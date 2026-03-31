Felfedezték az új energiát, végig itt volt a szemünk előtt: már egy komplett falu átállt rá, többé nem kell a drága gáz és áram

Egy német faluban már működik az a modell, amelyben egyetlen gazdaság biogázüzeme lát el hőenergiával gáz és áram helyett egy komplett települést. Ez jól mutatja, hogy a mezőgazdaság kulcsszerepet játszhat az energiafüggetlenség megteremtésében.
2026.03.31, 20:11
Frissítve: 2026.03.31, 20:20

Lehetne-e a magyar falu is önellátó? A németországi példa válasza egyértelmű igen, ha a mezőgazdaságot energiatermelő ágazatként is definiáljuk – írja az Agroinform.hu.

Ez az új energiaforrás akár egy komplett falut ellát hőenergiával gáz és áram helyett
Ez az új energiaforrás akár egy komplett falut ellát hőenergiával gáz és áram helyett / Fotó: Hemis via AFP (illusztráció)

A mezőgazdaság kulcsszerepet játszhat az energiafüggetlenség megteremtésében

A mezőgazdasági szaklap a németországi Diepholz járásban található Mellinghausen település gazdálkodását mutatja be, ahol egyetlen farm biogázrendszere az egész falut ellátja hőenergiával. A kezdeti kísérleti rendszer mára két különálló hőhálózattá fejlődött. Ezek összesen 58 háztartást látnak el meleg vízzel és fűtéssel. 

A mellinghauseni példa jól mutatja, hogy a mezőgazdaság nemcsak élelmiszer-termelő, hanem energiatermelő szerepet is betölthet. A helyben előállított energia csökkenti a külső függőséget, stabilizálja a költségeket és erősíti a vidéki közösségeket.

A rendszer alapját a gazdaságban keletkező szerves anyagok adják. A sertéstartásból származó trágya és a saját földeken termesztett kukorica kerül a 2011-ben épült, 500 kilowatt teljesítményű biogázüzembe. Az erjesztés során keletkező gázból villamos energiát állítanak elő, miközben jelentős mennyiségű hő is keletkezik – magyarázza a lap.

A legnagyobb kihívást nem a technológia, hanem a lakosság meggyőzése jelentette. 

A fordulatot az energiaválság hozta el: a drasztikusan emelkedő gáz- és energiaárak hatására egyre többen ismerték fel a helyi, stabil költségű fűtés előnyeit.

Az Agroinform.hu szerint a modell különösen aktuális Európában, ahol az energiapiacok bizonytalansága egyre nagyobb kihívás. Az ilyen rendszerek nemcsak környezetbarát megoldást kínálnak, hanem gazdasági szempontból is versenyképes alternatívaként szolgálhatnak.

Biogáz: a körforgásos gazdaság titkos fegyvere

Miért is fontos a biogázzal foglalkozni? Elsősorban azért, mert a biogáz az értéklánc teljes vertikumában hozzájárul a fenntarthatóság és a körforgásos gazdálkodás előmozdításához. Másodsorban pedig azért, mert az energiaellátás több területén is csökkenti az importfüggőséget.

Energiabiztonság

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
