Nincsenek rá szavak, mit művel a forint kedden reggel: ezt megköszönheti Trumpnak – menekül előle az euró, a dollár és a svájci frank

Jelentősen csökkent a kőolaj ára és pluszban álltak az ázsiai tőzsdék kedden reggel. A kőolaj ára hétfőn még több mint hároméves csúcson, hordónként 120 dollár körül mozgott a feszült közel-keleti helyzet miatt. A befektetői aggodalom azonban alábbhagyott azután, hogy Donald Trump amerikai elnök kedden este jelezte: az Iránnal vívott háború valószínűleg a végéhez közeledik.

Erősödött a forint reggel / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Röviddel hét óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónként ára 5,57 dollárral (5,59 százalékkal), 93,43 dollárra esett. Az ázsiai tőzsdék mindegyike jelentős pluszban állt. A térség irányadó tőzsdéjén, a tokióin 3 százalékkal, 54 308 pontra emelkedett a vezető Nikkei225 index, a részvények szélesebb körét felölelő Topix mutató 2,16 százalékkal nőtt.

Az ausztrál tőzsde 1,09 százalék, a szöuli 5,35 százalék, a tajpeji pedig 2,06 százalék erősödéssel zárt. A közép-európai idő szerint reggel fél nyolckor még nyitva tartó sanghaji tőzsde 0,57 százalék, a hongkongi pedig 2 százalék pluszban állt.

Emelkedett a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 387,57 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 394,09 forintnál. A dollár jegyzése 340,08 forintról 333,48 forintra gyengült, a svájci franké pedig 436,88 forintról 428,93 forintra esett. Az euró árfolyama 1,1623 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1586 dollárról.

Donald Trump: az iráni katonai konfliktus hamar véget érhet

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este. Az elnök hangsúlyozta, hogy Irán elveszített mindent, amivel rendelkezett, ideértve a vezetését.

Kifejtette, hogy az iráni haderőt megfosztották tengeri képességeitől, valamint a drón- és rakétaállományának nagy részét is elveszítette. Megfogalmazása szerint a hadműveletben eddig elért eredményeket korábban egy hónap alatt sem tartotta megvalósíthatónak.