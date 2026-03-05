Deviza
Volodimir Zelenszkij
Barátság kőolajvezeték

Zelenszkij megmondta a dátumot, mikor állíthatja helyre a Barátság vezetéket: egyetlen feltételt szabott Magyarországnak az orosz olajért – az ukrán elnök totálisan elszabadult

Az ukrán elnök kijelentette, hogy Magyarország és más EU-országok nyomása nem írhatja felül hazája érdekeit. Zelenszkij világossá tette, hogy a Barátság kőolajvezeték helyreállítása nem automatikus, és csak a brüsszeli hadikölcsön nyithatja ki újra a csapokat.
2026.03.05, 18:03
Frissítve: 2026.03.05, 18:21

Kijev csak konkrét feltételek teljesülése esetén állítja helyre a Barátság kőolajvezetéket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig ebből egyet már el is árult: Brüsszelnek folyósítania kell a 90 milliárd eurós hitelét. Ám Ukrajna hiába zsarolja már nyíltan Európát, kétségtelen, hogy Kijev pénze előbb fog elfogyni, mint a magyar energiatartalékok.

President Macron Welcomes President Zelensky And His Wife Zelenska In Paris. Barátság kőolajvezeték
A Barátság kőolajvezeték addig nem fog újraindulni, amíg Zelenszkij nem teheti rá a kezét a 90 milliárd eurós brüsszeli hadikölcsönre / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij a brüsszeli és európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokon kijelentette:

Orbán Viktor azért követeli tőlünk az olajat, mert enélkül nem nyerheti meg a választásokat. De vannak dolgok, aminek nincs ára, és nem fogjuk csak úgy beadni a derekunkat 

– mondta az ukrán elnök. Csütörtöki beszédében azonban megint a magyarországi választásokkal foglalkozott, és azt még csak figyelembe sem vette, hogy a Barátság kőolajvezeték működése nem kampánykérdés, hanem hazánk energiabiztonságának az egyik fontos pillére.

A kijelentés azonban világos politikai üzenet: az ukrán elnök politikai zsarolásra használja a kőolajvezeték irányítását. Célja ezzel egyértelmű: Zelenszkij szerint Brüsszel egy 90 milliárd eurós hitellel tartozik neki – amelyet jelenleg Magyarország, és hamarosan akár Szlovákia is blokkolhat.

A feltételek nem sokkal azután hangzottak el, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort egy kijevi sajtótájékoztatón, ahol kijelentette:

Remélem, hogy egyetlen uniós vezető sem blokkolja a támogatást, mert különben átadjuk annak a személynek a címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy beszéljenek vele a saját nyelvükön.

 

Mégis meg tudják javítani a Barátság kőolajvezetéket?

Zelenszkij a fenyegetőzéssel párhuzamosan azonban azt is elárulta, hogy még körülbelül másfél hónapig fog tartani a vezeték helyreállítása – ami szöges ellentétben van

A helyreállítás technikai részleteit a Naftogaz vezetője, Szerhij Koreckij határozza meg. Az RBC-nek nyilatkozva elárulta, hogy jelenleg a vezeték akár másfél hónapon belül újraindítható, de a korábban megsérült szakaszok teljes helyreállítása nem garantált.

Újabb uniós tagország blokkolhatja Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét: Magyarország nem marad egyedül? – „Ha Zelenszkij nem indítja el az orosz olajat, ezzel játszik”

Nagyon úgy tűnik, újabb ultimátumot kapott Kijev: olaj nélkül nincs támogatás. Robert Fico arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték ügye vörös vonal Szlovákia számára.

 

