Deviza
EUR/HUF379,51 +0,04% USD/HUF320 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,13% CHF/HUF414,59 +0,08% PLN/HUF89,94 -0,05% RON/HUF74,54 -0,01% CZK/HUF15,64 -0,02% EUR/HUF379,51 +0,04% USD/HUF320 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,13% CHF/HUF414,59 +0,08% PLN/HUF89,94 -0,05% RON/HUF74,54 -0,01% CZK/HUF15,64 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kijev
áramkimaradások
bérleti díj
albérlet
Ukrajna
ingatlanár
ingatlanpiac

Hideg lakások, költöző bérlők: átrendeződik a kijevi ingatlanpiac, mindent az energiabiztonság határoz meg

A rendszeres áramszünetek, a fűtéskimaradások és a vízellátási problémák idén télen alapvetően új helyzetet teremtettek Kijevben. Az orosz támadások következtében megrongálódott ukrán energiarendszer működőképessége egyre kiszámíthatatlanabb lett, amit élesen érzékelnek az ukrán főváros lakói. A kemény mínuszok során bekövetkező kimaradások nemcsak a mindennapi életet nehezítik meg, hanem látványosan átalakítják a lakáspiac működését is Kijevben.
Bujdosó Ivett
2026.02.12, 05:30
Frissítve: 2026.02.12, 05:44

A piaci szereplők szerint a legszembetűnőbb változás a kereslet „pszichológiájában” látható. Olekszandr Bojko kijevi ingatlanközvetítő úgy fogalmazott, a korábbi években a felújítás, az elrendezés vagy a környék infrastruktúrája volt a fő kérdés, most viszont első körben szinte mindig az energiatechnikai feltételek kerülnek elő.

Kijev,Kyiv,,Ukraine,,May,11,,2022:,Russian,Missile,Damaged,Multi-storey,Dwelling
Kijev: átrendeződik az ingatlanpiac, első az energiabiztonság / Fotó: Harmony Video Production / Shutterstock

„Van-e gáz? Milyen tartalék áramellátás van? Mennyi ideig maradt áram nélkül a ház januárban?” – sorolta a tipikus kérdéseket, kiemelve, hogy a technikai autonómia rövid idő alatt első számú szemponttá vált, és ez a szemlélet a következő években is velünk maradhat. 

Kijevi ingatlanpiac jelenlegi helyzete

A piaci aktivitás összességében továbbra is visszafogott – ami önmagában a téli szezonban nem rendkívüli –, de az energiaválság miatt az érdeklődés sokkal szelektívebb. A DIM.RIA ingatlanpiaci elemzőközpont adatai szerint januárban a bérlakások iránti kereslet 3 százalékkal nőtt decemberhez képest, ugyanakkor 

a lakáskeresők jelentős része kifejezetten „energiabiztos” lakást próbál találni. 

Vitalij Poberezkij, a DIM.RIA termékfejlesztési vezetője szerint emiatt a lakások egy része gyakorlatilag kiesik a piacról: a tartalék megoldások nélküli ingatlanok, a problémás infrastruktúrával rendelkező házak vagy a nehezen megközelíthető, magas emeleti lakások sok esetben hiába kapnak árengedményt, nem lesznek vonzóbbak.

Ezt a jelenséget Jurij Pita, az Ukrán Ingatlanszakértők Szövetségének volt elnöke is megerősíti: szerinte a lakhatásnál most az „alapfeltételek” dominálnak, és az ár önmagában kevés. 

  • A piacon kiváltképp nehéz helyzetben vannak azok a házak, ahol a tartalék áramforrás hiánya mellett a fűtés és a vízellátás is bizonytalan, illetve 
  • ahol a magas emeleteken áramkimaradás esetén a lift leállása miatt a mindennapi közlekedés is problémássá válik. 

Pita szerint a hosszabb kimaradásokkal küzdő városrészek – például ahol tartós fűtésproblémák jelentkeznek – a bérleti kereslet szempontjából szemmel láthatóan veszítenek vonzerejükből, mert a bérlők egyszerűen nem terveznek ilyen kockázattal a legkeményebb téli hetekben.

