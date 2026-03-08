Tízéves amerikai tervező debütált a párizsi divathéten – három éve már Guinness-rekordot is döntött a csodagyerek

Alexander 2026–2027-es őszi–téli női kollekcióját a párizsi Palais Garnierben mutatták be. A 15 ruhadarabból álló sorozat nemcsak a tervező életkora miatt váltott ki figyelmet a párizsi divathéten: a kollekció jelentős része fenntartható alapanyagokból készült. A tervező főként úgynevezett „dead stock”, vagyis a divatiparban megmaradt, fel nem használt textíliákat dolgozott fel, amelyek egyébként gyakran hulladékként végeznék.

Max Alexander kollekciója a 2026-os párizsi divathéten / Fotó: AFP

Fenntarthatóság a divathéten

A fiatal designer számára a fenntarthatóság központi szempont. Elmondása szerint kollekciójának mintegy 90 százaléka újrahasznosítható, lebomló vagy újrafeldolgozott alapanyagokból készült: az egyik emlékezetes darabja például egy vintage indiai száriból készült narancssárga virágos sziluett volt.

A kreativitás és a környezettudatosság kombinációja a márka egyik fő üzenetévé vált.

Max Alexander kollekciója a 2026-os párizsi divathéten / Fotó: AFP

Alexander karrierje a közösségi médiában indult. Édesanyja néhány éve Instagram-oldalt indított a fiú által készített ruháknak, amely rövid idő alatt milliós követőtábort gyűjtött. A tervező ma már közel hatmillió követővel rendelkezik, miközben saját márkát épített: legutóbbi kiegészítőkollekciója például egyetlen nap alatt elfogyott.

Alexander már négyéves kora óta tervez, és korábban már olyan sztárokkal is dolgozott együtt, mint Sharon Stone vagy Debra Messing.

Mindössze hétévesen Guinness-rekordot állított fel, mikor ő lett a világ legfiatalabb tervezője, aki saját kollekcióját kifutón mutatta be.

Nem ő az egyetlen fiatal zseni

A fiatal tervezők megjelenése a kifutókon ugyanakkor nem teljesen példa nélküli. A 2010-es évek elején Isabella Rose Taylor vált ismertté az amerikai divatiparban, aki 13 évesen mutatta be teljes kollekcióját a New York Fashion Weeken, ezzel akkor a legfiatalabb tervezővé válva a rendezvény történetében.

Taylor már nyolcévesen varrni kezdett, később pedig olyan nagy áruházláncokkal kötött együttműködést, mint a Nordstrom.

Tanulmányai is rendkívül gyorsan haladtak: 11 évesen fejezte be a középiskolát, majd 16 évesen diplomát szerzett a Parsons School of Design intézményben.