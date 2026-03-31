Deviza
EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71% EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF334,56 -1,34% GBP/HUF442,09 -1,02% CHF/HUF417,19 -1,59% PLN/HUF89,88 -0,75% RON/HUF75,65 -0,71% CZK/HUF15,71 -0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34% BUX121 390,95 +0,51% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,42% OTP35 420 +1,13% RICHTER11 840 -0,51% OPUS468,5 +9,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -6,33% BUMIX8 775,16 +1,26% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 548,05 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

aquapark
turizmus vendéglátás
turizmus

Egy karnyújtásnyira található hazánktól a világ egyik legjobb akvaparkja

A szezon közeledtével az AttractionTickets.com összeállított egy listát Európa és Amerika legjobb akvaparkjairól. A tekintélyes rangsorban az ausztriai Area 47 a harmadik helyre került. Képeken az osztrák, dobogós akvapark, amely Magyarországról mindössze pár órányira található.
VG
2026.03.31, 14:50
Frissítve: 2026.03.31, 15:04

Az akvaparkok között az első helyet a floridai Universal Orlando Volcano Bay szerezte meg, amely leginkább a változatos vízi attrakcióival emelkedik ki a sorból. Szorosan mögötte következik a brazíliai Thermas dos Laranjais, amely a világ legextrémebb csúszdáinak ad otthont. A rangsor összeállításakor a szakértők ítéletei mellett fontos szerepet kaptak az online értékelések is – számolt be róla a Mirror.

Szinte a szomszédban található a világ egyik legjobb aquaparkja (illusztráció) Fotó: 123RF
Szinte a szomszédban található a világ egyik legjobb akvaparkja / Fotó: 123RF (illusztráció)

Ezek a világ legjobb akvaparkjai, amelyek egyaránt kínálnak családbarát szórakozást és lélegzetelállító izgalmakat

  1. Universal Orlando Volcano Bay – Egyesült Államok
  2. Thermas dos Laranjais – Brazília
  3. Area 47 – Ausztria
  4. Beach Park – Brazília
  5. Siam Park – Spanyolország
  6. O’Gliss Park – Franciaország
  7. Aquatica – Egyesült Államok
  8. Aqualandia – Olaszország
  9. Slide & Splash – Portugália
  10. Caribe Bay – Olaszország
  11. Disney’s Typhoon Lagoon – Egyesült Államok
  12. Rulantica – Németország
  13. Aquafan – Olaszország
  14. Sandcastle Waterpark – Egyesült Királyság
  15. Alton Towers Waterpark – Egyesült Királyság

Ahogy fentebb írtuk, 

a bronzérmes a magyar határtól mindössze pár órányi távolságra található Area 47 lett.

A tiroli létesítmény különlegessége, hogy nem egy klasszikus értelemben vett akvapark, sokkal inkább egy komplex outdoor élményközpont, ahol a vízi részleg mellett rengeteg extrémsport-lehetőség is elérhető. A vízi vidámpark a káprázatos szépségű Ötztal-völgyben kapott helyet – írta cikkében az Origo. Fotókon az osztrák létesítmény:

image
image
image
image
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu