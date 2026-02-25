Pomázon véget vetnek az indiai behozatalnak, magyar műszert kapnak az orvosok, beszállt az állam is

A hazai tulajdonú Biolab Zrt. új, körülbelül 1,3 milliárd forint értékű beruházása tovább erősíti a magyar orvostechnikai piacot és huszonöt magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre Pomázon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a városban.

Szijjártó Péter újabb hazai sikertörténetről számolt be, milliárdos beruházással új munkahelyek létesülnek / Fotó: AFP

Fontos beruházás érkezik a magyar orvostechnikai piacra

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a mikrobiológiai diagnosztikai termékek gyártásával foglalkozó Biolab Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy

a hazai tulajdonú cég 1,3 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre, amihez a kormány 520 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő 25 új, kifejezetten magas hozzáadott értéket képviselő munkahely létrehozását.

„Most egy olyan fejlesztésről állapodtunk meg, amelynek nyomán eddig Indiából importálni kényszerült termékeket itt Magyarországon, Pomázon elő tudnak állítani. Ráadásul ennek a vállalkozásnak is haladnia kell a modern kor követelményeivel, tehát a digitális átállást sem tudják megúszni, és így ennek a beruházásnak a keretében a termelési folyamatok teljes körű informatikai integrációjára is sor kerül. Ezzel biztosítja a vállalkozás, hogy továbbra is sikeresen tud jelen lenni öt kontinens több mint hatvan országában.”

A miniszter kifejtette, hogy a beruházás tovább erősíti a magyar orvostechnikai piacot, amelynek jelentősége a koronavírus-világjárvány alatt nőtt meg, amikor világossá vált az önellátás fontossága. Ennek kapcsán pedig azt is megjegyezte, hogy az elmúlt tizenegy évben ez a 36. orvostechnikai beruházás, amely állami támogatással valósul meg.

És azért van még önmagán túlmutató jelentősége ennek a beruházásnak, mert a Biolab beszállítóinak több mint 70 százaléka magyar, így a térségben vagy távolabb működő kis- és közepes vállalkozások újabb fejlődési lehetőséghez jutnak.

Pest vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére nőtt – mutatott rá –, miközben a munkanélküliség a felére csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt a kormány támogatásával 325 beruházás jött itt létre, mintegy 23 ezer új munkahelyet teremtve.