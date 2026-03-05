Zelenszkij megmondta a dátumot, mikor állíthatja helyre a Barátság vezetéket: egyetlen feltételt szabott Magyarországnak az orosz olajért – az ukrán elnök totálisan elszabadult
Kijev csak konkrét feltételek teljesülése esetén állítja helyre a Barátság kőolajvezetéket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig ebből egyet már el is árult: Brüsszelnek folyósítania kell a 90 milliárd eurós hitelét. Ám Ukrajna hiába zsarolja már nyíltan Európát, kétségtelen, hogy Kijev pénze előbb fog elfogyni, mint a magyar energiatartalékok.
Zelenszkij a brüsszeli és európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokon kijelentette:
Orbán Viktor azért követeli tőlünk az olajat, mert enélkül nem nyerheti meg a választásokat. De vannak dolgok, aminek nincs ára, és nem fogjuk csak úgy beadni a derekunkat
– mondta az ukrán elnök. Csütörtöki beszédében azonban megint a magyarországi választásokkal foglalkozott, és azt még csak figyelembe sem vette, hogy a Barátság kőolajvezeték működése nem kampánykérdés, hanem hazánk energiabiztonságának az egyik fontos pillére.
A kijelentés azonban világos politikai üzenet: az ukrán elnök politikai zsarolásra használja a kőolajvezeték irányítását. Célja ezzel egyértelmű: Zelenszkij szerint Brüsszel egy 90 milliárd eurós hitellel tartozik neki – amelyet jelenleg Magyarország, és hamarosan akár Szlovákia is blokkolhat.
A feltételek nem sokkal azután hangzottak el, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort egy kijevi sajtótájékoztatón, ahol kijelentette:
Remélem, hogy egyetlen uniós vezető sem blokkolja a támogatást, mert különben átadjuk annak a személynek a címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy beszéljenek vele a saját nyelvükön.
Mégis meg tudják javítani a Barátság kőolajvezetéket?
Zelenszkij a fenyegetőzéssel párhuzamosan azonban azt is elárulta, hogy még körülbelül másfél hónapig fog tartani a vezeték helyreállítása – ami szöges ellentétben van
- a korábbi ukrán nyilatkozatokkal, amelyek szerint nem lehet hozzáférni a sérült részekhez;
- valamint a magyar kormány által megszerzett műholdfelvételekkel is, amelyeken nem látszanak sérülések.
A helyreállítás technikai részleteit a Naftogaz vezetője, Szerhij Koreckij határozza meg. Az RBC-nek nyilatkozva elárulta, hogy jelenleg a vezeték akár másfél hónapon belül újraindítható, de a korábban megsérült szakaszok teljes helyreállítása nem garantált.
Újabb uniós tagország blokkolhatja Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét: Magyarország nem marad egyedül? – „Ha Zelenszkij nem indítja el az orosz olajat, ezzel játszik”
Nagyon úgy tűnik, újabb ultimátumot kapott Kijev: olaj nélkül nincs támogatás. Robert Fico arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték ügye vörös vonal Szlovákia számára.