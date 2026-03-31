Egy karnyújtásnyira található hazánktól a világ egyik legjobb akvaparkja
Az akvaparkok között az első helyet a floridai Universal Orlando Volcano Bay szerezte meg, amely leginkább a változatos vízi attrakcióival emelkedik ki a sorból. Szorosan mögötte következik a brazíliai Thermas dos Laranjais, amely a világ legextrémebb csúszdáinak ad otthont. A rangsor összeállításakor a szakértők ítéletei mellett fontos szerepet kaptak az online értékelések is – számolt be róla a Mirror.
Ezek a világ legjobb akvaparkjai, amelyek egyaránt kínálnak családbarát szórakozást és lélegzetelállító izgalmakat
- Universal Orlando Volcano Bay – Egyesült Államok
- Thermas dos Laranjais – Brazília
- Area 47 – Ausztria
- Beach Park – Brazília
- Siam Park – Spanyolország
- O’Gliss Park – Franciaország
- Aquatica – Egyesült Államok
- Aqualandia – Olaszország
- Slide & Splash – Portugália
- Caribe Bay – Olaszország
- Disney’s Typhoon Lagoon – Egyesült Államok
- Rulantica – Németország
- Aquafan – Olaszország
- Sandcastle Waterpark – Egyesült Királyság
- Alton Towers Waterpark – Egyesült Királyság
Ahogy fentebb írtuk,
a bronzérmes a magyar határtól mindössze pár órányi távolságra található Area 47 lett.
A tiroli létesítmény különlegessége, hogy nem egy klasszikus értelemben vett akvapark, sokkal inkább egy komplex outdoor élményközpont, ahol a vízi részleg mellett rengeteg extrémsport-lehetőség is elérhető. A vízi vidámpark a káprázatos szépségű Ötztal-völgyben kapott helyet – írta cikkében az Origo. Fotókon az osztrák létesítmény: