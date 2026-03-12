Itt az iráni háború első áldozata: akkora az üzemanyagválság, hogy egy európai fővárosban már nem kapható gázolaj a benzinkutakon
Egyre több kisinyovi benzinkúton felfüggesztik a dízel üzemanyag értékesítését. A moldovai főváros egyik utcájában jelenleg három benzinkút nem árul ilyen típusú üzemanyagot – írja az Economedia.ro. A ludas természetesen az iráni háború, amely óriási nyomás alá helyezi az európai gazdaságokat.
A román lap szerint Mihhai Viteazul utcai Bemol benzinkútnál az üzemanyagárakat mutató elektronikus kijelző már nem dízelt jelez, ami arra utal, hogy a termék nem kapható. Hasonló a helyzet a szemközti Lukoil kútnál is. Itt sem mutatja a kijelző a gázolaj árát, és a sofőrök nem tankolhatják járműveiket ezzel az üzemanyaggal.A Moldovai Köztársaságban a dízel hiánya a Hormuzi-szorosban bekövetkezett logisztikai sokk közvetlen következménye, amely a Brent nyersolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelte.
A 100 százaléban importfüggő – főként Romániából érkező – Moldovai Köztársaság ellátási zavarokkal néz szembe a szélsőséges volatilitás közepette:
a vállalatok nem hajlandók eladni jelenlegi készleteiket korlátozott áron, miközben az új vásárlások a regionális piacon (Románián keresztül) egyre drágábbak és a globális szállítási akadályok korlátozzák őket.
Ezenkívül a növekvő tengeri logisztikai költségek és az exportőrök által a stratégiai készleteknek adott prioritás miatt a kisivonyi PECO állomások folyamatos ellátás nélkül maradnak, ami arra kényszeríti az üzemeltetőket, hogy felfüggesszék az értékesítést a hatalmas pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében.
A moldáv kormány szerint minden rendben
A kisinyovi hatóságok a lakosság megnyugtatása érdekében kijelentették, hogy legalább két hétre elegendő készlet áll rendelkezésre.
A fő ok a bevezetett árplafon.
Az olajtársaságok olyan helyzetbe kerültek, hogy a nemzetközi piacon a vételár meghaladta a moldovai kútoszlopoknál törvényben meghatározott maximális eladási árat – 24,83 lejt (471 forint). A gyakorlatban a benzinkutak minden eladott liter után veszteséget szenvednek, ezért inkább „nulla készletet” mutatnak a tarifák új kiigazításáig.
Ezenkívül a kormány már 60 napra szóló riadóállapotot rendelt el az energiaszektorban, de a stratégiai tartalékok még törvénytervezet vagy létrehozás alatt állnak, ami azt jelenti, hogy az állam jelenleg nem rendelkezik olyan vésztartalékkal, amelyet azonnal felszabadíthatna az árak leszorítása vagy az üres állomások ellátása érdekében.
Georgiában is pár hétre elég a készlet
Azonban nem Moldova az egyetlen ország, ahol komoly ellátási problémák vannak. A georgiai kőolajtermék-beszállító vállalatoknak körülbelül kétheti üzemanyag-tartalékuk maradt.
Két hetünk van arra, hogy valami új megoldást találjunk a kőolajtermékek importjára. Csupán ennyi tartalékról beszélhetünk, mert a nagy mennyiségű szállítmányokhoz nagy olajterminálokra van szükség
–nyilatkozta Vakhtang Jobashvili, az georgiai olajtermék-importőrök és -forgalmazók szövetségének elnöke. Hozzátette, hogy Georgiában azért nincsenek nagy kőolajtermék-tárolók, mert azok megépítése rendkívül költséges. „Egyetlen vállalatnak sincsenek nagy mennyiségű készletek befogadására alkalmas olajtermináljai, mert ez drága luxus. Minden olajipari vállalat csak kisebb tartalékokkal rendelkezik. Nagy mennyiség importálása és tárolása sok pénzt igényel. Ráadásul a benzin idővel veszít a minőségéből” – ismertette a szakember az Interfaxnak.