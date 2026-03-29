Végleg búcsút mondhatunk a kábeleknek? Olyan forradalom küszöbén áll az energiaátvitel, amely jó időre megváltoztathatja az otthonainkat

A vezeték nélküli energiaátvitel körüli kutatások új szakaszba léptek, és bár a technológia még nem váltja ki a hagyományos villamos hálózatot, már most kirajzolódnak azok a gazdasági következmények, amelyek alapjaiban alakíthatják át az ipari infrastruktúrát. A kábelek részleges kiváltása bizonyos területeken csökkentheti az anyagigényt és az üzemeltetési költségeket, miközben az energiaellátás egyre inkább elektronikai és félvezető-alapú rendszereken keresztül valósulhat meg. A finn kutatók inkább több párhuzamos megoldáson dolgoznak, nem pedig egyetlen, mindent átalakító áttörésen.

A vezeték nélküli energiaátvitel alatt több megoldást értünk: ide tartoznak a rövid távolságon működő indukciós rendszerek, valamint azok a megoldások is, melyek rádióhullámokkal vagy fénnyel juttatják el az energiát a fogyasztóhoz. A közös cél minden esetben az, hogy csökkenjen a fizikai csatlakozások száma, és egyszerűbbé váljon az eszközök működtetése.

Jelenleg több vezeték nélküli energiaátviteli technológián is dolgoznak

Az egyik irányt a Helsinki Egyetem kutatása képviseli, ahol sikerült ultrahang segítségével irányítani az elektromos kisüléseket. Ez elsőre látványos eredmény, de a gyakorlati jelentősége inkább az ipari alkalmazásokban van: például pontosabb és biztonságosabb nagyfeszültségű kapcsolásoknál vagy speciális gyártási folyamatoknál.

Nem arról van szó, hogy ezzel háztartásokat lehetne ellátni árammal, hanem arról, hogy bizonyos elektromos folyamatok jobban kontrollálhatók.

Egy másik fontos terület a Oului Egyetem 6G-hez kapcsolódó kutatása, mely a rádiófrekvenciás energiaátvitelt vizsgálja. Itt az a cél, hogy kisebb eszközök – például szenzorok vagy ipari érzékelők – működéséhez szükséges energiát vezeték nélkül lehessen biztosítani. Ezek a rendszerek jelenleg alacsony teljesítményen működnek, de olyan helyeken lehetnek hasznosak, ahol a kábelezés drága vagy nehezen megoldható.

Szintén az Oului Egyetemhez köthetők azok a kísérletek, melyek fény segítségével, például az infravörös tartományban továbbítanak energiát. Ez elsősorban orvosi eszközöknél lehet fontos, ahol nem megoldható a hagyományos energiaellátás. A technológia még korai fázisban van, de jól mutatja, hogy a vezeték nélküli megoldások nem egyetlen irányba fejlődnek.