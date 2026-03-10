Ez nem vicc: Ukrajna hirtelen elkezdett villamos energiát exportálni, miközben az országot áramszünetek sújtják – elmagyarázták, mi történik
Ukrajnában a nap bizonyos óráiban villamosenergia-többlet keletkezik, amelyet érdemes exportálni – ezzel indokolták szakértők, hogy az ország a sokasodó áramszünetek ellenére miért indította újra az áram kivitelét.
Ukrajnában március 5-én újraindult a villamosenergia-export Európa felé, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ország nagy mennyiségben szállítaná ki az áramot. Csupán viszonylag kis volumenről van szó, amely a nap bizonyos időszakaiban jelenik meg az átmeneti termelési többlet miatt.
Mikor keletkezik többlet az energiarendszerben?
A szakértők szerint az ukrán energiarendszer napi szinten akár hiánnyal is működhet, ugyanakkor bizonyos órákban mégis többlet jelenik meg – elsősorban éjszaka, illetve napközben, amikor a naperőművek intenzíven termelnek.
„A nap egyes időszakaiban, különösen éjszaka vagy nappal, amikor sok a napenergia-termelés, villamosenergia-többlet keletkezik. Ennek tárolására gyakorlatilag nincs lehetőség, mert nincsenek nagy kapacitású energiatároló rendszerek. Ezért ilyenkor érdemes kisebb mennyiséget exportálni, bevételt szerezni, és azt az energetikai infrastruktúra helyreállítására fordítani” – magyarázta egy szakértő az ukrán Pravdának . Az export ezekben az időszakokban
segít elkerülni az erőművek kényszerű leállítását.
Az erőművi blokkok – különösen az atomerőművek és a hőerőművek – újraindítása jelentős technológiai és pénzügyi költségekkel jár.
Miért lehetnek áramszünetek a többlet ellenére?
Az a kérdés, hogy export mellett miért lehetnek egyes régiókban korlátozások, elsősorban az orosz támadások által megrongált energiahálózatokkal és termelőkapacitásokkal magyarázható. Emiatt előfordulhat, hogy az elektromos energia eljuttatása bizonyos ukrán régiókba nehezebb, mint az exportálása a határkeresztező vezetékeken keresztül.
Ukrajna 2026. március 5-én indította újra a korlátozott villamosenergia-exportot, több hónapos szünet után, amelyet az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások okoztak. Ezzel párhuzamosan 2026 februárjában Ukrajna rekordmennyiségű villamos energiát importált: 1,26 millió megawattóra áram érkezett az országba európai országoktól.
Március 9-én az oroszok megtámadták Szumi régió energiainfrastruktúráját, áram nélkül hagyva néhány települést, a javítás átnyúlhat március 10-re.
Az Ukrenergo állami szolgáltató arra figyelmeztetett, hogy kedden Ukrajna egyes régióiban 8 órától a nap végéig óránkénti áramszüneti menetrendeket és teljesítménykorlátozási ütemterveket (az ipari fogyasztók számára) alkalmaznak.
Mint azt az energetikai szakemberek kifejtették, a korlátozó intézkedések bevezetésének oka az energetikai létesítmények elleni orosz rakéta- és dróntámadások következményei.
Magyarország szerepe az energiaszolgáltatásban
Magyarország különösen fontos szerepet tölt be Ukrajna villamosenergia-ellátásában: a legfrissebb adatok szerint az ukrán import közel fele már magyar irányból érkezik. A növekvő energiaigény és az ukrán termelési kapacitások korlátozottsága miatt a magyar export súlya az elmúlt hónapokban látványosan erősödött.
Az ExPro energetikai elemző cég adatai szerint 2026 februárjában Ukrajna összesen 1,26 millió megawattóra villamos energiát importált, ami új havi rekordot jelent. A teljes mennyiség 49 százaléka Magyarországról érkezett, így továbbra is Magyarország a legnagyobb beszállító az ukrán villamosenergia-piacon.
Ráadásul a növekedés is elsősorban magyar irányból történt:
a Magyarországról érkező import egyetlen hónap alatt közel 54 százalékkal bővült.
Ez messze a legnagyobb emelkedés a beszállító országok között.