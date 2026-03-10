Abban az országban is van luxusvillája Irán új vezetőjének, amire rakétazáport zúdított a perzsa állam – még apja sem akarta vezetőnek az ingatlanmogult

Nemcsak imával él Modzstaba Hamenei, Irán új legfőbb vezetője az anyagi javakat sem veti meg, hatalmas vagyonnal rendelkezik. Pontosan senki sem tudja, hogy mekkorával, de sajtójelentések szerint valóságos globális ingatlanbirodalma és valószínűleg svájci bankszámlái is vannak. A tisztánlátást nehezíti, hogy semmi sincs a saját nevén, közvetítővel dolgozik.

Irán új legfőbb vezetője százmilliókat rejteget külföldön, miközben a szegénység az utcára hajtotta a tünetőket / Fotó: Middle East Images via AFP

Modzstaba Hameneit hétfő hajnalban nevezte ki az ország legfőbb vezetőjévé a vallási vezetőkből álló Szakértők Tanácsa – több mint egy héttel azután, hogy a háború első napján életét vesztette az édesapja és elődje, Ali Hamenei ajatollah és a felesége, az iráni parlament korábbi elnökének a lánya. Az édesanyja is belehalt a támadás közben szerzett sérüléseibe.

Az 56 éves új vezető soha nem viselt állami vagy választott tisztséget, ritkán szólalt meg a nyilvánosság előtt, de az Euronews tudósítása szerint évtizedek óta

az apja belső körének roppant befolyásos alakja volt,

és mély kapcsolatokat épített ki az Iszlám Forradalmi Gárdával.

Üzenet Trumpnak Modzstaba Hamenei megválasztása

Az amerikai pénzügyminisztérium 2019-ben szankciókat vetett ki rá, azzal az indokkal, hogy a legfőbb vezetőt képviselte „hivatalos minőségében, annak ellenére, hogy soha nem választották meg és nem nevezték ki kormányzati pozícióba”, kivéve az apja hivatalában végzett munkáját.

Sajtóinformációk szerint az apja ellenezte a jelölését, mert nem akart visszatérést az örökletes uralomhoz, amilyen a forradalom által megdöntött Mohammad Reza Pahlavi sah monarchiája volt. A megválasztásával azonban Teherán egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, aki „elfogadhatatlannak” nevezte a választást.

Nagy megaláztatás az Egyesült Államok számára, hogy egy ilyen nagyságrendű műveletet hajt végre, ennyit kockáztat, megöl egy 86 éves embert és mi a vége? A keményvonalas fia lép a helyére

– mondta a Reutersnek Alex Vatanka, a Middle East Institute vezető kutatója.

Milliomos üzletember építi Irán új vezetőjének vagyonát

Modzstaba Hameneiről az is kiderült, hogy jelentős nemzetközi ingatlanvagyonnal rendelkezik. A Bloomberg egyéves oknyomozása megállapította, hogy közvetítőkön keresztül jelentős külföldi ingatlanhálózatot irányít, amelynek egyetlen része sem szerepel a nevén.