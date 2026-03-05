Túl kicsi lett a kínai óriásvállalat gyára Magyarországon, most még nagyobbra építi: örülhet a tízezres vidéki kisváros, a legnagyobb nyugati cégek rendelnek majd innen

Az Intretech Hungary Kft. elektronikai cég mintegy 25 milliárd forint értékben bővíti gyártási kapacitását Kapuváron, aminek nyomán 330 új munkahely jön majd létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a városban.

Szijjártó Péter: a magyar gazdaság az elmúlt évek súlyos krízisei ellenére is komoly bravúrokra volt képes / Fotó: Krizsán Csaba

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Intretech Hungary Kft. friss beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a kínai tulajdonosi hátterű elektronikai vállalat 25 milliárd forint értékben bővíti a gyártási kapacitását, amihez a kormány 2,6 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve 330 új munkahely létrehozását.

A vállalat hosszú távú európai növekedési stratégiájának ez a gyár meghatározó eleme lesz.

„Itt olyan magas hozzáadott értékű gyártási tevékenység folyik majd, amelynek a nyomán a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása is lehetővé válik továbbra is, akár a Renault, akár a Procter & Gamble, akár a Stellantis, akár a Nestlé innen fogja megkapni azokat a termékeket, amelyeket az Intretechtől megrendelt” – mondta.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a magyar gazdaság az elmúlt évek súlyos krízisei ellenére is komoly bravúrokra volt képes, amiben a hazánkban beruházó kínai cégeknek kiemelt szerepük volt.

„A kínai vállalatok mindig a legmodernebb technológiát hozzák Magyarországra, és megbízható és biztos megélhetést adó munkahelyeket hoznak létre és tartanak fenn. Ezeket a kínai beruházásokat mi mindig óriási nemzetközi versenyekben nyerjük el” – hangsúlyozta.

Majd a gazdasági semlegesség stratégiáját méltatta, üdvözölvén az együttműködést a keleti és a nyugati vállalatok között.

„Szerintünk ez így természetes, ebben semmi veszély nincsen, viszont van benne egy csomó lehetőség. És az elmúlt évek beruházási rekordjai itt, Magyarországon is azért jöhettek létre, mert mi a Kelet–Nyugat gazdasági együttműködést jó hírnek tekintjük, s Magyarországot a keleti és nyugati gazdaságok európai találkozási pontjává tettük” – fogalmazott.

Azt is mondta, hogy Magyarország mára a kínai beruházások első számú európai célpontja lett, és pont ennek köszönhető számos nyugati beruházás is, ugyanis itt szabadon működhetnek együtt.

A miniszter végül érintette az utóbbi másfél évtized sorozatos válságait, s üdvözölte, hogy mindeközben Magyarország jelentős sikereket tudott elérni.

„Ezek a nehézségekkel teli évek hoztak nekünk egymillióval több munkahelyet. Ezek az évek hozták el Európa legalacsonyabb adóit. Ezek az évek hozták el nekünk a rezsicsökkentést, a 13., majd a 14. havi nyugdíjat és a világszerte tátott szájjal figyelt családi adókedvezményeket” – sorolta.