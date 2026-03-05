Történelmi mérföldkőhöz ért a Volkswagen az elektromobilitásban

A Volkswagen Group (VW) által kiszállított akkumulátoros elektromos járművek (BEV) száma elérte a 4 millió darabos mérföldkövet, 13 évvel azután, hogy 2013-ban piacra dobta első ilyen sorozatát – jelentette be csütörtökön a német autógyártó.

Történelmi mérföldkőhöz ért a Volkswagen / Fotó: AFP

A közlemény kiemeli, hogy a VW tavaly a világ öt legnagyobb BEV-gyártója közé tartozott, és hogy körülbelül 27 százalékos részesedésével egyértelmű piacvezető Európában.

Ez aláhúzza azt a törekvésünket, hogy a globális autóipari technológia motorjává váljunk

– mondta Oliver Blume vezérigazgató.

Körülbelül tíz évbe telt, mire az első egymillió tisztán elektromos járművet leszállítottuk. A negyedik millióra csak egy évet kellett várni. Izgalmas termékeinkkel és innovatív technológiáinkkal tovább gyorsítjuk a tempót

– tette hozzá.

A VW három legfontosabb BEV-piaca egyértelműen dominált, hiszen a kiszállítások mintegy 95 százaléka ideirányult. A teljesen elektromos járművek több mint kétharmada (68 százalék) európai vevőkhöz került, míg Kína 20, az Egyesült Államok 8, az összes többi piac pedig együttesen 5 százalékot ért el.

Az akkus villanyautók legnépszerűbb szegmense a kompakt osztály volt, amely a szállítások mintegy 70 százalékát tette ki.

Ide tartoznak a VW ID.3 és ID.4 modellek, a Skoda Enyaq, a Cupra Born és az Audi Q4 e-tron járművek.

A karosszériatípusokat tekintve a SUV- vagy crossoversziluettel rendelkező járművek voltak a legkedveltebbek a vásárlók körében. Az összes BEV több mint fele ebbe a kategóriába tartozott.

A gyártás terén is egyértelműen Európa dominált. A négymillió BEV körülbelül 77 százalékát a vén kontinensen gyártották, 11 üzemben. Nemsokára Pamplona és Martorell is belép, ahol az Electric Urban Car Family modelljei gördülnek majd le a gyártósorról. A BEV-gyártás megkezdésének előkészületei a Volkswagen márka központi wolfsburgi gyárában, valamint az angliai Crewe-ban található Bentley-gyárban is folynak.

A csoport BEV-jeinek egyötöde Kínában, a világ legnagyobb elektromosjármű-piacán, négy gyárban készül, 3 százalékát pedig az Egyesült Államokbeli Chattanooga és Tulsa üzemeiben gyártották. Brazíliában nemrég kezdődött meg a teljesen elektromos haszongépjárművek gyártása a Sao Pauló-i gyárban.