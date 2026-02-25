Amerikai LNG-t vesz a MET a Shelltől

Mostantól akár a Shellen keresztül is vásárolhat cseppfolyós földgázt (LNG) a MET csoport. A formálódó ügyletet egyelőre csak szándéknyilatkozat rögzíti. Az LNG jórészt a Shell amerikai portfóliójából érkezne.

Újabb LNG-megállapodást készít elő a MET és a Shell új szándéknyilatkozata

Ezt a MET csoport vezérigazgatója, Huibert Vigeveno úgy értékeli a közlemény szerint, hogy a megállapodással a MET az Egyesült Államok és az Európai Unió stratégiai együttműködését támogatja az LNG-ellátás területén. A megállapodás hozzájárul az EU energiabiztonságának növeléséhez. A MET 2024-ben 22 LNG-szállítmányt hozott Európába. Abban az évben kötött a Shell-lel tízéves megállapodást amerikai LNG beszerzésére, egy húszévest pedig 2023-ban a Commonwealth LNG-vel. A megállapodás révén tovább diverzifikálhatja a forrásait, miközben megerősíti folyamatosan bővülő ügyfélportfólióját több mint húsz európai országban.

Terminálok sora fogadhatja az amerikai LNG-t

A Shelltől származó LNG-t különböző európai újragázosító létesítményekbe szállítják majd.

A vállalat 2025-ben megháromszorozta LNG-szállítmányainak számát, a gázt több európai országba, köztük Németországba, Görögországba, Spanyolországba és Horvátországba hozta. Megrendelte első, saját LNG-tankerhajójának építését is a dániai Celsius csoportól. A jármű jövőre készülhet el.

A MET integrált európai energiavállalat svájci székhellyel. Aktív és eszközökkel is rendelkezik a földgáz- és villamosenergia-piacon. A MET 22 országban van jelen leányvállalatain keresztül, 33 nemzeti energiapiacon, és 44 nemzetközi kereskedelmi központban működik. 1350 alkalmazottja közel 60 nemzetiséget képvisel.

A csoport széles körű tapasztalatot szerzett a zöld- (megújuló) és rugalmas (hagyományos) energiaeszközök üzemeltetésében. Tavaly 242 milliárd köbméter földgázzal és 160 terawattóra árammal kereskedett.

Magyarországon a MET-é

a Dunamenti Erőmű,

egy 40 megawattos akkumulátoros energiatároló rendszer,

továbbá naperőművek: Kabán (43 megawatt), Százhalombattán (21 megawatt) és Tázláron (61 megawatt).

Lassan hátra is dőlhet az USA

A mostani szándéknyilatkozat tovább erősíti az amerikai LNG pozícióját az európai piacon. Az Egyesült Államok tavaly rekordmennyiségű, 106,6 milliárd köbméter LNG-t szállított Európába. A mennyiség 63 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és segített ellensúlyozni az ázsiai szállítások 37 százalékos, ezzel 27,3 milliárd köbméteren landolt esését. Európa az amerikai üzemanyagok kulcsfontosságú piaca , idei irányult az összes export körülbelül 68 százaléka. Az USA afrikai LNG-piaca közel megnégyszereződve 12,6 milliárd köbméterre erősödött. Az év végén az amerikai gáz öt legnagyobb importőre

Hollandia (18,3 milliárd köbméter),

Franciaország (15,1 milliárd köbméter),

Egyiptom (12,3 milliárd köbméter),

Spanyolország (10,6 milliárd köbméter)

és az Egyesült Királyság (10,5 milliárd köbméter)

volt. Ezek együtt 43 százalékkal részesedtek az amerikai LNG-exportból.