Miközben az üzemanyagárak Ausztriában látványosan emelkedtek az elmúlt időszakban, több szomszédos ország, köztük Magyarország is hatósági beavatkozásokkal próbálja mérsékelni a drágulást. Az árkülönbségek már a határ menti forgalomban is jól láthatók: a szlovéniai Gornja Radgona egyik benzinkútján – mindössze két kilométerre az osztrák határtól – szinte kizárólag osztrák rendszámú autók tankolnak. A helyszínen dolgozók szerint tízből kilenc jármű Ausztriából érkezik.

Nem bírják tovább az osztrákok: tömegével mennek el Ausztriából, hogy máshol tankoljanak – Magyarországra nem jöhetnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az osztrák üzemanyagárak gyors emelkedése mögött is természetesen az iráni konfliktus áll. Egy időben a dízel literenkénti ára Ausztriában mintegy 60 eurócenttel volt magasabb, mint Szlovéniában. Mivel Szlovéniában a hatóságok csak kéthetente állapítják meg az üzemanyagárakat, a nemzetközi piaci drágulás ott késleltetve jelent meg.

A legutóbbi árkorrekció után is jelentős maradt a különbség. Szlovéniában március 23-ig a benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 585 forint) kerül, a dízel ára pedig 1,528 euró (körülbelül 610 forint). Bár ez három, illetve hat eurócentes emelkedést jelent, az árak továbbra is jóval alacsonyabbak az osztrák szintnél.

Ausztriában március 9-én a dízel országos mediánára 1,959 euró (nagyjából 780 forint) volt literenként, míg a benzin átlagosan 1,729 euróba (mintegy 690 forint) került.

A különbség jelentős: a dízel körülbelül 43 eurócenttel drágább Ausztriában, a benzin esetében pedig nagyjából 26 eurócentes eltérés látható. Ez magyarázza, miért erősödött fel a határ menti „tankturizmus”.

Nem csak nálunk van árplafon

Hasonló eszközzel él Horvátország is. A kormány ismét árplafont vezetett be: a dízel legfeljebb 1,55 euróba (körülbelül 620 forint), a benzin pedig legfeljebb 1,50 euróba (mintegy 600 forint) kerülhet literenként. A maximális árakat kéthetente határozzák meg a nemzetközi olajárak, az adók és a kereskedői árrés alapján. Az árrés korlátozása azt is biztosítja, hogy a kisebb benzinkutak ne kerüljenek túlzott árversenybe.

Magyarország azonban eltérő megoldást alkalmaz. A magyar kormány szintén árplafont vezetett be, de azt kizárólag a magyar rendszámú járművekre érvényesítette.

Magyarországon a benzin ára legfeljebb 595 forint lehet literenként (körülbelül 1,51 euró), míg a dízelé 615 forint (nagyjából 1,56 euró).

Dominik Graf, Osztrák Autóklub (ÖAMTC) szakértője szerint Szlovéniában és Horvátországban az árrés korlátozásával biztosítják, hogy a benzinkutak hasonló bevételt érjenek el, míg Magyarországon csak a végső árat határozzák meg, a háttérben pedig a kereskedők döntései alakítják a rendszer működését.