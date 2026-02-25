Tejipari forradalmat hozna el a legnagyobb magyar cápa: a Szentkirályi-titokkal vinné sikerre új vállalkozását
A minőségi élelmiszerek piacán nyit új fejezetet Balogh Levente, aki stratégiai befektetőként csatlakozott az A2 Tej Trade Kft.-hez. A tejipari belépést a vállalkozó nem trendkövetésként, hanem tudatos, hosszú távú portfólióépítési döntésként értelmezi, amelynek középpontjában az A2 genetikájú tehenektől származó tej áll.
A bejelentést a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán tartott sajtóeseményen tette meg, hangsúlyozva: számára alapvető elv, hogy egy élelmiszeripari termék mögött valós szakmai és tudományos háttér álljon. Több mint három és fél évtizedes vállalkozói pályafutása során mindig ragaszkodott ahhoz, hogy csak olyat állítson, ami szakmailag alátámasztható.
Alapélelmiszerből márka – ismerős logika
Balogh Levente párhuzamot vont a tej és az ásványvíz között. Felidézte, hogy a Szentkirályi építésekor az ásványvíz is egyszerű alapcikknek számított, amelyről sokan úgy gondolták, nincs érdemi különbség a termékek között. Az évek során azonban edukációval, minőségre építve és következetes kommunikációval sikerült
- piacot
- és márkát
teremteni. Hasonló lehetőséget lát most a tejben is. Meglátása szerint a minőségi élelmiszer nem feltétlenül drágább élelmiszer: a jó minőség nem luxus, hanem a fogyasztók alapvető joga. Az A2 tej ebbe a gondolkodásba illeszkedik, mivel alternatívát kínál azoknak, akik a hagyományos tej fogyasztásával kapcsolatban korábban kellemetlen tapasztalatokat szereztek.
Mit jelent az A2 tej?
Az A2 tej A2 genetikájú tehenektől származik, és fehérjeszerkezete eltér a hagyományos tejétől. Balogh Levente hangsúlyozta: nem csodatermékről van szó, hanem egy olyan lehetőségről, amely egyes fogyasztók számára könnyebben tolerálható. Éppen ezért tartotta kulcsfontosságúnak, hogy a termék
- fejlesztése
- és kommunikációja
egyetemi és szakmai együttműködésre épüljön. A befektető szerint az A2 tej nemzetközi szinten sem ismeretlen:
Nyugat-Európában és Ázsiában már megjelent ez az irány, miközben a hazai piacon eddig nem alakult ki szélesebb kínálat erre építve. Ez a piaci rés is szerepet játszott abban, hogy befektetőként belépett a szegmensbe.
Széles termékpaletta, hosszú távú gondolkodás
Az A2 Tej Trade Kft. nem egyetlen termékre épít. Jelenleg friss tejjel vannak jelen a piacon, de fejlesztés alatt áll
- az UHT tej,
- a kakaós tej,
valamint több feldolgozott tejtermék is, köztük
- joghurt,
- kefir
- és túrórudi.
A stratégia egyik hangsúlyos eleme a fiatal fogyasztók megszólítása. Balogh Levente szerint a fogyasztói szokások gyerekkorban alakulnak ki, ezért a tejfogyasztás jövője szempontjából kulcskérdés, hogy milyen termékekkel találkoznak a fiatalabb korosztályok. Ezt a logikát már korábban is alkalmazta:
a Szentkirályi esetében is az időben megszólított fiatalok váltak később hűséges fogyasztókká.
Edukáció és felelősségvállalás
A vállalkozó hangsúlyozta, hogy számára az edukáció nem mellékes elem. Évente több ezer fiatalt ér el előadásokon és oktatási programokon, és ezt a szemléletet az új tejipari projektben is meg kívánja tartani. A cél nem az, hogy túlzó ígéretekkel pozicionálják a terméket, hanem hogy a fogyasztók pontosan értsék, mit jelent az A2 tej, és miben különbözik a hagyományos változattól.
