Szijjártó Péter
Győr
Graboplast

Milliárdos fejlesztés Győrben: nagy dobásra készül a magyar vállalat

Több milliárd forintos fejlesztést indítanak Győrben, amelyhez jelentős állami támogatás is érkezik. A Graboplast padlógyártás terén Közép-Európában piacvezető.
VG/MTI
2026.03.05, 18:20
Frissítve: 2026.03.05, 18:26

A Graboplast Zrt. hosszú távú gyárfejlesztési programot hajt végre Győrben 9,3 milliárd forint értékben, ami jól szolgálja az exportorientált magyar gazdaságstratégiai célok megvalósítását – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a városban a tárca tájékoztatása szerint.

Szijjártó Péter Graboplast
Több milliárd forintos fejlesztést indítanak Győrben, amelyhez jelentős állami támogatás is érkezik. A Graboplast padlógyártás terén Közép-Európában piacvezető / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A miniszter hozzátette, hogy a speciális padlógyártás terén Közép-Európában piacvezető, hazai tulajdonban lévő vállalat 9,3 milliárd forintnyi értékben kapacitásbővítést, illetve egy kutatás-fejlesztési projektet hajt végre, amihez a kormányzat 2,85 milliárd forint támogatást nyújt.

Kiemelte, hogy a 85 százalékos exportaránnyal dolgozó cég ezen hosszú távú gyárfejlesztési programja kiválóan szolgálja az exportorientált magyar gazdaságstratégiai célok megvalósítását.

Majd úgy vélekedett, hogy a beruházás bizonyítja a magyar gazdaság dimenzióváltásának sikerét. „Mit értek ez alatt? Azt, hogy miután egy országban létrejön egy kritikus mennyiségű és minőségű termelési tevékenység, arra már fel lehet építeni azokat a magas hozzáadott értékű kutatás-fejlesztési funkciókat, amelyek fordítva nem képzelhetők el” – fogalmazott.

Illetve rámutatott, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye mindig is a magyar gazdaság egyik motorja volt, 

az utóbbi tíz évben ráadásul háromszorosára, 2000 milliárd forintról 5900 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, és eközben a munkanélküliség az egyharmadára csökkent.

„Ma itt, a vármegyében 2–2,5 százalék között van a munkanélküliség, ezért gyakorlatilag az itt beruházó vállalatokkal igazából a munkahelyek fenntartásáról kell megállapodni, semmint más irányba menni. Az elmúlt években 7300 új munkahely jött létre azoknak a beruházásoknak köszönhetően, amelyekről a kormány állapodott meg az itt működő nagyvállalatokkal 810 milliárd forint értékben” – mondta.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre, amiben szavai szerint a mára jelentősen megerősödött magyar tulajdonú nagyvállalatok kulcsszerepet játszottak.

„Azért mégiscsak egy közel tízmilliós országban mondhatjuk el azt, hogy egymillióval többen dolgoznak, mint tizenegynéhány évvel ezelőtt. Mégiscsak a helyzet az, hogy a magyar munkaadók és munkavállalók fizetik a legalacsonyabb munkára rakódó adóterheket a kontinensen. Mégiscsak sikerült megvédeni azt a rezsicsökkentést, aminek eredményeként ma az energiaárakat itt, Magyarországon féken lehet tartani a teljesen esztelen nemzetközi energiapiaci folyamatok ellenére” – sorolta.

„Ugyanakkor az is világos, hogy a mostani globális körülmények közepette minden oly nehezen, közösen elért eredmény is nagyon könnyen veszélybe kerülhet, nagyon könnyen törékennyé válhat, mivel látjuk, hogy nemcsak a fegyveres konfliktusok eszkalációja zajlik, hanem a globális energiaellátás is talán soha nem látott bizonytalan helyzetbe került” – figyelmeztetett.

„Ezért nagyon fontos, hogy mi, magyarok világos célkitűzések mentén tegyük a dolgunkat, és tegyük világossá, hogy nekünk minden háború kapcsán célunk, hogy kimaradjunk belőlük, legyen az fegyveres vagy energiaháború” – szögezte le.

„Mind a kettőtől távol kell tartani magunkat ahhoz, hogy az ország békéje, biztonsága és fejlődése ne kerülhessen veszélybe” – tette hozzá.

Az új időszámítás felé vezető utat jelölte ki a Graboplast

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Wallis csoport március 2-i hatállyal Járomi Juditot nevezte ki a Graboplast Zrt. vezérigazgatójává. Az új vezető közel harmincéves tapasztalattal rendelkezik gyártói környezetben, elsősorban az élelmiszeriparban és az építőiparban működő nemzetközi vállalatoknál szerzett vezetői gyakorlatot. 

A több mint 120 éves Graboplast Kelet-Közép-Európa egyik vezető speciális padlógyártója, amely három magyarországi gyártóegységgel – Győrben, Tatabányán és Kecskeméten – működik. 

A Wallis csoport tulajdonában lévő vállalat 2024-ben mintegy 20 milliárd forintos árbevételt ért el, és közel 500 munkavállalót foglalkoztat. Termékeit a világ mintegy 80 országába exportálja, portfóliójában sport-, közületi, dizájn- és járműipari padlóburkolatok is szerepelnek. A társaság saját fejlesztésű speciális padlóit Győrben és Tatabányán gyártja, míg Kecskeméten faparketták készülnek.

