Deviza
EUR/HUF387,75 +0,47% USD/HUF335,23 +0,84% GBP/HUF449,64 +0,81% CHF/HUF429,55 +0,6% PLN/HUF91,2 +0,81% RON/HUF76,18 +0,46% CZK/HUF15,89 +0,45% EUR/HUF387,75 +0,47% USD/HUF335,23 +0,84% GBP/HUF449,64 +0,81% CHF/HUF429,55 +0,6% PLN/HUF91,2 +0,81% RON/HUF76,18 +0,46% CZK/HUF15,89 +0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28% BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
iráni konfliktus
árplafon
benzin
Magyarország
üzemanyagár
dízel
Ausztria

Nem bírják tovább az osztrákok: tömegével mennek el Ausztriából, hogy máshol tankoljanak – Magyarországra nem jöhetnek

Látványosan felerősödött a határ menti tankturizmus, miután az osztrák üzemanyagár jóval magasabb lett a környező országokénál. A jelentős árkülönbség miatt egyre több osztrák autós Szlovéniába vagy Horvátországba jár át tankolni, ahol hatósági árplafonok és adócsökkentések tartják alacsonyan az árakat. Magyarország azonban külön szabályt alkalmaz, így az osztrák autósok ott nem tudják kihasználni a kedvezőbb árakat.
VG
2026.03.11, 20:21
Frissítve: 2026.03.11, 20:24

Miközben az üzemanyagárak Ausztriában látványosan emelkedtek az elmúlt időszakban, több szomszédos ország, köztük Magyarország is hatósági beavatkozásokkal próbálja mérsékelni a drágulást. Az árkülönbségek már a határ menti forgalomban is jól láthatók: a szlovéniai Gornja Radgona egyik benzinkútján – mindössze két kilométerre az osztrák határtól – szinte kizárólag osztrák rendszámú autók tankolnak. A helyszínen dolgozók szerint tízből kilenc jármű Ausztriából érkezik.

Nem bírják tovább az osztrákok: tömegével mennek el Ausztriából, hogy máshol tankoljanak – Magyarországra nem jöhetnek
Nem bírják tovább az osztrákok: tömegével mennek el Ausztriából, hogy máshol tankoljanak – Magyarországra nem jöhetnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az osztrák üzemanyagárak gyors emelkedése mögött is természetesen az iráni konfliktus áll. Egy időben a dízel literenkénti ára Ausztriában mintegy 60 eurócenttel volt magasabb, mint Szlovéniában. Mivel Szlovéniában a hatóságok csak kéthetente állapítják meg az üzemanyagárakat, a nemzetközi piaci drágulás ott késleltetve jelent meg.

A legutóbbi árkorrekció után is jelentős maradt a különbség. Szlovéniában március 23-ig a benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 585 forint) kerül, a dízel ára pedig 1,528 euró (körülbelül 610 forint). Bár ez három, illetve hat eurócentes emelkedést jelent, az árak továbbra is jóval alacsonyabbak az osztrák szintnél.

Ausztriában március 9-én a dízel országos mediánára 1,959 euró (nagyjából 780 forint) volt literenként, míg a benzin átlagosan 1,729 euróba (mintegy 690 forint) került. 

A különbség jelentős: a dízel körülbelül 43 eurócenttel drágább Ausztriában, a benzin esetében pedig nagyjából 26 eurócentes eltérés látható. Ez magyarázza, miért erősödött fel a határ menti „tankturizmus”.

Nem csak nálunk van árplafon

Hasonló eszközzel él Horvátország is. A kormány ismét árplafont vezetett be: a dízel legfeljebb 1,55 euróba (körülbelül 620 forint), a benzin pedig legfeljebb 1,50 euróba (mintegy 600 forint) kerülhet literenként. A maximális árakat kéthetente határozzák meg a nemzetközi olajárak, az adók és a kereskedői árrés alapján. Az árrés korlátozása azt is biztosítja, hogy a kisebb benzinkutak ne kerüljenek túlzott árversenybe.

Magyarország azonban eltérő megoldást alkalmaz. A magyar kormány szintén árplafont vezetett be, de azt kizárólag a magyar rendszámú járművekre érvényesítette.

Magyarországon a benzin ára legfeljebb 595 forint lehet literenként (körülbelül 1,51 euró), míg a dízelé 615 forint (nagyjából 1,56 euró).

Dominik Graf, Osztrák Autóklub (ÖAMTC) szakértője szerint Szlovéniában és Horvátországban az árrés korlátozásával biztosítják, hogy a benzinkutak hasonló bevételt érjenek el, míg Magyarországon csak a végső árat határozzák meg, a háttérben pedig a kereskedők döntései alakítják a rendszer működését.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu