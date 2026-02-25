Deviza
Amerikai LNG-t vesz a MET a Shelltől

Szándéknyilatkozatot írt alá a magyar hátterű, svájci központú MET csoport a Shell-lel cseppfolyós földgáz vásárlásáról, amely elsősorban a Shell amerikai portfóliójából származna a MET bejelentése szerint.
VG
2026.02.25, 16:06
Frissítve: 2026.02.25, 16:21

Mostantól akár a Shellen keresztül is vásárolhat cseppfolyós földgázt (LNG) a MET csoport. A formálódó ügyletet egyelőre csak szándéknyilatkozat rögzíti. Az LNG jórészt a Shell amerikai portfóliójából érkezne.

LNG
Újabb LNG-megállapodást készít elő a MET és a Shell új szándéknyilatkozata

Ezt a MET csoport vezérigazgatója, Huibert Vigeveno úgy értékeli a közlemény szerint, hogy a megállapodással a MET az Egyesült Államok és az Európai Unió stratégiai együttműködését támogatja az LNG-ellátás területén. A megállapodás hozzájárul az EU energiabiztonságának növeléséhez. A MET 2024-ben 22 LNG-szállítmányt hozott Európába. Abban az évben kötött a Shell-lel tízéves megállapodást amerikai LNG beszerzésére, egy húszévest pedig 2023-ban a Commonwealth LNG-vel. A megállapodás révén tovább diverzifikálhatja a forrásait, miközben megerősíti folyamatosan bővülő ügyfélportfólióját több mint húsz európai országban.

Terminálok sora fogadhatja az amerikai LNG-t 

A Shelltől származó LNG-t különböző európai újragázosító létesítményekbe szállítják majd. 

A vállalat 2025-ben megháromszorozta LNG-szállítmányainak számát, a gázt több európai országba, köztük Németországba, Görögországba, Spanyolországba és Horvátországba hozta. Megrendelte első, saját LNG-tankerhajójának építését is a dániai Celsius csoportól. A jármű jövőre készülhet el.

A MET integrált európai energiavállalat svájci székhellyel. Aktív és eszközökkel is rendelkezik a földgáz- és villamosenergia-piacon. A MET 22 országban van jelen leányvállalatain keresztül, 33 nemzeti energiapiacon, és 44 nemzetközi kereskedelmi központban működik. 1350 alkalmazottja közel 60 nemzetiséget képvisel.

A csoport széles körű tapasztalatot szerzett a zöld- (megújuló) és rugalmas (hagyományos) energiaeszközök üzemeltetésében. Tavaly 242 milliárd köbméter földgázzal és 160 terawattóra árammal kereskedett.

Magyarországon a MET-é

  • a Dunamenti Erőmű,
  • egy 40 megawattos akkumulátoros energiatároló rendszer,
  • továbbá naperőművek: Kabán (43 megawatt), Százhalombattán (21 megawatt) és Tázláron (61 megawatt).

 Lassan hátra is dőlhet az USA

A mostani szándéknyilatkozat tovább erősíti az amerikai LNG pozícióját az európai piacon. Az Egyesült Államok tavaly rekordmennyiségű, 106,6 milliárd köbméter LNG-t szállított Európába. A mennyiség 63 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és segített ellensúlyozni az ázsiai szállítások 37 százalékos, ezzel 27,3 milliárd köbméteren landolt esését. Európa az amerikai üzemanyagok kulcsfontosságú piaca , idei irányult az összes export körülbelül 68 százaléka. Az USA afrikai LNG-piaca közel megnégyszereződve 12,6 milliárd köbméterre erősödött. Az év végén az amerikai gáz öt legnagyobb importőre

  • Hollandia (18,3 milliárd köbméter),
  • Franciaország (15,1 milliárd köbméter),
  • Egyiptom (12,3 milliárd köbméter),
  • Spanyolország (10,6 milliárd köbméter)
  • és az Egyesült Királyság (10,5 milliárd köbméter)

volt. Ezek együtt 43 százalékkal részesedtek az amerikai LNG-exportból.

 

