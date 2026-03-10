Viccelődnek az ukrán tévében, de annak kicsit durva: "Hány drónpilóta kellene Magyarország elfoglalásához?" – videó

Újabb megdöbbentő kijelentések hangoztak el az ukrán televízióban. Egy tévéműsorban arról volt szó, hogy az ukránok otthon mind azzal viccelődnek, hogy vajon mennyi drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor miniszterelnök, mielőtt Zelenszkij dróntámadásokkal kezdett fenyegetni / Fotó: AFP

Mennyi drón kell Magyarország elfoglalásához?

Az egyik adás vendége Szerhij Fursza közgazdász és újságíró volt. „Mondhatjuk, hogy mennyi drónpilótára van szükségünk, hogy elfoglaljuk Magyarországot. A konyhában mind így viccelődünk” – mondta az ukrán elemző.

Zelenszkij már Orbán Viktort fenyegette

Az ukrán elnök életveszélyes fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben. Magyarország számára elfogadhatatlan az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett kijelentése, az Európai Unió pedig csak hallgat.

A helyzetre Tomio Okamura cseh politikus is reagált a kormánykoalíciós tanács hétfő délelőtti ülése után. A CTK cseh hírügynökség jelentése szerint újságíróknak azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij szavait Orbán Viktor fizikai likvidálására szóló fenyegetésnek tartja. Felszólította az Európai Unió vezetését, hogy határolódjon el az ukrán elnöktől.

„Egyértelműen nyilvánosan el kell utasítani Zelenszkij ukrán elnök lényegében fizikai erőszakkal való fenyegetőzését Orbán Viktor magyar kormányfő címére. Saját nevemben nyilatkozom, és feltételezem, hogy valamilyen módon kollégáim is nyilatkoznak majd” – jelentette ki Tomio Okamura újságírókkal beszélgetve.

„Nyilvánvalóan nem támogathatunk egy olyan embert, aki fizikai erőszakkal fenyegeti egy európai uniós ország, konkrétan Magyarország miniszterelnökét. Ez abszolút módon elfogadhatatlan” – tette hozzá a cseh parlamenti alsóház elnöke.