Hideg lakások, költöző bérlők: átrendeződik a kijevi ingatlanpiac, mindent az energiabiztonság határoz meg

A piaci szereplők szerint a legszembetűnőbb változás a kereslet „pszichológiájában” látható. Olekszandr Bojko kijevi ingatlanközvetítő úgy fogalmazott, a korábbi években a felújítás, az elrendezés vagy a környék infrastruktúrája volt a fő kérdés, most viszont első körben szinte mindig az energiatechnikai feltételek kerülnek elő.

Kijev: átrendeződik az ingatlanpiac, első az energiabiztonság / Fotó: Harmony Video Production / Shutterstock

„Van-e gáz? Milyen tartalék áramellátás van? Mennyi ideig maradt áram nélkül a ház januárban?” – sorolta a tipikus kérdéseket, kiemelve, hogy a technikai autonómia rövid idő alatt első számú szemponttá vált, és ez a szemlélet a következő években is velünk maradhat.

Kijevi ingatlanpiac jelenlegi helyzete

A piaci aktivitás összességében továbbra is visszafogott – ami önmagában a téli szezonban nem rendkívüli –, de az energiaválság miatt az érdeklődés sokkal szelektívebb. A DIM.RIA ingatlanpiaci elemzőközpont adatai szerint januárban a bérlakások iránti kereslet 3 százalékkal nőtt decemberhez képest, ugyanakkor

a lakáskeresők jelentős része kifejezetten „energiabiztos” lakást próbál találni.

Vitalij Poberezkij, a DIM.RIA termékfejlesztési vezetője szerint emiatt a lakások egy része gyakorlatilag kiesik a piacról: a tartalék megoldások nélküli ingatlanok, a problémás infrastruktúrával rendelkező házak vagy a nehezen megközelíthető, magas emeleti lakások sok esetben hiába kapnak árengedményt, nem lesznek vonzóbbak.

Ezt a jelenséget Jurij Pita, az Ukrán Ingatlanszakértők Szövetségének volt elnöke is megerősíti: szerinte a lakhatásnál most az „alapfeltételek” dominálnak, és az ár önmagában kevés.

A piacon kiváltképp nehéz helyzetben vannak azok a házak, ahol a tartalék áramforrás hiánya mellett a fűtés és a vízellátás is bizonytalan, illetve

ahol a magas emeleteken áramkimaradás esetén a lift leállása miatt a mindennapi közlekedés is problémássá válik.

Pita szerint a hosszabb kimaradásokkal küzdő városrészek – például ahol tartós fűtésproblémák jelentkeznek – a bérleti kereslet szempontjából szemmel láthatóan veszítenek vonzerejükből, mert a bérlők egyszerűen nem terveznek ilyen kockázattal a legkeményebb téli hetekben.