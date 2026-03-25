Nincs több idő, azonnal gázt kell szereznie Olaszországnak: egyetlen csövön múlik a túlélés – még szerdán eldől, kap-e segítséget

Az olasz energiaellátás kritikus ponthoz érkezett, miután a közel-keleti konfliktus miatt komoly zavarok léptek fel a globális piacon. A gázszállítás akadozása miatt Róma sürgős tárgyalásokba kezdett Algériával, hogy pótolja a kieső mennyiséget. A döntések hatása nemcsak Olaszországot, hanem az egész európai energiapiacot is érintheti.
VG
2026.03.25, 08:52
Frissítve: 2026.03.25, 09:20

Az olasz kormány szerdán kulcsfontosságú tárgyalásra készül Algériában, miután a közel-keleti háború közvetlenül megrengette az ország energia-, főleg gázellátását. Giorgia Meloni miniszterelnök mozgástere szűk: az egyik legfontosabb LNG-beszállító kiesése miatt sürgősen új forrásokat kell találnia, miközben az olasz gazdaság már eleve magas energiaárakkal küzd.

Nincs több idő, azonnal gázt kell szereznie Olaszországnak: egyetlen csövön múlik a túlélés – még szerdán eldől, kap-e segítséget / Fotó: AFP

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Katar – amely 2025-ben az olasz cseppfolyósított földgázimport 33 százalékát adta – vis maiorra hivatkozva felfüggesztette hosszú távú szerződéseit. A döntés hátterében az áll, hogy Irán csapást mért a Rasz Laffan-i LNG-komplexumra , amely a katari export egyik kulcslétesítménye. Az ellátási sokk azonnal érezhetővé vált a nemzetközi piacokon, az olaj- és gázárak emelkedése pedig különösen érzékenyen érinti az importfüggő országokat. 

Ebben a helyzetben az észak-afrikai ország felértékelődött Olaszország számára: Algéria már most is a legnagyobb gázszállítója, elsősorban az 1980-as években épült, Földközi-tenger alatt húzódó Transzmediterrán vezetéken keresztül. 2025-ben az olasz gázimport 36 százaléka érkezett innen, és az LNG-szállításokból is mintegy 10 százalékot adott – írja a Financial Times.

A mostani tárgyalások célja, hogy Algéria növelje exportját, és legalább részben pótolja a katari kiesést.

Azonban a lehetőségek korlátozottak. Elemzők szerint Algéria saját fogyasztása is jelentős, a kitermelt gáz mintegy felét belföldön használja fel, ráadásul a hazai kereslet tavaly 7 százalékkal nőtt. Ez azt jelenti, hogy még ha politikai szándék van is a szállítások növelésére, a fizikai kapacitások szűkösek lehetnek.

Politikai nyomás alatt az energiapolitika

Az olasz gazdaság sérülékenysége nem új keletű:

  • az ország villamosenergia-termelésének mintegy 44 százaléka gázerőművekből származik, 
  • ami jóval meghaladja az európai uniós, körülbelül 17 százalékos átlagot. 

Ez a szerkezet különösen kitetté teszi az áringadozásoknak, melyek a közel-keleti konfliktus nyomán ismét erősödtek. Az ipari szereplők már korábban is magas költségekkel szembesültek, a mostani helyzet pedig további nyomást helyez rájuk.

A miniszterelnök számára a mostani út nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is kulcsfontosságú. Meloni nemrég vereséget szenvedett egy igazságügyi reformról szóló népszavazáson, ami az elemzők szerint a kormányzattal szembeni általános elégedetlenséget is tükrözi. A választásokig hátralévő időszakban az egyik legnagyobb kihívás az lesz, hogy kezelni tudja az energiaárak emelkedését és annak társadalmi hatásait.

Közben egyre többen bírálják a kormányt amiatt, hogy lemaradt a megújuló energiaforrások fejlesztésében. 

2025-ben az új kapacitások telepítése 8,2 százalékkal, 6,2 gigawattra csökkent az előző évhez képest, miközben mintegy 150 gigawattnyi projekt vár engedélyezésre. A szakmai szervezetek szerint a folyamatos szabályozási változások lassították a beruházásokat.

Energiaválság

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
