet az egyik legőszintébb helyünk egy csodálatos részen, ami teljesen hazai és leginkább helyi közönségnek szól majd. Akikkel az egész kezdődött és akik a legfontosabbak számunkra. Óbudán, ahol az első sört főztük közösen Gergővel és Csabával. Az álmom végül megvalósult és talán nem túlzás azt mondanom, hogy a Mad Garden Buda volt az összes hozzánk köthető egység közül az abszolút kedvencem".

A Mad Gardent nem csupán egy sörkert volt, számos kulturális eseményt és koncertet is szerveztek ide: fellépett a kertben többek között Beton.Hofi, a Carson Coma, Pogány Induló és Dé:Nash is – sorolta az oldal.

Tortát kapnak a magyar cukrászdák a kormánytól, érkezik 100 milliárd forint

Mint ahogy a Világgazdaság beszámolt róla a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közlésére hivatkozva, a Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, és január 28-án kérelmezte, hogy az akciótervet terjesszék ki a cukrászdákra.

A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. Ez az idei évben nagyjából 9–12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint háromezer cukrászda számára.

Február közepén, a szerelmesek napjának környékén érezhetően megugrik a belföldi szálláskereslet, különösen a rövid, kétfős utazások iránt. A Valentin-nap környéke a Szallas.hu adatai szerint elsősorban a kétéjszakás, hoteles foglalásoknak kedvez, miközben a vendéglátási, gasztro- és wellness-szolgáltatások iránti érdeklődés is erősödik.