EUR/HUF385,65 -0,54% USD/HUF331,02 -0,83% GBP/HUF445,43 -0,58% CHF/HUF426,62 -0,55% PLN/HUF90,61 -0,72% RON/HUF75,75 -0,41% CZK/HUF15,82 -0,59%
BUX124 471,54 +3,34% MTELEKOM2 120 +1,89% MOL3 748 +0,21% OTP37 780 +5,51% RICHTER11 610 +1,89% OPUS524 +1,34% ANY7 200 +1,67% AUTOWALLIS156 +1,28% WABERERS4 940 +0,4% BUMIX9 499,74 +1,4% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 601,68 +3,19%
Újabb csapás érte az ukrán aranykonvoj bankját: már nem csak az fáj neki, hogy Magyarországon ragadt a pénze – leálltak a rendszerei

Az Oschadbank március 9-én délelőtt ideiglenesen lekapcsolta online szolgáltatásait egy feltételezett DDoS-támadás miatt. A bank az elmúlt napokban nemzetközi figyelmet is kapott, miután a magyar hatóságok feltartóztattak egy Ausztriából érkező arany- és készpénzszállítmányt, amelynek kíséretében hét Oschadbank-alkalmazottat rövid időre őrizetbe vettek.
VG
2026.03.10, 07:12
Frissítve: 2026.03.10, 08:48

Az ukrán állami tulajdonú Oschadbank hétfőn délután teljesen helyreállította elektronikus banki szolgáltatásait azt követően, hogy korábban hekkertámadástól tartva ideiglenesen lekapcsolták a szervereket. A bank sajtóosztálya délután négy óra körül közölte: az összes online felület – köztük az internetbank és a mobilalkalmazás – újra zavartalanul működik, a rendszerek normál üzemmódban üzemelnek.

Fotó: 360ua.news
Az incidens hátteréről az Oschadbank nem közölt további részleteket / Fotó: 360ua.news

A tájékoztatás szerint a bank informatikai szakemberei elvégezték a szükséges biztonsági ellenőrzéseket, és semmilyen adatvesztést vagy illetéktelen behatolást nem észleltek. Az Oschadbank hangsúlyozta, hogy az ügyfelek pénzeszközei és személyes adatai továbbra is biztonságban vannak.

Újabb csapás érte az ukrán Oschadbankot

A probléma március 9-én, helyi idő szerint délelőtt tíz óra körül kezdődött, amikor

a bank biztonsági rendszerei gyanús jeleket észleltek, és feltételezett DDoS-támadást jeleztek.

A támadás elhárítása és a rendszer sértetlenségének biztosítása érdekében a vezetés a szerverek átmeneti lekapcsolásáról döntött.

A bank délelőtti közleményében még arról írt, hogy a teljes helyreállítás egy-másfél órán belül várható – ez végül a déli órák után néhány órával meg is történt.

Az incidens hátteréről az Oschadbank egyelőre nem közölt további részleteket, az sem tisztázott, hogy valóságos, sikeres támadás történt-e, vagy csupán a megelőző biztonsági intézkedések léptek működésbe egy fenyegető jelzés miatt.

Az Oschadbank az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul

Az Oschadbank az elmúlt napokban nemzetközi figyelmet is kapott egy másik, diplomáciai feszültséggel járó ügy miatt. Március 5-én magyar hatóságok feltartóztattak két, az Oschadbankhoz tartozó páncélozott pénzszállító járművet, amelyek Ausztriából Ukrajnába szállítottak készpénzt és aranyat. 

A szállítmányban összesen 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm banki arany volt.

Az ügyet a magyar médiában gyakran ukrán aranykonvojként emlegetik, a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. A konvojt kísérő hét ukrán állampolgárt – az Oschadbank alkalmazottait – pénzmosás gyanújával előállították, majd kiutasították az országból, és átadták az ukrán hatóságoknak.

A bank szerint a szállítás rutinszerű és legális volt, a magyar hatóságok eljárását pedig jogtalannak tartja. Kijev bejelentette, hogy az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul az Oschadbank Magyarországon lefoglalt vagyona ügyében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
