Kőkemény harc a bankvilág cápájával, osztalékeső a részvényeseknek - mindent be kell vetni, ha a túlélés a tét
Váratlanul megemelte idei nyereségvárakozását a Commerzbank, miután a tavalyi negyedik negyedéves eredményei felülmúlták a bank saját becslését – derül ki a német pénzintézet szerdán reggel publikált gyorsjelentéséből. A vezérigazgatói széket nagyjából másfél éve elfoglaló Bettina Orlopp újult erővel folytathatja a bank felvásárlása ellen vívott harcát.
Az idei év is remekül kezdődött a Commerzbanknál
A Commerzbank egész éves idei nettó nyeresége várhatóan túlszárnyalja a menedzsment korábbi 3,2 milliárd eurós előrejelzését, a nettó kamatbevétel pedig a korábban látott 8,4 milliárd euró helyett 8,5 milliárd euróra rúghat. Az elemzők 3,4 milliárd eurós nyereséget prognosztizáltak 2026-ra.
Nagyon erős januárt zártunk
– indokolta a kilátások javítását Orlopp a Bloomberg TV-ben.
Az előző évre visszatérve amúgy a második legnagyobb frankfurti bank nettó nyeresége 2025-ben 2,63 milliárd euró volt, szemben az előző évi 2,68 milliárddal. Az egy évvel ezelőtt megkezdett leépítési program költségeivel kiigazítva azonban a profit 13 százalékkal, 3 milliárd euróra nőtt. A negyedik negyedévben a nettó nyereség éves bázison ugyan 1,7 százalékkal, 737 millió euróra csökkent, ám ez is meghaladta az elemzők várakozását.
„A célok nagyjából összhangban vannak az elemzői konszenzussal, ezért nemigen várható céláremelés” – írták a JPMorgan elemzői befektetőknek szóló jegyzetükben.
A negyedik negyedéves eredmények azonban erősek voltak, a bevételek meghaladták a becsléseket
– tették hozzá.
Duplázott a részvényárfolyam
A Commerzbank-részvények árfolyama egyébként több mint megduplázódott, mióta Orlopp 2024 októberében – röviddel azután, hogy az UniCredit bejelentette jelentős részesedésszerzését a német bankban – átvette a vezetést.
A részvények folyamatos drágulása és a német kormány ellenállása miatt az olaszok el is halasztották a döntést a felvásárlás folytatásáról, bár az utóbbi időben már nem pörögnek olyan hévvel a Commerzbank papírjai.
Úgy tűnik, a gyorsjelentés sem hozta lázba a részvényeseket, sőt.
A Commerzbank részvényárfolyama szerdán délelőtt közel 6 százalékkal, 33,16 euróra esett.
- Az UniCredit egyébként mintegy 29 százalékos részvénypakettjével a német bank legnagyobb befektetője,
- míg további 12 százalék a berlini kormány kezében van.
Az olasz pénzintézet éppen a héten közölte, hogy 2030-ig 50 milliárd eurót fizet vissza a befektetőknek osztalék, illetve a bank saját részvényeinek visszavásárlása formájában, miután Andrea Orcel vezérigazgató Európa legbőkezűbb osztalékpolitikáját hirdette meg.
A Commerzbank most még erre rátett egy lapáttal, bejelentették, hogy
2026-tal kezdődően három éven keresztül az előző évi nyereség 100 százalékát juttatják részvényeseiknek.
Idén például az osztalékot az előző évi 0,65 euróról 1,1 euróra emelik, a nyereség többi részét pedig teljes egészében a részvények visszavásárlására fordítják.
Orlopp a Bloomberg TV-nek elmondta, hogy a Commerzbank rendszeresen tárgyal az UniCredittel, ahogyan más befektetőkkel is.
Az esetleges fúzióról szóló tárgyalások megkezdéséhez azonban az olasz hitelintézetnek kell először egy hivatalos vagy akár informális javaslatot tennie. Orcel ehhez képest kedden – szintén a Bloomberg TV-nek nyilatkozva – kiemelte, hogy a Commerzbank részvényeseinek kell eldönteniük, szeretnék-e a két bank egyesülését.
Az UniCredit „nem veszélyezteti a hozamokat egy olyan felvásárlással, amely az UniCredit részvényeseinek is veszteséget okoz. Ha ez a helyzet, akkor továbbra sem fogunk lépni
– mondta.