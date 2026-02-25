Pánikban a britek, percek alatt ér Londonba az új orosz rakéta – ez az új szupergyors, amelynek már a lelőhetetlen apukájától is rettegtek

Az orosz rakétafejlesztéseket övező kommunikáció az elmúlt években rendre erőteljes állításokkal párosult, most pedig egy újabb, minden eddiginél erősebb fegyver fejlesztéséről számoltak be — közölte a Komszomolszkaja Pravda.

Az oroszok újabb hiperszonikus rakétarendszeren dolgozhatnak / Fotó: VideoFromEveryWhere / Shutterstock

Egy brit sajtóértesülés szerint Moszkva egy új, megállíthatatlannak mondott hiperszonikus rakétarendszeren dolgozik, amely a beszámolók szerint felülmúlja az Oresnyik rendszert, és akár nyolc perc alatt elérhetné Londont. A hír egyelőre kizárólag a médiára és a megszólaló katonai kommentátorokra támaszkodik, hivatalosan nem erősítették meg.

A brit bulvárlap, a Daily Star Viktor Baranyecre, a Komszomolszkaja Pravda katonai megfigyelőjére hivatkozva számolt be az új fejlesztésről. Baranyec a még névtelen fegyvert az Oresnyik fiának titulálta, arra utalva, hogy az új rendszer az eddig ismert konstrukció továbbfejlesztett változata lehet. Fontos azonban kiemelni: független, hivatalos információ nincsen arról, hogy valóban folyamatban lenne egy ilyen típusú rakéta fejlesztése.

Szuperrakéta a britek félelmének oka

A sajtóbeszámolók szerint az új eszköz nyolc kinetikus robbanófejet hordozhatna. A kinetikus fegyverek robbanótöltet nélkül, pusztán a nagy sebességükkel okoznak pusztítást. A hírforrások azt állítják, hogy a rendszer akár 30 méter mélységben lévő célpontokat is képes lenne megsemmisíteni, ami elsősorban megerősített bunkerek vagy föld alatti létesítmények ellen jelenthetne előnyt. A közölt adatok azonban nem ellenőrizhetők, és a technikai paraméterekről sem részletes, sem hitelesített tájékoztatás nem érhető el.

A hangsebesség ötszörösét meghaladó, azaz Mach 5 feletti sebességgel haladó hiperszonikus fegyverek stratégiai szempontból kiemelt jelentőségűek az orosz–ukrán háborúban.

Oroszország az elmúlt években több ilyen rendszer fejlesztéséről számolt be, köztük az Avangard és a Kinzsal rakétákról. Ezekkel kapcsolatban is rendszeresen merültek fel viták a tényleges képességekről, a bevethetőségről és a sorozatgyártás mértékéről. Az új rendszer megállíthatatlansága azonban a modern légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek folyamatos fejlesztése miatt nem bizonyítható egyelőre sem Egyesült Államokban, sem Európában.

A Kalasnyikov konszernnél nincs leállás

A hírrel párhuzamosan korábban arról is beszámoltak, hogy a Kalasnyikov konszern kifejlesztette Oroszország első, 100 kilométernél nagyobb hatótávolságú taktikai, irányított lőszerét, a KUB-10ME-t. A gyártó állítása szerint a rendszer ellenáll az elektronikus hadviselés megzavarásának és a légvédelmi rendszereknek.