A vásárlási piacon a reakció lassabb, de egyre jobban kirajzolódik. Bojko szerint januárban kevesebb adásvétel zárult, a vevők többet alkudnak és alaposabban vizsgálják az épületek műszaki állapotát. A DIM.RIA adatai alapján 

az új építésű lakások átlagos négyzetméterára Kijevben 1420 dollár körül alakult, ami nagyjából 2 százalékos csökkenés decemberhez képest, vagyis nem összeomlásról, inkább óvatos korrekcióról beszélhetünk. 

Kerületi bontásban ugyanakkor élesebbé válik a kép: a drága Pecserszkben 6,4 százalékos mérséklődés, Obolonyban 3 százalékos, a Desznyanszki kerületben pedig 3,5 százalékos csökkenés látszik. Bojko úgy látja, 

a leginkább kitett területek azok, ahol egyszerre magas az idősebb lakásállomány aránya és erős a függés a központi hálózatoktól. 

„Nem árzuhanás zajlik, hanem korrekció” – fogalmazott, majd hozzátette, ha a helyzet márciusig sem javul, a problémás városrészekben a kedvezmények agresszívebbé válhatnak.

Polarizálódott a piac

A bérleti piac viszont ennél gyorsabban reagál. A DIM.RIA szerint 

  • egy egyszobás lakás átlagos bérleti díja 22 500 hrivnya (167 ezer forint) havonta, ami 2 százalékos emelkedés decemberhez képest, 
  • a kétszobás lakásoké 32 800 hrivnya (244 ezer forint), 
  • a háromszobásoké 49 200 hrivnya (366 ezer forint) körül mozog. 

Poberezkij ugyanakkor arra figyelmeztet: az átlagok elfedik a valóságot, mert a szórás látványosan nőtt. Az autonóm megoldásokkal rendelkező lakások a piaci átlag fölött árazódhatnak, míg a tartalék rendszer nélküli ingatlanok olcsóbban mennek, hosszabb ideig üresen állnak, vagy csak jelentős engedménnyel találnak bérlőt.

A közbeszédben időről időre az is felmerül, hogy a kimaradások „igazságtalanul” érintenek bizonyos városrészeket, és a tehetősebb, „elit” környékek – vagy egyes újabb lakóparkok – kevésbé szenvednek a leállásoktól, mint a lakótelepi övezetek. 

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács mellett működő Dezinformáció-ellenes Központ ugyanakkor nemrég külön is cáfolta azokat az összeesküvés-elméleteket, amelyek „privilegizált” áramszolgáltatásról beszélnek. Álláspontjuk szerint a különbségek elsősorban műszaki okokra vezethetők vissza: a támadások nyomán sérült hálózati elemek, alállomások és vezetékek miatt egyes területeken egyszerűen nincs fizikai lehetőség a villamos energia továbbítására, ezért a lekapcsolások időtartama és gyakorisága eltérhet.

Hivatalosan nincsenek kiváltságok, a valóságban azonban igen

A piaci valóság azonban azt mutatja, hogy miközben hivatalosan nem létezik „kiváltságrendszer”, a lakhatásban mégis kialakul egyfajta egyenlőtlenség. A jobb állapotú, újabb épületek, a saját kazánnal vagy alternatív fűtési megoldással rendelkező házak, illetve azok a társasházak, amelyek képesek generátort, invertert vagy energiatárolót telepíteni, sokkal kisebb életminőségi veszteséggel vészelik át a kimaradásokat. Ez pedig visszahat az árakra: 

az „energiabiztos” lakások felára nő, a kiszolgáltatottabb lakásállomány pedig egyre erősebben alkuképes, vagy a kereslet peremére szorul. 

A kijevi lakáspiac így nem omlik össze, de mindenképp kettéválik, így a következő hónapokban dőlhet el igazán, mennyire lesz tartós ez az új, energiaalapú árazási és keresleti logika.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
62 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu