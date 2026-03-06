A lefoglalt félig merülő hajó 6000 gallon (22 700 liter) üzemanyagot szállított, és készen állt egy „hosszú kábítószercsempész útra” – közölte az ecuadori védelmi minisztérium egy közleményben. A csapatok a tengeralattjárót egy mangrovemocsárban találták meg a Cayapas–Mataje természetvédelmi területen – számolt be róla a BBC. Emellett felfedeztek egy közeli tábort is, amelyet állításuk szerint bűnözők használtak logisztikai központként, hogy drogcsempészetre készítsék fel a hajókat.

Új szintre lépett a drogkereskedelem: kokainszállító tengeralattjáróra csaptak le Ecuadorban / Fotó: Ecuadorean Defence Ministry

Annak ellenére, hogy Ecuador nem állít elő drogot, a világ kokaintermelésének 70 százaléka ma már a kikötőin keresztül áramlik

A kokaint a szomszédos Kolumbiából és Peruból – a világ két legnagyobb kokaintermelőjéből – csempészik az országba. Ecuadort a Kolumbiához és Peruhoz való közelsége és kiterjedt kikötői infrastruktúrája teszi ideális tranzitországgá. Az ecuadori belügyminisztérium szerint tavaly közel 300 tonna kábítószert foglaltak le, ami új éves rekord.

Ecuador mára kulcsfontosságú országgá vált, amelyen keresztül a tiltott kábítószerek Dél-Amerikából az Egyesült Államokba, Európába és egészen Ausztráliáig jutnak.

A csempészek gyakorta Ecuador egyik legnagyobb exportcikke – a banán – közé rejtik a kábítószert. Néhány banda még gyümölcsimport- vagy -exportcégeket is létrehozott Európában és Ecuadorban fedőtevékenységként. Ezek a kereskedők üzletembereknek adják ki magukat a gyümölcsexportcégekben Ecuadorban és importcégekben Európában, amelyeket kokain kereskedelmére használnak fel.

