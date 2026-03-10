Ez nem vicc: Ukrajna hirtelen elkezdett villamos energiát exportálni, miközben az országot áramszünetek sújtják – elmagyarázták, mi történik

Ukrajnában a nap bizonyos óráiban villamosenergia-többlet keletkezik, amelyet érdemes exportálni – ezzel indokolták szakértők, hogy az ország a sokasodó áramszünetek ellenére miért indította újra az áram kivitelét.

Exportra ajánlja villamosenergia-többletét Ukrajna Európa irányába / Fotó: Németh András Péter

Ukrajnában március 5-én újraindult a villamosenergia-export Európa felé, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ország nagy mennyiségben szállítaná ki az áramot. Csupán viszonylag kis volumenről van szó, amely a nap bizonyos időszakaiban jelenik meg az átmeneti termelési többlet miatt.

Mikor keletkezik többlet az energiarendszerben?

A szakértők szerint az ukrán energiarendszer napi szinten akár hiánnyal is működhet, ugyanakkor bizonyos órákban mégis többlet jelenik meg – elsősorban éjszaka, illetve napközben, amikor a naperőművek intenzíven termelnek.

„A nap egyes időszakaiban, különösen éjszaka vagy nappal, amikor sok a napenergia-termelés, villamosenergia-többlet keletkezik. Ennek tárolására gyakorlatilag nincs lehetőség, mert nincsenek nagy kapacitású energiatároló rendszerek. Ezért ilyenkor érdemes kisebb mennyiséget exportálni, bevételt szerezni, és azt az energetikai infrastruktúra helyreállítására fordítani” – magyarázta egy szakértő az ukrán Pravdának . Az export ezekben az időszakokban

segít elkerülni az erőművek kényszerű leállítását.

Az erőművi blokkok – különösen az atomerőművek és a hőerőművek – újraindítása jelentős technológiai és pénzügyi költségekkel jár.

Miért lehetnek áramszünetek a többlet ellenére?

Az a kérdés, hogy export mellett miért lehetnek egyes régiókban korlátozások, elsősorban az orosz támadások által megrongált energiahálózatokkal és termelőkapacitásokkal magyarázható. Emiatt előfordulhat, hogy az elektromos energia eljuttatása bizonyos ukrán régiókba nehezebb, mint az exportálása a határkeresztező vezetékeken keresztül.

Ukrajna 2026. március 5-én indította újra a korlátozott villamosenergia-exportot, több hónapos szünet után, amelyet az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások okoztak. Ezzel párhuzamosan 2026 februárjában Ukrajna rekordmennyiségű villamos energiát importált: 1,26 millió megawattóra áram érkezett az országba európai országoktól.