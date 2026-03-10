Nincsenek rá szavak, mit művel a forint kedden reggel: ezt megköszönheti Trumpnak – menekül előle az euró, a dollár és a svájci frank
Jelentősen csökkent a kőolaj ára és pluszban álltak az ázsiai tőzsdék kedden reggel. A kőolaj ára hétfőn még több mint hároméves csúcson, hordónként 120 dollár körül mozgott a feszült közel-keleti helyzet miatt. A befektetői aggodalom azonban alábbhagyott azután, hogy Donald Trump amerikai elnök kedden este jelezte: az Iránnal vívott háború valószínűleg a végéhez közeledik.
Röviddel hét óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónként ára 5,57 dollárral (5,59 százalékkal), 93,43 dollárra esett. Az ázsiai tőzsdék mindegyike jelentős pluszban állt. A térség irányadó tőzsdéjén, a tokióin 3 százalékkal, 54 308 pontra emelkedett a vezető Nikkei225 index, a részvények szélesebb körét felölelő Topix mutató 2,16 százalékkal nőtt.
Az ausztrál tőzsde 1,09 százalék, a szöuli 5,35 százalék, a tajpeji pedig 2,06 százalék erősödéssel zárt. A közép-európai idő szerint reggel fél nyolckor még nyitva tartó sanghaji tőzsde 0,57 százalék, a hongkongi pedig 2 százalék pluszban állt.
Emelkedett a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 387,57 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 394,09 forintnál. A dollár jegyzése 340,08 forintról 333,48 forintra gyengült, a svájci franké pedig 436,88 forintról 428,93 forintra esett. Az euró árfolyama 1,1623 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1586 dollárról.
Donald Trump: az iráni katonai konfliktus hamar véget érhet
Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este. Az elnök hangsúlyozta, hogy Irán elveszített mindent, amivel rendelkezett, ideértve a vezetését.
Kifejtette, hogy az iráni haderőt megfosztották tengeri képességeitől, valamint a drón- és rakétaállományának nagy részét is elveszítette. Megfogalmazása szerint a hadműveletben eddig elért eredményeket korábban egy hónap alatt sem tartotta megvalósíthatónak.
Putyin a győzelem kapujában: nem bírja ki a világ nélküle, visszaengedhetik az orosz olajat
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormánya átmenetileg enyhít néhány olajipari szankciót annak érdekében, hogy visszaszorítsa az energiaárak megugrását. Az elnök nem részletezte, pontosan mely országok szankcióit enyhítik, de sajtóértesülések szerint a Fehér Ház elsősorban az orosz olajszankciók lazítását fontolgatja a globális ellátás stabilizálása érdekében.