Létezik egy híd Japánban, amely annyira meredek, hogy kiérdemelte a „hullámvasúthíd” becenevet

A Simane prefektúrában fekvő Macue és a Tottorihoz tartozó Szakaiminato között húzódó híd meredek lejtésének köszönhetően azonnal hírnevet szerzett. A rémisztő átjárón az autósok szerint olyan érzés végigmenni, mintha egy hullámvasúton ülnénk – számolt be róla az Express.

A japán Esima Ohasi híd bizonyítja, hogy nem kell vidámparkba menni ahhoz, hogy a hullámvasúton érezzük magunkat / Fotó: Kanazava Oszamu / Jomiuri Sinbun via AFP

A hidat 1997 és 2004 között építették 157 millió dollárból

Dacára az első, félelmet keltő benyomásnak naponta körülbelül 15 ezer jármű halad át a hídon – derül ki az Origo cikkéből. Meredeksége ugyanis a valóságban nem számít annyira extrémnek: az egyik oldalon nagyjából 6,1, a másikon 5,1 százalékos emelkedésről van szó. A képeken mégis sokkal drámaibbnak tűnik, mert a hídról készült fotókat gyakran teleobjektívvel készítik, amelyek összenyomják a perspektívát, így a lejtők szinte függőlegesnek hatnak. Innen ered az a vizuális hatás is, amely miatt olyan felkapottá vált a közösségi médiában.

Beceneve ellenére a hidat a funkcionalitást szem előtt tartásával tervezték, és megfelel minden biztonsági előírásnak. Ráadásul Japán két tektonikus lemez határán fekszik, ezáltal rendkívül ki van téve a szeizmikus aktivitásnak. Így a híd földrengésekkel szembeni rezgésállósága is létfontosságú volt a tervezés során.

A jelentős beruházás ellenére az Esima Ohasi híd megtérülő vállalkozásnak bizonyult

Amellett, hogy megkönnyítette az árukereskedelmet és az utazást Macue és Szakaiminato között, a híd fellendítette a turizmust is a régióban: számos látogatót és fotóst vonz, sőt reklámokban és videójátékokban is szerepelt már.