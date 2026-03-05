Zelenszkij megmondta a dátumot, mikor állíthatja helyre a Barátság vezetéket: egyetlen feltételt szabott Magyarországnak az orosz olajért – az ukrán elnök totálisan elszabadult

Kijev csak konkrét feltételek teljesülése esetén állítja helyre a Barátság kőolajvezetéket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig ebből egyet már el is árult: Brüsszelnek folyósítania kell a 90 milliárd eurós hitelét. Ám Ukrajna hiába zsarolja már nyíltan Európát, kétségtelen, hogy Kijev pénze előbb fog elfogyni, mint a magyar energiatartalékok.

A Barátság kőolajvezeték addig nem fog újraindulni, amíg Zelenszkij nem teheti rá a kezét a 90 milliárd eurós brüsszeli hadikölcsönre / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij a brüsszeli és európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokon kijelentette:

Orbán Viktor azért követeli tőlünk az olajat, mert enélkül nem nyerheti meg a választásokat. De vannak dolgok, aminek nincs ára, és nem fogjuk csak úgy beadni a derekunkat

– mondta az ukrán elnök. Csütörtöki beszédében azonban megint a magyarországi választásokkal foglalkozott, és azt még csak figyelembe sem vette, hogy a Barátság kőolajvezeték működése nem kampánykérdés, hanem hazánk energiabiztonságának az egyik fontos pillére.

A kijelentés azonban világos politikai üzenet: az ukrán elnök politikai zsarolásra használja a kőolajvezeték irányítását. Célja ezzel egyértelmű: Zelenszkij szerint Brüsszel egy 90 milliárd eurós hitellel tartozik neki – amelyet jelenleg Magyarország, és hamarosan akár Szlovákia is blokkolhat.

A feltételek nem sokkal azután hangzottak el, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort egy kijevi sajtótájékoztatón, ahol kijelentette:

Remélem, hogy egyetlen uniós vezető sem blokkolja a támogatást, mert különben átadjuk annak a személynek a címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy beszéljenek vele a saját nyelvükön.

Mégis meg tudják javítani a Barátság kőolajvezetéket?

Zelenszkij a fenyegetőzéssel párhuzamosan azonban azt is elárulta, hogy még körülbelül másfél hónapig fog tartani a vezeték helyreállítása – ami szöges ellentétben van

A helyreállítás technikai részleteit a Naftogaz vezetője, Szerhij Koreckij határozza meg. Az RBC-nek nyilatkozva elárulta, hogy jelenleg a vezeték akár másfél hónapon belül újraindítható, de a korábban megsérült szakaszok teljes helyreállítása nem garantált.