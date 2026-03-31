Felfedezték az új energiát, végig itt volt a szemünk előtt: már egy komplett falu átállt rá, többé nem kell a drága gáz és áram
Lehetne-e a magyar falu is önellátó? A németországi példa válasza egyértelmű igen, ha a mezőgazdaságot energiatermelő ágazatként is definiáljuk – írja az Agroinform.hu.
A mezőgazdaság kulcsszerepet játszhat az energiafüggetlenség megteremtésében
A mezőgazdasági szaklap a németországi Diepholz járásban található Mellinghausen település gazdálkodását mutatja be, ahol egyetlen farm biogázrendszere az egész falut ellátja hőenergiával. A kezdeti kísérleti rendszer mára két különálló hőhálózattá fejlődött. Ezek összesen 58 háztartást látnak el meleg vízzel és fűtéssel.
A mellinghauseni példa jól mutatja, hogy a mezőgazdaság nemcsak élelmiszer-termelő, hanem energiatermelő szerepet is betölthet. A helyben előállított energia csökkenti a külső függőséget, stabilizálja a költségeket és erősíti a vidéki közösségeket.
A rendszer alapját a gazdaságban keletkező szerves anyagok adják. A sertéstartásból származó trágya és a saját földeken termesztett kukorica kerül a 2011-ben épült, 500 kilowatt teljesítményű biogázüzembe. Az erjesztés során keletkező gázból villamos energiát állítanak elő, miközben jelentős mennyiségű hő is keletkezik – magyarázza a lap.
A legnagyobb kihívást nem a technológia, hanem a lakosság meggyőzése jelentette.
A fordulatot az energiaválság hozta el: a drasztikusan emelkedő gáz- és energiaárak hatására egyre többen ismerték fel a helyi, stabil költségű fűtés előnyeit.
Az Agroinform.hu szerint a modell különösen aktuális Európában, ahol az energiapiacok bizonytalansága egyre nagyobb kihívás. Az ilyen rendszerek nemcsak környezetbarát megoldást kínálnak, hanem gazdasági szempontból is versenyképes alternatívaként szolgálhatnak.
Biogáz: a körforgásos gazdaság titkos fegyvere
Miért is fontos a biogázzal foglalkozni? Elsősorban azért, mert a biogáz az értéklánc teljes vertikumában hozzájárul a fenntarthatóság és a körforgásos gazdálkodás előmozdításához. Másodsorban pedig azért, mert az energiaellátás több területén is csökkenti az importfüggőséget.