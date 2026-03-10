Abban az országban is van luxusvillája Irán új vezetőjének, amire rakétazáport zúdított a perzsa állam – még apja sem akarta vezetőnek az ingatlanmogult
Nemcsak imával él Modzstaba Hamenei, Irán új legfőbb vezetője az anyagi javakat sem veti meg, hatalmas vagyonnal rendelkezik. Pontosan senki sem tudja, hogy mekkorával, de sajtójelentések szerint valóságos globális ingatlanbirodalma és valószínűleg svájci bankszámlái is vannak. A tisztánlátást nehezíti, hogy semmi sincs a saját nevén, közvetítővel dolgozik.
Modzstaba Hameneit hétfő hajnalban nevezte ki az ország legfőbb vezetőjévé a vallási vezetőkből álló Szakértők Tanácsa – több mint egy héttel azután, hogy a háború első napján életét vesztette az édesapja és elődje, Ali Hamenei ajatollah és a felesége, az iráni parlament korábbi elnökének a lánya. Az édesanyja is belehalt a támadás közben szerzett sérüléseibe.
Az 56 éves új vezető soha nem viselt állami vagy választott tisztséget, ritkán szólalt meg a nyilvánosság előtt, de az Euronews tudósítása szerint évtizedek óta
az apja belső körének roppant befolyásos alakja volt,
és mély kapcsolatokat épített ki az Iszlám Forradalmi Gárdával.
Üzenet Trumpnak Modzstaba Hamenei megválasztása
Az amerikai pénzügyminisztérium 2019-ben szankciókat vetett ki rá, azzal az indokkal, hogy a legfőbb vezetőt képviselte „hivatalos minőségében, annak ellenére, hogy soha nem választották meg és nem nevezték ki kormányzati pozícióba”, kivéve az apja hivatalában végzett munkáját.
Sajtóinformációk szerint az apja ellenezte a jelölését, mert nem akart visszatérést az örökletes uralomhoz, amilyen a forradalom által megdöntött Mohammad Reza Pahlavi sah monarchiája volt. A megválasztásával azonban Teherán egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, aki „elfogadhatatlannak” nevezte a választást.
Nagy megaláztatás az Egyesült Államok számára, hogy egy ilyen nagyságrendű műveletet hajt végre, ennyit kockáztat, megöl egy 86 éves embert és mi a vége? A keményvonalas fia lép a helyére
– mondta a Reutersnek Alex Vatanka, a Middle East Institute vezető kutatója.
Milliomos üzletember építi Irán új vezetőjének vagyonát
Modzstaba Hameneiről az is kiderült, hogy jelentős nemzetközi ingatlanvagyonnal rendelkezik. A Bloomberg egyéves oknyomozása megállapította, hogy közvetítőkön keresztül jelentős külföldi ingatlanhálózatot irányít, amelynek egyetlen része sem szerepel a nevén.
A portfólió
- tucatnyi londoni luxusingatlant,
- egy dubaji villát,
- frankfurti és mallorcai luxusszállodákat
tartalmaz, amelyeket nagyrészt iráni olajbevételekből finanszírozott, brit, svájci, liechtensteini és Egyesült Arab Emírségek-beli pénzintézeteken, valamint fedőcégeken keresztül.
A birodalom egyik ékköve az ötcsillagos Hilton Frankfurt Gravenbruch. A vállalati nyilvántartások szerint a szálloda 2011 óta az iráni üzletember, Ali Anszari társult vállalkozásaihoz kapcsolódó szervezetek tulajdonában van, és 2024-ben került a Hilton irányítása alá.
A multimilliomos, építőipari mágnás és bankár Anszari ugyan tagadja, hogy bármilyen kapcsolata lenne a forradalmi gárdával vagy Modzstaba Hameneivel, mindenesetre
az Egyesült Királyság tavaly októberben szankciókkal sújtotta az Iszlám Forradalmi Gárda finanszírozása miatt,
és befagyasztotta több mint 150 millió font értékű londoni ingatlanportfólióját.
Hamenei több milliárd dollár juttatott nyugati piacokra
A brit Financial Times című napilap is nyomozott Anszari után, és arra az eredményre jutott, hogy európai ingatlanjainak összértéke megközelíti a 400 millió eurót.
Az eszközök között szerepelnek több európai országban található luxusingatlanok mallorcai golfklubtól osztrák síhotelig. Az ingatlanokat egy komplex offshore cégekből álló hálózat birtokolja, amelyeket olyan helyeken jegyeztek be, mint Luxemburg, Saint Kitts és Nevis, Ausztria, Németország és Spanyolország.
A cégek hálózata segített Hameneinek abban, hogy az ellene hozott amerikai szankciók ellenére pénzt – egyes becslések szerint több milliárd dollárnyi összeget – juttasson a nyugati piacokra.
Mit akarhat a vagyonnal?
Ha igaz, hogy a hatalmas vagyon valójában Hameneié, akkor az teljesen más képet fest, mint az iráni állami sajtó, amely szerint a család szigorú, egyszerű és jámbor életet él. A néhai ajatollahnak hat gyermeke van, Modzstaba a második legidősebb fia.
Azt azonban a Bloomberg is megerősítette: valóban
kevés jel utal arra, hogy a család a luxuséletmódot finanszírozna a külföldi vagyonból.
Azonban már önmagában annak a ténye és titkos volta ellentmond a rezsim által hirdetett jámborságnak, és különösen kínos azért is, mert az országban növekszik a szegénység, elszabadult az infláció, hiány van az alapvető javakból. Ez vezetett a januári tüntetésekhez is.
Az sem világos, hogy mi volt Modzstaba Hamenei célja az ingatlanportfólió létrehozásával – talán biztosítani akart tartalékot arra az esetre, ha a családnak el kell menekülnie Iránból, amire még mindig szükség lehet.