Deviza
EUR/HUF388,95 +1,17% USD/HUF335,68 +1,58% GBP/HUF447,43 +1,25% CHF/HUF429 +1,16% PLN/HUF90,88 +0,85% RON/HUF76,39 +1,18% CZK/HUF15,93 +0,94% EUR/HUF388,95 +1,17% USD/HUF335,68 +1,58% GBP/HUF447,43 +1,25% CHF/HUF429 +1,16% PLN/HUF90,88 +0,85% RON/HUF76,39 +1,18% CZK/HUF15,93 +0,94%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 157,64 +1,04% MTELEKOM2 155 +0,23% MOL3 732 +1,97% OTP37 960 +1,25% RICHTER11 670 +0,26% OPUS546 +0,37% ANY7 320 +0,83% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 060 -0,39% BUMIX9 643,01 -0,06% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 589,96 +0,19% BUX125 157,64 +1,04% MTELEKOM2 155 +0,23% MOL3 732 +1,97% OTP37 960 +1,25% RICHTER11 670 +0,26% OPUS546 +0,37% ANY7 320 +0,83% AUTOWALLIS162 +0,93% WABERERS5 060 -0,39% BUMIX9 643,01 -0,06% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 589,96 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autógyártás
elektromos autók
Volkswagen

Történelmi mérföldkőhöz ért a Volkswagen az elektromobilitásban

Kerek számot értek el a VW elektromosautó-kiszállításai. A Volkswagen bejelentette igényét, hogy a globális autóipari technológia éllovasává kíván válni.
Murányi Ernő
2026.03.05., 18:07

A Volkswagen Group (VW) által kiszállított akkumulátoros elektromos járművek (BEV) száma elérte a 4 millió darabos mérföldkövet, 13 évvel azután, hogy 2013-ban piacra dobta első ilyen sorozatát – jelentette be csütörtökön a német autógyártó.

Volkswagen
Történelmi mérföldkőhöz ért a Volkswagen / Fotó: AFP

A közlemény kiemeli, hogy a VW tavaly a világ öt legnagyobb BEV-gyártója közé tartozott, és hogy körülbelül 27 százalékos részesedésével egyértelmű piacvezető Európában.

Ez aláhúzza azt a törekvésünket, hogy a globális autóipari technológia motorjává váljunk

– mondta Oliver Blume vezérigazgató. 

Körülbelül tíz évbe telt, mire az első egymillió tisztán elektromos járművet leszállítottuk. A negyedik millióra csak egy évet kellett várni. Izgalmas termékeinkkel és innovatív technológiáinkkal tovább gyorsítjuk a tempót

– tette hozzá.

A VW három legfontosabb BEV-piaca egyértelműen dominált, hiszen a kiszállítások mintegy 95 százaléka ideirányult. A teljesen elektromos járművek több mint kétharmada (68 százalék) európai vevőkhöz került, míg Kína 20, az Egyesült Államok 8, az összes többi piac pedig együttesen 5 százalékot ért el.

Az akkus villanyautók legnépszerűbb szegmense a kompakt osztály volt, amely a szállítások mintegy 70 százalékát tette ki. 

Ide tartoznak a VW ID.3 és ID.4 modellek, a Skoda Enyaq, a Cupra Born és az Audi Q4 e-tron járművek.

A karosszériatípusokat tekintve a SUV- vagy crossoversziluettel rendelkező járművek voltak a legkedveltebbek a vásárlók körében. Az összes BEV több mint fele ebbe a kategóriába tartozott.

A gyártás terén is egyértelműen Európa dominált. A négymillió BEV körülbelül 77 százalékát a vén kontinensen gyártották, 11 üzemben. Nemsokára Pamplona és Martorell is belép, ahol az Electric Urban Car Family modelljei gördülnek majd le a gyártósorról. A BEV-gyártás megkezdésének előkészületei a Volkswagen márka központi wolfsburgi gyárában, valamint az angliai Crewe-ban található Bentley-gyárban is folynak. 

A csoport BEV-jeinek egyötöde Kínában, a világ legnagyobb elektromosjármű-piacán, négy gyárban készül, 3 százalékát pedig az Egyesült Államokbeli Chattanooga és Tulsa üzemeiben gyártották. Brazíliában nemrég kezdődött meg a teljesen elektromos haszongépjárművek gyártása a Sao Pauló-i gyárban.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Török Áramlat

Orosz gáz Magyarországon: Putyin mindenkit meglepett, három esély maradt – nem csak a Török Áramlatra kell figyelni, az LNG is kulcskérdés

Oroszország európai gázexportjának azonnali leállítása akár egyszerre is jelentheti az LNG és a vezetékes kivitel stopját, utóbbit a kínálati hiány erősödése miatt hazánk is megérezné.
4 perc
elektromos autók

Történelmi mérföldkőhöz ért a Volkswagen az elektromobilitásban

Kerek számot értek el a VW elektromosautó-kiszállításai.
2 perc
Nagy Márton

Gazdaságpolitika, feketén fehéren: a kormány felvázolta, miről fognak szólni a következő évek – három kulcsszóra kell odafigyelni

Az üzenet világos: az energiabiztonság, a pénzügyi stabilitás és a versenyképesség erősítése lesz a gazdaságpolitika három fő pillére.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu