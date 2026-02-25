Az a magyar határszél lendül fel, amiről nem is gondolnánk – rakétarajtot vett egy egész város

Az utóbbi pár évben gyakran hallhatunk hírt arról, hogy gombamód szaporodnak az egész világon népszerű vállalatok Magyarországon. A legkeletibb megyében azonban nemcsak Nyíregyháza, hanem Kisvárda fejlődése is nagy lendületet vett — közölte a Szon.

Legutóbb Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatott Kisvárdára az Aero Space Power Kft. beruházásának bejelentésének céljából / Fotó: Balázs Attila

Repülőrajtot vett Kisvárda gazdasága

A város már eddig is olyan különlegességgel várta a turistákat, mint az egyedülálló Cinemaqua filmpark vagy a Várszínház, a Rétközi Múzeum, a kisvárdai vár, Bódi László Cipő Emléksétány, de olyan nagy vállalatok is Kisvárdát gyarapítják, mint például a Master Good vagy az Aero Space Power. Nem véletlen, hogy a világhírű étteremláncok is megvetették itt a lábukat, de népszerű cégek is sorra nyitják az üzleteiket. Három évvel Nyíregyháza után a vármegyében elsőként Kisvárdán nyílt McDonald’s étterem, aztán kapott egy vetélytársat is, így már a KFC finomságait is meg lehet kóstolni. A Várda Marketben új üzletek nyíltak sorban: Sinsay, TEDi, New Yorker.

Van egy magyar kisváros az ukrán határnál, Kínától Amerikáig ismerik: a világ minden pontjáról idehordják a repülőgépek alkatrészeit javítani

Kisvárda felkerülhet a világtérképre

A történelmi kisváros most óriási gazdasági robbanást él át, amire nem csak a helyiek, de az egész ország is felkapja a fejét – fogalmazott a Szon. Ahogy beszámoltunk róla, még az űrben is érezhetik majd a hatását annak a beruházásnak, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentett be a múlt héten, ami a világszintű repülőgép-technológia építésének következő fokozata lesz. Az Aero Space Power Kft. kétmilliárdos fejlesztést indított el Kisvárdán, ahol új üzemcsarnok épül, és amelyhez a kormány félmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám 250 fölé növelését.

A helyi cég olyan precíziós turbina- és repülőgépalkatrész-javító műveleteket végez, amelyek a világ vezető légügyi hatóságai (európai, amerikai és kínai) jóváhagyását is megkapták.

A vállalat hároméves együttműködést kötött a GE Aerospace-szel, ami tovább emeli a város nemzetközi hírnevét, és biztosítja, hogy a helyi fejlesztések csúcstechnológiai szolgáltatásokra épülnek.