Irán elszabadult, már az egyetemisták sincsenek biztonságban: mindenki készítsen végrendeletet

Ismét figyelmeztettek a hatóságok, hogy mindenki hagyja el Irakot, mivel megnövekedett egy esetleges terrortámadás valószínűsége. Már az egyetemisták sincsenek biztonságban és arra kérik az érintetteket, hogy készüljenek fel a lehető legrosszabbra és készítsenek végrendeletet is.
Nagy Krisztián
2026.03.30, 10:14
Frissítve: 2026.03.30, 14:16

Az iráni konfliktus fellángolása óta már olyan, eddig biztonságos és utazók körében közkedvelt országokba sem ajánlott utazni, mint Izrael vagy az Egyesült Arab Emírségek, és a helyzet folyamatosan romlik. Néhány régióban már az egyetemek is célponttá váltak.

A háború elhúzódásával és eszkalációjával egyre nő a kockázata annak, hogy a harcok az egész régióra kiterjednek. Most az Irakban tanuló egyetemisták kaptak egy felszólítást arra, hogy biztonságuk érdekében azonnal hagyják el az ország területét és készüljenek fel minden eshetőségre.

Az iraki egyetemek is célpontok lehetnek 

Irán évtizedek óta finanszírozza iszlám fundamentalista terrorszervezetek tevékenységét szerte a világon. A perzsa állam Irakban is számos proxycsoportot pénzel, ezzel támogatva a szélsőséges síita iszlám ideológia térnyerését a közel-keleti térségben. 

Az amerikai iraki nagykövetség most figyelmeztetést adott ki az Irakban működő amerikai egyetemeken tanuló diákok részére, melyben arra szólítja fel őket, hogy azonnal hagyják el az országot, mivel Irán közvetlenül megfenyegette az összes Közel-Keleten működő amerikai oktatási intézményt. 

Iránhoz kötődő terrorista szervezetek a háború kitörése óta már több alkalommal követtek el fegyveres támadásokat amerikai állampolgárok ellen Irak területén − hívja fel a figyelmet az előzményekre a nagykövetség.  

A hivatalos közleményben arról is tájékoztatást kaptak az érintettek, hogy mivel az iraki kormány nem akadályozta meg a terrortámadásokat, ezért a legbiztosabb, ha minden amerikai állampolgár elhagyja az országot. A kirendeltség felhívja a figyelmet arra, hogy senki ne próbáljon meg eljutni a bagdadi konzulátusra, mivel a folyamatos drón- és rakétatámadások veszélyessé teszik az utazást.

Súlyos a helyzet, mindenki készítsen végrendeletet 

Az amerikai külügyminisztérium már március 2-án is adott ki egy figyelmeztetés, amiben arra szólította fel az ország állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Irakot, az alábbi veszélyekre hivatkozva: 

  • terrorizmus, 
  • zavargások, 
  • fegyveres konfliktus, 
  • légi közlekedés biztonsága.

Az helyzet súlyosságát jól példázza, hogy az amerikai külügyminisztérium által készített teendők listáján, melyet az Irakban tartózkodó állampolgárok részére készített, arra is emlékezteti az érintetteket, hogy

készítsenek végrendeletet, hagyjanak DNS-mintát, valamint egyeztessenek családtagjaikkal arról, hogy mit tegyenek egy váratlan haláleset alkalmával.

A magyar állampolgárok is veszélyben lehetnek 

A magyar külügyminisztérium Irakot 2009 óta az utazásra nem javasolt országok közé sorolja, ám a közel-keleti régió számos olyan közkedvelt üdülőhelye is felkerült erre a listára az iráni konfliktus kirobbanása következtében, mint: 

  • Bahrein,
  • Egyesült Arab Emírségek, 
  • Izrael, 
  • Katar, 
  • Szaúd-Arábia. 

Az ebbe a kategóriába (1-es) sorolt országokban és térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, járványok, vagy egyéb személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető események tapasztalhatók, ezért a minisztérium mindenkit arra kér, hogy az érintett célországokba ne utazzon.  

A Konzuli Szolgálat arra is figyelmeztet, hogy amennyiben valaki már egy katasztrófa sújtotta területen tartózkodik azonnal térjen haza, amennyiben oda tervezett utazást, akkor tartózkodjon ettől, mivel biztonságát és a segítségnyújtás lehetőségét a szolgálat nem tudja garantálni.

 

