Nincs több idő, azonnal gázt kell szereznie Olaszországnak: egyetlen csövön múlik a túlélés – még szerdán eldől, kap-e segítséget

Az olasz kormány szerdán kulcsfontosságú tárgyalásra készül Algériában, miután a közel-keleti háború közvetlenül megrengette az ország energia-, főleg gázellátását. Giorgia Meloni miniszterelnök mozgástere szűk: az egyik legfontosabb LNG-beszállító kiesése miatt sürgősen új forrásokat kell találnia, miközben az olasz gazdaság már eleve magas energiaárakkal küzd.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Katar – amely 2025-ben az olasz cseppfolyósított földgázimport 33 százalékát adta – vis maiorra hivatkozva felfüggesztette hosszú távú szerződéseit. A döntés hátterében az áll, hogy Irán csapást mért a Rasz Laffan-i LNG-komplexumra , amely a katari export egyik kulcslétesítménye. Az ellátási sokk azonnal érezhetővé vált a nemzetközi piacokon, az olaj- és gázárak emelkedése pedig különösen érzékenyen érinti az importfüggő országokat.

Ebben a helyzetben az észak-afrikai ország felértékelődött Olaszország számára: Algéria már most is a legnagyobb gázszállítója, elsősorban az 1980-as években épült, Földközi-tenger alatt húzódó Transzmediterrán vezetéken keresztül. 2025-ben az olasz gázimport 36 százaléka érkezett innen, és az LNG-szállításokból is mintegy 10 százalékot adott – írja a Financial Times.

A mostani tárgyalások célja, hogy Algéria növelje exportját, és legalább részben pótolja a katari kiesést.

Azonban a lehetőségek korlátozottak. Elemzők szerint Algéria saját fogyasztása is jelentős, a kitermelt gáz mintegy felét belföldön használja fel, ráadásul a hazai kereslet tavaly 7 százalékkal nőtt. Ez azt jelenti, hogy még ha politikai szándék van is a szállítások növelésére, a fizikai kapacitások szűkösek lehetnek.

Politikai nyomás alatt az energiapolitika

Az olasz gazdaság sérülékenysége nem új keletű:

az ország villamosenergia-termelésének mintegy 44 százaléka gázerőművekből származik,

ami jóval meghaladja az európai uniós, körülbelül 17 százalékos átlagot.

Ez a szerkezet különösen kitetté teszi az áringadozásoknak, melyek a közel-keleti konfliktus nyomán ismét erősödtek. Az ipari szereplők már korábban is magas költségekkel szembesültek, a mostani helyzet pedig további nyomást helyez rájuk.