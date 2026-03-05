Deviza
orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij
Orbán Viktor

Azonnal reagált a magyar kormány Zelenszkij halálos fenyegetésére – videó

Szijjártó Péter szerint minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseivel szerinte halálosan megfenyegette Orbán Viktort. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: Magyarországot nem lehet megfenyegetni vagy megzsarolni.
VG
2026.03.05, 18:11
Frissítve: 2026.03.05, 18:37

Minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyakorlatilag halálosan megfenyegette Orbán Viktor kormányfőt, Magyarországot azonban nem lehet zsarolni, akárhogyan is fenyegetőznek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Sopronban.

orbán viktor
Azonnal reagált a magyar kormány Zelenszkij halálos fenyegetésére – videó / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ez minden határon túlmegy. Ez teljesen új helyzet, amely kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagállam miniszterelnökét. 

„Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet” – hangsúlyozta.

„Minket, magyarokat zsarolni nem lehet. Akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akárhogyan, akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért csak őmiattuk” – tette hozzá.

Szijjártó Péter azt is mondta, hogy az ukrán elnök a Tisza Párt szövetségese, hiszen a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, az Európai Néppárthoz tartozásnak pedig feltétele az Ukrajna-pártiság.

„Az Európai Néppárt a legháborúpártibb pártcsalád az Európai Parlamentben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber a két legnagyobb csodálója Európában Zelenszkijnek” – vélekedett.

A miniszter végül aláhúzta, hogy Volodimir Zelenszkij fenyegetőzése kiállítja a bizonyítványt Ukrajnáról, azokról, akik ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba, és kiállítja a bizonyítványt a Tisza Pártról is, amely Ukrajna szövetségese itt Magyarországon.

„Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij, mi a választást meg fogjuk nyerni, akárhogy is avatkozik be, szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, és ők nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban” – összegzett.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az ukrán elnök arról beszélt, hogy az országnak előleget kell biztosítania a jövőbeni repülőgép-beszerzésekhez – többek között svéd Gripen és francia Rafale vadászgépek esetében. A támogatási csomag elfogadása szerinte kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ukrán hadsereg új fegyverekhez jusson. 

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– fogalmazott Zelenszkij. A kijelentés az európai uniós finanszírozás körüli vita közepette hangzott el.

