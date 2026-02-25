Bokros Lajos ismét drámai ötletekkel állt elő a nyugdíjakat illetően - vége a jó világnak

Bokros már egy tavaly ősszel adott interjúban is beszélt a 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséről – közölte az Ellenpont.

Bokros Lajos a Tisza Nemzeti Menetén / Fotó: Németh András Péter

Bokros véleménye szerint

a 13. havi nyugdíjnál az a fő szempont, hogy egyrészt senki nem fizetett 13 hónapig nyugdíjjárulékot, márpedig a nyugdíjak csak egymáshoz viszonyított arányukat tekintve függenek attól, hogy ki mennyit fizetett be, valójában azoknak az abszolút értéke egy adott időpontban attól kell hogy függjön, hogy ma a dolgozó korosztályok mennyit fizetnek be.

Ezenkívül az MSZP–SZDSZ pártkoalíció egykori pénzügyminisztere kiemelten fontosnak tartja a svájci indexálás bevezetését. A módszer hátránya, hogy recesszió esetén, amikor a bérek csökkenek, a nyugdíjemelés alacsonyabb lehet, mint ha csak az inflációt követnék. A svájci indexálás bevezetése esetén egy esetleges válság idején, mint a gazdasági világválság vagy a Covid volt, a nyugdíjak értéke jelentősen csökkenne.

A svájci indexálás hátrányai

Bokros elismeri ugyan, hogy a 13. havi nyugdíjjal kiegészített inflációs kompenzációs mechanizmus képes kiváltani a svájci indexálást, mégis átfogó nyugdíjreformot sürget, ami azt jelentené, hogy a nyugdíjasok 13. és 14. havi juttatását megvonná. Ezzel az intézkedéssel és a svájci indexálás bevezetésével a nyugdíjak mértéke csökkenne, valamint a nyugdíjasok gazdaságilag kiszolgáltatottá válnának az olykor kiszámíthatatlan gazdasági folyamatoknak.

Erről már korábban is volt szó

A Bokros-csomag atyja 2024 novemberében az Új Alternatíva Párt rendezvényen tartott előadásában a 13. havi nyugdíjat gazdasági értelemben nonszensznek minősítette:

Ki az, aki ebben az országban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizetett? Mert aki tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizetett, annak jár a 13. havi nyugdíj

– fogalmazott, majd így folytatta:

Ezt (a 13. havi nyugdíj – szerk.) nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választás nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat.

A tavaly októberi Belvárosi Szabadegyetemen pedig arról értekezett, hogy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy teljesen fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert:

Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot. És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer, hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik, hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. és a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként. Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.

Nincs egyedül a véleményével

Bokros Lajos nincs egyedül a véleményével, a 13. havi nyugdíj eltörlésének ötletét Petsching Mária Zita közgazdász, Kéri László politológus felesége, Surányi György, a Nemzeti Bank volt elnöke, valamint Simonovits András közgazdász is támogatja.