Az energiaellátás biztonságát és a világgazdaság stabilitását fenyegető újabb fordulat körvonalazódik a Közel-Keleten: Irán szerint a világ készüljön fel arra, hogy az olajár hordónként 200 dollárig is emelkedhet. A figyelmeztetés egy olyan időszakban hangzott el, amikor a térségben zajló katonai konfliktusok már most is komoly zavarokat okoznak a globális energiaszállításban, és egyre több szakértő beszél a hetvenes évek olajválságaihoz hasonló sokk kockázatáról.

Ez a valódi rémálom, Irán bemondta, hogy jöhet a 200 dolláros olajár – több kellhet a 400 millió hordós tartaléknál / Fotó: Gergitek

Az iráni katonai vezetés szóvivője, Ebrahim Zolfaghari szerint a magas olajár a térség biztonsági helyzetének romlásából fakad. „Készüljenek fel a 200 dolláros olajra, mert az olaj ára a regionális biztonságtól függ, melyet önök destabilizáltak” – üzente az Egyesült Államoknak. Az iráni erők nem kímélik a hajókat: szerdán kereskedelmi hajókra nyitottak tüzet a blokád alá vett Perzsa-öböl térségében – számolt be róla a Reuters.

A világ olajellátásának mintegy ötöde a Hormuzi-szoroson halad át, mely jelenleg gyakorlatilag megbénult. A szűk tengeri folyosó az iráni partok mentén húzódik, és a hajóforgalom akadályozása a hetvenes évek olajsokkjai óta a legnagyobb energiapiaci fennakadást okozhatja.

A Nemzetközi Energiaügynökség ezért történelmi léptékű beavatkozást javasolt. A szervezet azt ajánlotta, hogy

a kormányok 400 millió hordó olajat szabadítsanak fel a stratégiai tartalékokból a piac stabilizálása érdekében.

Ez lenne minden idők legnagyobb ilyen jellegű lépése, melyet Washington gyorsan támogatásáról is biztosított. Ugyanakkor az ügynökség szerint még ekkora készlet felszabadítása is csak a Hormuzi-szoroson átmenő szállítás töredékét tudná pótolni.

Fenyegetnek az olajárral, de a piac még nyugodt

A feszültség ellenére az olajpiac egyelőre viszonylag nyugodtan reagált. Az árak a hét elején rövid időre majdnem elérték a hordónkénti 120 dollárt, majd visszaestek mintegy 90 dollár körüli szintre. A befektetők egyelőre arra számítanak, hogy az Egyesült Államok gyorsan lezárja a konfliktust, mely közel két hete kezdődött az amerikai-izraeli katonai műveletekkel.