Egy karnyújtásnyira található hazánktól a világ egyik legjobb akvaparkja

Az akvaparkok között az első helyet a floridai Universal Orlando Volcano Bay szerezte meg, amely leginkább a változatos vízi attrakcióival emelkedik ki a sorból. Szorosan mögötte következik a brazíliai Thermas dos Laranjais, amely a világ legextrémebb csúszdáinak ad otthont. A rangsor összeállításakor a szakértők ítéletei mellett fontos szerepet kaptak az online értékelések is – számolt be róla a Mirror.

Universal Orlando Volcano Bay – Egyesült Államok Thermas dos Laranjais – Brazília Area 47 – Ausztria Beach Park – Brazília Siam Park – Spanyolország O’Gliss Park – Franciaország Aquatica – Egyesült Államok Aqualandia – Olaszország Slide & Splash – Portugália Caribe Bay – Olaszország Disney’s Typhoon Lagoon – Egyesült Államok Rulantica – Németország Aquafan – Olaszország Sandcastle Waterpark – Egyesült Királyság Alton Towers Waterpark – Egyesült Királyság

Ahogy fentebb írtuk,

a bronzérmes a magyar határtól mindössze pár órányi távolságra található Area 47 lett.

A tiroli létesítmény különlegessége, hogy nem egy klasszikus értelemben vett akvapark, sokkal inkább egy komplex outdoor élményközpont, ahol a vízi részleg mellett rengeteg extrémsport-lehetőség is elérhető. A vízi vidámpark a káprázatos szépségű Ötztal-völgyben kapott helyet – írta cikkében az Origo. Fotókon az osztrák létesítmény: