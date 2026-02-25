Váratlanul felriadt az alvó magyar kispapír, amely magyar nagypapírból húz hasznot

Meglepte a piacot a bő 9 százalékot pattanó Nutex. Az üres tőzsdei társaság szerdán délután közel 15 milliós forgalommal vezette a BÉT-nyertesek toplistáját. Bár előfordul néha, hogy felriad az alvó kispapír, de ez általában három-négy havonta esedékes. Most két hét múltán jött az újabb lázroham. Ráadásul hírt sem illeszthetünk az árfolyammozgáshoz.

Egyre gyakoribbak a kilengések a kispapír piacán / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Alulértékelt a kispapír

Két hullámban emelkedett a kurzus 14,5 forintról 15,7 forintig. Az első hullám rögtön nyitáskor 15,2-ig hatott, ahonnan délig 14,7-ig korrigált vissza a jegyzés. Majd a

délután derekán jött az újabb vételi hullám.

Február közepén láthattunk már egy árfolyamkilengést, amikor 13,1 forintról 16,3 forintig szúrt fel a jegyzés, élénk forgalommal, hírháttér nélkül. Ez az egynapos kilengés az elmúlt három hónap sávhatárait is kijelölte.

Az egy részvényre jutó saját tőke, a BÉT adatai alapján, 31 forint feletti. Vagyis