Egyre több kisinyovi benzinkúton felfüggesztik a dízel üzemanyag értékesítését. A moldovai főváros egyik utcájában jelenleg három benzinkút nem árul ilyen típusú üzemanyagot – írja az Economedia.ro. A ludas természetesen az iráni háború, amely óriási nyomás alá helyezi az európai gazdaságokat.

Itt az iráni háború első áldozata: akkora az üzemanyagválság, hogy egy európai fővárosban már nem kapható gázolaj a benzinkutakon

A román lap szerint Mihhai Viteazul utcai Bemol benzinkútnál az üzemanyagárakat mutató elektronikus kijelző már nem dízelt jelez, ami arra utal, hogy a termék nem kapható. Hasonló a helyzet a szemközti Lukoil kútnál is. Itt sem mutatja a kijelző a gázolaj árát, és a sofőrök nem tankolhatják járműveiket ezzel az üzemanyaggal.A Moldovai Köztársaságban a dízel hiánya a Hormuzi-szorosban bekövetkezett logisztikai sokk közvetlen következménye, amely a Brent nyersolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelte.

A 100 százaléban importfüggő – főként Romániából érkező – Moldovai Köztársaság ellátási zavarokkal néz szembe a szélsőséges volatilitás közepette:

a vállalatok nem hajlandók eladni jelenlegi készleteiket korlátozott áron, miközben az új vásárlások a regionális piacon (Románián keresztül) egyre drágábbak és a globális szállítási akadályok korlátozzák őket.

Ezenkívül a növekvő tengeri logisztikai költségek és az exportőrök által a stratégiai készleteknek adott prioritás miatt a kisivonyi PECO állomások folyamatos ellátás nélkül maradnak, ami arra kényszeríti az üzemeltetőket, hogy felfüggesszék az értékesítést a hatalmas pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében.

A moldáv kormány szerint minden rendben

A kisinyovi hatóságok a lakosság megnyugtatása érdekében kijelentették, hogy legalább két hétre elegendő készlet áll rendelkezésre.

A fő ok a bevezetett árplafon.

Az olajtársaságok olyan helyzetbe kerültek, hogy a nemzetközi piacon a vételár meghaladta a moldovai kútoszlopoknál törvényben meghatározott maximális eladási árat – 24,83 lejt (471 forint). A gyakorlatban a benzinkutak minden eladott liter után veszteséget szenvednek, ezért inkább „nulla készletet” mutatnak a tarifák új kiigazításáig.