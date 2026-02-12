Kőkemény harc a bankvilág cápájával, osztalékeső a részvényeseknek - mindent be kell vetni, ha a túlélés a tét

Váratlanul megemelte idei nyereségvárakozását a Commerzbank, miután a tavalyi negyedik negyedéves eredményei felülmúlták a bank saját becslését – derül ki a német pénzintézet szerdán reggel publikált gyorsjelentéséből. A vezérigazgatói széket nagyjából másfél éve elfoglaló Bettina Orlopp újult erővel folytathatja a bank felvásárlása ellen vívott harcát.

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója Davosban / Fotó: Chris J. Ratcliffe

Az idei év is remekül kezdődött a Commerzbanknál

A Commerzbank egész éves idei nettó nyeresége várhatóan túlszárnyalja a menedzsment korábbi 3,2 milliárd eurós előrejelzését, a nettó kamatbevétel pedig a korábban látott 8,4 milliárd euró helyett 8,5 milliárd euróra rúghat. Az elemzők 3,4 milliárd eurós nyereséget prognosztizáltak 2026-ra.

Nagyon erős januárt zártunk

– indokolta a kilátások javítását Orlopp a Bloomberg TV-ben.

Az előző évre visszatérve amúgy a második legnagyobb frankfurti bank nettó nyeresége 2025-ben 2,63 milliárd euró volt, szemben az előző évi 2,68 milliárddal. Az egy évvel ezelőtt megkezdett leépítési program költségeivel kiigazítva azonban a profit 13 százalékkal, 3 milliárd euróra nőtt. A negyedik negyedévben a nettó nyereség éves bázison ugyan 1,7 százalékkal, 737 millió euróra csökkent, ám ez is meghaladta az elemzők várakozását.

„A célok nagyjából összhangban vannak az elemzői konszenzussal, ezért nemigen várható céláremelés” – írták a JPMorgan elemzői befektetőknek szóló jegyzetükben.

A negyedik negyedéves eredmények azonban erősek voltak, a bevételek meghaladták a becsléseket

– tették hozzá.

Duplázott a részvényárfolyam

A Commerzbank-részvények árfolyama egyébként több mint megduplázódott, mióta Orlopp 2024 októberében – röviddel azután, hogy az UniCredit bejelentette jelentős részesedésszerzését a német bankban – átvette a vezetést.

A részvények folyamatos drágulása és a német kormány ellenállása miatt az olaszok el is halasztották a döntést a felvásárlás folytatásáról, bár az utóbbi időben már nem pörögnek olyan hévvel a Commerzbank papírjai.

Úgy tűnik, a gyorsjelentés sem hozta lázba a részvényeseket, sőt.

A Commerzbank részvényárfolyama szerdán délelőtt közel 6 százalékkal, 33,16 euróra esett.

Az UniCredit egyébként mintegy 29 százalékos részvénypakettjével a német bank legnagyobb befektetője,

míg további 12 százalék a berlini kormány kezében van.

Az olasz pénzintézet éppen a héten közölte, hogy 2030-ig 50 milliárd eurót fizet vissza a befektetőknek osztalék, illetve a bank saját részvényeinek visszavásárlása formájában, miután Andrea Orcel vezérigazgató Európa legbőkezűbb osztalékpolitikáját hirdette meg.