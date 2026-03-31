Létezik egy híd Japánban, amely annyira meredek, hogy kiérdemelte a „hullámvasúthíd” becenevet

Az Esima Ohasi Japán legnagyobb merev vázszerkezetű hídja, legmagasabb pontján körülbelül 45 méter magas és 1,7 kilométer hosszan szeli át a Nakaumi-tavat. Fotókon a híd, amelyet a világon a legfélelmetesebbnek tartanak.
2026.03.31, 14:31
Frissítve: 2026.03.31, 14:44

A Simane prefektúrában fekvő Macue és a Tottorihoz tartozó Szakaiminato között húzódó híd meredek lejtésének köszönhetően azonnal hírnevet szerzett. A rémisztő átjárón az autósok szerint olyan érzés végigmenni, mintha egy hullámvasúton ülnénk – számolt be róla az Express.

A japán Esima Ohasi híd bizonyítja, hogy nem kell vidámparkba menni ahhoz, hogy a hullámvasúton érezzük magunkat / Fotó: Kanazava Oszamu / Jomiuri Sinbun via AFP

A hidat 1997 és 2004 között építették 157 millió dollárból

Dacára az első, félelmet keltő benyomásnak naponta körülbelül 15 ezer jármű halad át a hídon – derül ki az Origo cikkéből. Meredeksége ugyanis a valóságban nem számít annyira extrémnek: az egyik oldalon nagyjából 6,1, a másikon 5,1 százalékos emelkedésről van szó. A képeken mégis sokkal drámaibbnak tűnik, mert a hídról készült fotókat gyakran teleobjektívvel készítik, amelyek összenyomják a perspektívát, így a lejtők szinte függőlegesnek hatnak. Innen ered az a vizuális hatás is, amely miatt olyan felkapottá vált a közösségi médiában.

Beceneve ellenére a hidat a funkcionalitást szem előtt tartásával tervezték, és megfelel minden biztonsági előírásnak. Ráadásul Japán két tektonikus lemez határán fekszik, ezáltal rendkívül ki van téve a szeizmikus aktivitásnak. Így a híd földrengésekkel szembeni rezgésállósága is létfontosságú volt a tervezés során.

A jelentős beruházás ellenére az Esima Ohasi híd megtérülő vállalkozásnak bizonyult

Amellett, hogy megkönnyítette az árukereskedelmet és az utazást Macue és Szakaiminato között, a híd fellendítette a turizmust is a régióban: számos látogatót és fotóst vonz, sőt reklámokban és videójátékokban is szerepelt már.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
