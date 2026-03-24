Hihetetlen bejelentést tett Trump, áttörés történt a háborúban: Irán kőolajat és földgázt adott – „Nagyon nagy ajándék, ami rendkívüli sok pénzt ér”

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes ajándékot adott az Amerikai Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden. Az elnök részleteket nem említve annyit mondott, hogy egy nagyon nagy ajándék, ami rendkívül sok pénzt ér, de hozzátette, hogy pontosan nem mondhatja el, miről van szó, de mindez azt mutatja, hogy az amerikai diplomácia a megfelelő emberekkel beszél.

Trump megismételte, hogy tárgyalások zajlanak a teheráni vezetéssel, azokat amerikai részről Steve Witkoff, a békemissziókért felelős elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti, és bekapcsolódott J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is.

Az elnök közlése szerint Irán beleegyezett abba, hogy véglegesen lemond nukleáris fegyver birtoklására vonatkozó törekvéséről. Hozzátette, hogy az amerikai katonai művelet sikeres, ennek során Irán elvesztette katonai infrastruktúráját és korábbi vezetőit.

A Központi Parancsnokság kedden közölte, hogy a február 28-án kezdett katonai támadássorozat eredményeként eddig 9 ezret meghaladó célpontot találtak el az amerikai haderő eszközeivel Irán területén, amivel jelentős mértékben csökkentették az iráni haderő bevetési képességeit.

Donald Trump sejtelmes bejelentésére egyből reagáltak a piacok is. A Brent nyersolaj hordónkénti ára késő délután még 100 dollár fölött mozgott, ám magyar idő szerint kedd este háromnegyed tíz környékén már 96 dollár környékére kúszott az árfolyam az Investing adatai szerint.

Most lesz csak káosz: kifogyott a gázból a világ egyik legnagyobb országa – kikötnek az utolsó LNG-hajók Európában, Irán miatt nem indul több

A világ számos országa hirtelen ellátási szakadék szélére sodródhat, mivel a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítása a következő tíz napban gyakorlatilag megszűnik. Ekkor érkeznek meg ugyanis az utolsó, még úton lévő tartályhajók a térségből.

Azok az országok, amelyek importált gázra támaszkodnak gazdaságuk működtetéséhez, kénytelenek lesznek rendkívül magas árakat fizetni az amerikai és más forrásokból származó LNG-ért, alternatív energiahordozókra váltani, vagy korlátozni a lakossági és ipari fogyasztást.