Balogh Levente szerint az egyetemi együttműködés és a szakmai partnerségek garanciát adhatnak arra, hogy az A2 tejre épülő termékek hiteles módon jelenjenek meg a piacon. Úgy látja, hogy a minőségi, innovatív tejtermékek hosszabb távon új szerepet kaphatnak a hazai fogyasztásban, és a tejipar számára is új fejlődési irányt jelölhetnek ki.
A hitelesség és a termelésbiztonság a projekt alapja
Bak András, az A2 Tej Trade Kft. társtulajdonosa szerint az A2 tejre épülő vállalkozás egyik legfontosabb alapja a szakmai hitelesség, amelyet csak erős partneri együttműködéssel lehet megteremteni. Mint fogalmazott, egy ilyen termék és vállalkozás mögött elengedhetetlen, hogy a szakmai szereplők egységesen álljanak ki, és ne csak a fogyasztásról, hanem a teljes előállítási folyamatról is hitelesen tudjanak beszélni.
Bak András hangsúlyozta, hogy a projektben négy tulajdonos vesz részt, akik eltérő területekről érkeznek, és éppen ez az összetétel adja a vállalkozás erejét. A termelés biztonsága, az alapanyag minősége és a termékfejlesztésben megjelenő innováció egyaránt kulcsszerepet kap, miközben a cél az, hogy a fogyasztók mindennapi igényeire adjanak kézzelfogható választ.
A társtulajdonos külön kiemelte Balogh Levente szerepét is, akinek marketing- és márkaépítési tapasztalata szerinte meghatározó a termékpiaci bevezetés szempontjából. Úgy látja, hogy a több évtizedes szakmai munka és az eltérő kompetenciák összeadódása teremtheti meg annak feltételét, hogy az A2 tejre épülő termékkör hosszú távon is stabil, jó minőségű és versenyképes szereplővé váljon a hazai piacon.
A genetikai alapok és az elérhető ár teszik fenntarthatóvá a modellt
Bak Gábor, az A2 Tej Trade Kft. társtulajdonosa szerint az A2 tejre épülő konstrukció összetett rendszer, amelynek működéséhez a termeléstől a kommunikációig minden elemnek illeszkednie kell. Mint fogalmazott, a tej nem egyszerű termék: számos összetevő és szakmai döntés eredménye, mire eljut a fogyasztókhoz, ezért különösen fontos a minőség következetes képviselete.
A társtulajdonos hangsúlyozta, hogy a csapat tagjai eltérő területekről érkeznek, és mindannyian saját szakterületükön járulnak hozzá a projekt sikeréhez. A cél az, hogy
a minőségi tejtermékek ne csupán szűk réteg számára legyenek elérhetők, hanem megfizethető áron jussanak el a fogyasztókhoz.
Bak Gábor kiemelte: közel három évtizedes alapanyag-termelési tapasztalattal rendelkeznek, és már évekkel ezelőtt megkezdték az állomány genetikai szűrését. Ennek eredményeként ma már A2 genetikai állománnyal dolgoznak, ami stabil alapot biztosít a termeléshez. A szakmai hátteret tovább erősíti a termékfejlesztési tapasztalat, valamint az egyetemi együttműködés, amely szerinte hosszabb távon is versenyképes pozíciót teremthet az A2 tej számára a hazai piacon.
Ebben van az A2 tej valódi különbsége
Az A2 tej legfontosabb sajátossága a fehérjeszerkezetében rejlik, ami érdemben megkülönbözteti a piacon elérhető hagyományos tejektől – mondta Gombos László, az A2 Tej Trade Kft. társtulajdonosa és termékfejlesztője. Elmondása szerint a tejben található béta-kazein fehérje több változatban fordul elő, és az A2 tej kizárólag A2 típusú fehérjét tartalmaz. A termékfejlesztő hangsúlyozta:
Ez a különbség egyes fogyasztók számára könnyebb emészthetőséget jelenthet, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb kellemetlen tünetet tapasztaljanak a tejfogyasztás során.
