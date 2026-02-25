Tejipari forradalmat hozna el a legnagyobb magyar cápa: a Szentkirályi-titokkal vinné sikerre új vállalkozását

A minőségi élelmiszerek piacán nyit új fejezetet Balogh Levente, aki stratégiai befektetőként csatlakozott az A2 Tej Trade Kft.-hez. A tejipari belépést a vállalkozó nem trendkövetésként, hanem tudatos, hosszú távú portfólióépítési döntésként értelmezi, amelynek középpontjában az A2 genetikájú tehenektől származó tej áll.

Az A2 tej A2 genetikájú tehenektől származik, és fehérjeszerkezete eltér a hagyományos tejétől / Fotó: Anadolu via AFP

A bejelentést a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán tartott sajtóeseményen tette meg, hangsúlyozva: számára alapvető elv, hogy egy élelmiszeripari termék mögött valós szakmai és tudományos háttér álljon. Több mint három és fél évtizedes vállalkozói pályafutása során mindig ragaszkodott ahhoz, hogy csak olyat állítson, ami szakmailag alátámasztható.

Alapélelmiszerből márka – ismerős logika

Balogh Levente párhuzamot vont a tej és az ásványvíz között. Felidézte, hogy a Szentkirályi építésekor az ásványvíz is egyszerű alapcikknek számított, amelyről sokan úgy gondolták, nincs érdemi különbség a termékek között. Az évek során azonban edukációval, minőségre építve és következetes kommunikációval sikerült

piacot

és márkát

teremteni. Hasonló lehetőséget lát most a tejben is. Meglátása szerint a minőségi élelmiszer nem feltétlenül drágább élelmiszer: a jó minőség nem luxus, hanem a fogyasztók alapvető joga. Az A2 tej ebbe a gondolkodásba illeszkedik, mivel alternatívát kínál azoknak, akik a hagyományos tej fogyasztásával kapcsolatban korábban kellemetlen tapasztalatokat szereztek.

Balogh Levente / Fotó: Karnok Csaba

Mit jelent az A2 tej?

Az A2 tej A2 genetikájú tehenektől származik, és fehérjeszerkezete eltér a hagyományos tejétől. Balogh Levente hangsúlyozta: nem csodatermékről van szó, hanem egy olyan lehetőségről, amely egyes fogyasztók számára könnyebben tolerálható. Éppen ezért tartotta kulcsfontosságúnak, hogy a termék

fejlesztése

és kommunikációja

egyetemi és szakmai együttműködésre épüljön. A befektető szerint az A2 tej nemzetközi szinten sem ismeretlen:

Nyugat-Európában és Ázsiában már megjelent ez az irány, miközben a hazai piacon eddig nem alakult ki szélesebb kínálat erre építve. Ez a piaci rés is szerepet játszott abban, hogy befektetőként belépett a szegmensbe.

Széles termékpaletta, hosszú távú gondolkodás

Az A2 Tej Trade Kft. nem egyetlen termékre épít. Jelenleg friss tejjel vannak jelen a piacon, de fejlesztés alatt áll

az UHT tej,

a kakaós tej,

valamint több feldolgozott tejtermék is, köztük

joghurt,

kefir

és túrórudi.

A stratégia egyik hangsúlyos eleme a fiatal fogyasztók megszólítása. Balogh Levente szerint a fogyasztói szokások gyerekkorban alakulnak ki, ezért a tejfogyasztás jövője szempontjából kulcskérdés, hogy milyen termékekkel találkoznak a fiatalabb korosztályok. Ezt a logikát már korábban is alkalmazta:

a Szentkirályi esetében is az időben megszólított fiatalok váltak később hűséges fogyasztókká.

Edukáció és felelősségvállalás

A vállalkozó hangsúlyozta, hogy számára az edukáció nem mellékes elem. Évente több ezer fiatalt ér el előadásokon és oktatási programokon, és ezt a szemléletet az új tejipari projektben is meg kívánja tartani. A cél nem az, hogy túlzó ígéretekkel pozicionálják a terméket, hanem hogy a fogyasztók pontosan értsék, mit jelent az A2 tej, és miben különbözik a hagyományos változattól.