Mint fogalmazott, az A2 tej nem csodaszer, hanem egy technológiai és genetikai alapon elkülönülő alternatíva a hagyományos tejtermékekhez képest.
Gombos László szerint a tejipar az elmúlt évtizedekben elsősorban ízesítéssel és termékváltozatokkal reagált a fogyasztói igényekre, miközben valódi megújulás ritkán történt. Az A2 tejre épülő termékfejlesztésben ezért nemcsak új termékek bevezetésében gondolkodnak, hanem abban is, hogy
- edukációval
- és következetes piaci jelenléttel
új lendületet adjanak a tejfogyasztásnak.
A cél – tette hozzá – egy olyan termékkör felépítése, amely többféle feldolgozott formában is elérhetővé teszi az A2 tejet, és hosszabb távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyasztók tudatosabban, de a mindennapokban is könnyen válasszanak tejtermékeket.
Az eltérés egyetlen fehérjeszerkezeti ponton múlik
Az A2 tej különlegessége a tejfehérje szerkezetében keresendő – emelte ki Hamar Eszter élelmiszermérnök és táplálkozástudományi szakember. Mint elmondta, a tej egyik meghatározó fehérjekomponense a béta-kazein, amelynek két fő típusa létezik:
- az A1
- és az A2.
A hagyományos tej mindkét változatot tartalmazza, míg az A2 tej kizárólag az A2 típusú béta-kazeinből áll.
A szakember rámutatott, hogy a béta-kazein fehérje 209 aminosavból épül fel, és az A1 és A2 változat közötti különbség mindössze egyetlen ponton, a 67. aminosav pozíciójánál jelentkezik. Ez a szerkezeti eltérés magyarázhatja, hogy egyes fogyasztók számára az A2 tej könnyebben emészthető lehet, mint a hagyományos tej. Hamar Eszter hangsúlyozta: az ilyen típusú termékek megítélésénél különösen fontos a pontos, szakmailag megalapozott kommunikáció, mivel a fogyasztói döntések egyre inkább az összetétel és az előállítási háttér ismeretén alapulnak.
Kutatás-fejlesztés és innováció egyetemi partnerségben
Az A2 tej szakmai megalapozottságát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel indított partnerség erősíti. Az egyetem szakmai támogatóként vesz részt a kezdeményezésben, a közös munka az A2 tejhez kapcsolódó kutatási területekre irányul. A cél, hogy a márka mögött stabil tudományos háttér álljon, amely hitelességet ad a termék szakmaiságának, innovációs törekvéseinek és prémium minőségének.
„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy szakmai együttműködést és stratégiai partnerséget indíthatunk az A2 Tej Trade Kft.-vel, amely hosszú távon szolgálja mindkét fél és a tejágazat fejlődésének érdekeit. A tej és a tejtermékek a kiegyensúlyozott táplálkozás meghatározó elemei, ezért kiemelt célunk a hiteles, tudományosan megalapozott tájékoztatás. Együttműködésünk kiterjed a termékfejlesztésre, a közös kutatás-fejlesztési tevékenységekre és az innováció támogatására, valamint a duális képzésben való részvételre. Meggyőződésünk, hogy a felelős kommunikáció és a tudományos háttér erősíti a fogyasztói bizalmat és a tejágazat fejlődését” – mondta el Friedrich László egyetemi tanár, a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet intézetigazgatója.
10 000 gyermek, 10 000 pohár tej
A piaci bejelentéssel egy időben az A2 Tej Trade Kft. országos adományprogramot indít. A vállalat 10 000 pohár, kivételes gonddal előállított A2 tejet ajánl fel 10 000 hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek számára, az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás támogatásának jegyében.
A kezdeményezés célja, hogy minél több gyermek már iskolás korban találkozhasson kiváló minőségű, korszerű tejtermékkel. A hazai statisztikák szerint ugyanis a gyermekek közel egyötöde olyan háztartásban él, ahol nem magától értetődő a hozzáférés a megfelelő, tápláló élelmiszerekhez. A jelentkezés módjáról és a részletekről a program weboldalán található további információ.